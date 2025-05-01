Сподіваюся, що США змінять свою позицію щодо вступу України в НАТО, - Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зауважила, що рішуче підтримує вступ України до НАТО і сподівається, що Сполучені Штати змінять свою позицію щодо цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.dk.

Як зазначається, на першотравневій акції Метте Фредеріксен запитали, що вона думає про досягнення угоди між США та Україною щодо корисних копалин.

Вона відповіла, що "не їй вирішувати, з ким Україні слід укладати двосторонню угоду".

"З точки зору Данії та Європи, найважливіше – це припинення війни та встановлення тривалого миру, щоб Росія не просто отримала перепочинок і не змогла знову напасти. Я особисто рішуче підтримую вступ України до НАТО і сподіваюся, що США змінять свою позицію щодо цього питання", – додала Фредеріксен.

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