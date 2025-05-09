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Україна має перспективу вступу до ЄС до членства в НАТО, - Мерц

Фрідріх Мерц про вступ України в ЄС і НАТО

Україна може стати членом Європейського Союзу до вступу в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО під час спільної з генеральним секретарем цієї організації Марком Рютте прессконференції.

Так, стосовно того, чи підтримує Німеччина членство України в НАТО, попри те, що президент США Дональд Трамп, "очевидно, намагається спонукати Україну відмовитися від цієї перспективи", Мерц сказав, що поділяє оцінку генерального секретаря щодо членства України, яка полягає в тому, що всі союзники в НАТО погодилися щодо незворотного шляху України до членства, але це питання ніколи не було предметом майбутньої мирної угоди.

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"Хотів би додати, що Україна має перспективу вступу до Європейського Союзу. Я думаю, що з точки зору часових рамок, це буде до вступу до НАТО, якщо це колись станеться. І має бути чітко визначено, що Україна суверенно вирішує, яким шляхом вона хоче йти. Україні запропоновано подати заявку на членство в Європейському Союзі. Ви знаєте критерії такого вступу. І якщо Україна відповідатиме цим критеріям, вона є бажаним членом Європейського Союзу", - додав Мерц.

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Крім того, він наголосив, що Україна "є і повинна залишатися суверенним актором, який самостійно визначає свої політичні та військові альянси".

Водночас Мерц ухилився від запитання, чи готова Німеччина надіслати свої війська до України в межах "Коаліції охочих".

"На питання про те, як можна забезпечити гарантії безпеки, нам не потрібно відповідати сьогодні. Наступний крок, який потрібно зробити зараз, – це припинення вогню на 30 днів, починаючи з цих вихідних. Потім мають відбутися мирні переговори. Нам потрібен мирний договір, і, залежно від умов такого договору, виникнуть наступні питання, тобто гарантії безпеки для України, і це питання, яке сьогодні не є актуальним, тому нам не потрібно давати на нього відповідь сьогодні", - зауважив він.

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Автор: 

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Топ коментарі
+1
тауруси, пане Мерце, тауруси
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09.05.2025 17:00
+1
А в чому, власне, новизна цієї статті, винесена у заголовок? Те, що Україна може вступити в ЄС, ми знаємо і без Мерца, тут він нічого нового не сказав. Питання в тому, коли це станеться. А щодо НАТО, то тут все ясно з ними, замість чіткого запрошення вони далі торочать демагогію про "незворотність шляху".
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09.05.2025 17:11
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тауруси, пане Мерце, тауруси
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09.05.2025 17:00 Відповісти
Але він не каже які перспективи у самих ЄС і НАТО.
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09.05.2025 17:05 Відповісти
А що йому казати, що перспективи близькі до нуля чи як?
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09.05.2025 17:07 Відповісти
ЕС це про гроші.
НАТО це про виживання.
мені виживання треба, якомусь ужгородському експортеру треба ЕС, питання що важливіше.
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09.05.2025 17:09 Відповісти
Якщо до НАТО 100 років, то до ЕС аж 50. Майже дванадцять вже пройшло...
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09.05.2025 17:11 Відповісти
А в чому, власне, новизна цієї статті, винесена у заголовок? Те, що Україна може вступити в ЄС, ми знаємо і без Мерца, тут він нічого нового не сказав. Питання в тому, коли це станеться. А щодо НАТО, то тут все ясно з ними, замість чіткого запрошення вони далі торочать демагогію про "незворотність шляху".
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09.05.2025 17:11 Відповісти
Так гарно почав. Пане Мерце ліпше допоможіть Україні з обороною та надайте Тауруси. Все інше ці останні три рокі повномасштабної агресії свинососсії на Україну показали це просто маячня.
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09.05.2025 17:11 Відповісти
Не будет Таурсов до отказа *****, а тот скорее всего будет морозится и тянуть время, поэтому непонятно сколько еще все это продлится, ведь все дедлайны которые устанавливал Трумпло уже пройдены а он все их продлевает
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09.05.2025 17:16 Відповісти
Україна має перспективу вступу до ЄС до членства в НАТО, але тільки перспективу.
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09.05.2025 17:13 Відповісти
А хіба не Орбан вирішує!
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09.05.2025 17:18 Відповісти
ушлый у б людок продолжaет мaхaть морковкой перед лицом, знaя, что Укрaинa никогдa не поборет коррупцию и есть стойкое нежелaние некоторых членов ЕС видить Укрaину тaм, a знaчит ее шaнсы мизерны.

это волшебно слово перспективa нa повестке дня с орaнжевой революции. 22 год пошел.
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09.05.2025 17:20 Відповісти
уже бы вышел и честно скaзaл - кто хочет в ЕС, приезжaйте и живите. в перспективе 20-30-50 лет Укрaины тaм не будет.

и люди бы спокойно перезжaли семья, когдa людоловы перестaнут в рaбство угонять и когдa кордоны зеленaя пошесть откроет.
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09.05.2025 17:21 Відповісти
 
 