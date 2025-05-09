Україна має перспективу вступу до ЄС до членства в НАТО, - Мерц
Україна може стати членом Європейського Союзу до вступу в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО під час спільної з генеральним секретарем цієї організації Марком Рютте прессконференції.
Так, стосовно того, чи підтримує Німеччина членство України в НАТО, попри те, що президент США Дональд Трамп, "очевидно, намагається спонукати Україну відмовитися від цієї перспективи", Мерц сказав, що поділяє оцінку генерального секретаря щодо членства України, яка полягає в тому, що всі союзники в НАТО погодилися щодо незворотного шляху України до членства, але це питання ніколи не було предметом майбутньої мирної угоди.
"Хотів би додати, що Україна має перспективу вступу до Європейського Союзу. Я думаю, що з точки зору часових рамок, це буде до вступу до НАТО, якщо це колись станеться. І має бути чітко визначено, що Україна суверенно вирішує, яким шляхом вона хоче йти. Україні запропоновано подати заявку на членство в Європейському Союзі. Ви знаєте критерії такого вступу. І якщо Україна відповідатиме цим критеріям, вона є бажаним членом Європейського Союзу", - додав Мерц.
Крім того, він наголосив, що Україна "є і повинна залишатися суверенним актором, який самостійно визначає свої політичні та військові альянси".
Водночас Мерц ухилився від запитання, чи готова Німеччина надіслати свої війська до України в межах "Коаліції охочих".
"На питання про те, як можна забезпечити гарантії безпеки, нам не потрібно відповідати сьогодні. Наступний крок, який потрібно зробити зараз, – це припинення вогню на 30 днів, починаючи з цих вихідних. Потім мають відбутися мирні переговори. Нам потрібен мирний договір, і, залежно від умов такого договору, виникнуть наступні питання, тобто гарантії безпеки для України, і це питання, яке сьогодні не є актуальним, тому нам не потрібно давати на нього відповідь сьогодні", - зауважив він.
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НАТО це про виживання.
мені виживання треба, якомусь ужгородському експортеру треба ЕС, питання що важливіше.
это волшебно слово перспективa нa повестке дня с орaнжевой революции. 22 год пошел.
и люди бы спокойно перезжaли семья, когдa людоловы перестaнут в рaбство угонять и когдa кордоны зеленaя пошесть откроет.