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Новини Членство України в НАТО
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Сподіваюся, що США змінять свою позицію щодо вступу України в НАТО, - Фредеріксен

Фредеріксен про позицію США щодо України в НАТО

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зауважила, що рішуче підтримує вступ України до НАТО і сподівається, що Сполучені Штати змінять свою позицію щодо цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.dk.

Як зазначається, на першотравневій акції Метте Фредеріксен запитали, що вона думає про досягнення угоди між США та Україною щодо корисних копалин.

Вона відповіла, що "не їй вирішувати, з ким Україні слід укладати двосторонню угоду".

"З точки зору Данії та Європи, найважливіше – це припинення війни та встановлення тривалого миру, щоб Росія не просто отримала перепочинок і не змогла знову напасти. Я особисто рішуче підтримую вступ України до НАТО і сподіваюся, що США змінять свою позицію щодо цього питання", – додала Фредеріксен.

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Автор: 

Данія (775) США (22950) членство в НАТО (1723) Фредеріксен Метте (91)


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01.05.2025 13:29 Відповісти
Поки що не видно намірів Трампа аж так сильно засмучувати дядю вову.
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01.05.2025 13:32 Відповісти
Створюйте вже нове європейсське НАТО без Угорщини і США. Будете мати самостійну політику чи шмарклі пережовувати?
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01.05.2025 13:40 Відповісти
Європа має бути зацікавлена в вступі України до альянсу,бо має найпотужнішу армію в регіоні,бо якщо щось ,то хто їх буде захищати.
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01.05.2025 13:56 Відповісти
 
 