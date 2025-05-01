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Новости Членство Украины в НАТО
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Надеюсь, что США изменят свою позицию по вступлению Украины в НАТО, - Фредериксен

Фредериксен о позиции США по Украине в НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что решительно поддерживает вступление Украины в НАТО и надеется, что Соединенные Штаты изменят свою позицию по этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.dk.

Как отмечается, на первомайской акции Метте Фредериксен спросили, что она думает о достижении соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.

Она ответила, что "не ей решать, с кем Украине следует заключать двустороннее соглашение".

"С точки зрения Дании и Европы, самое важное - это прекращение войны и установление длительного мира, чтобы Россия не просто получила передышку и не смогла снова напасть. Я лично решительно поддерживаю вступление Украины в НАТО и надеюсь, что США изменят свою позицию по этому вопросу", - добавила Фредериксен.

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Автор: 

Дания (587) США (26763) членство в НАТО (1514) Фредериксен Метте (81)


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01.05.2025 13:29 Ответить
Поки що не видно намірів Трампа аж так сильно засмучувати дядю вову.
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01.05.2025 13:32 Ответить
Створюйте вже нове європейсське НАТО без Угорщини і США. Будете мати самостійну політику чи шмарклі пережовувати?
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01.05.2025 13:40 Ответить
Європа має бути зацікавлена в вступі України до альянсу,бо має найпотужнішу армію в регіоні,бо якщо щось ,то хто їх буде захищати.
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01.05.2025 13:56 Ответить
 
 