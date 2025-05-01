Надеюсь, что США изменят свою позицию по вступлению Украины в НАТО, - Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что решительно поддерживает вступление Украины в НАТО и надеется, что Соединенные Штаты изменят свою позицию по этому вопросу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.dk.
Как отмечается, на первомайской акции Метте Фредериксен спросили, что она думает о достижении соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.
Она ответила, что "не ей решать, с кем Украине следует заключать двустороннее соглашение".
"С точки зрения Дании и Европы, самое важное - это прекращение войны и установление длительного мира, чтобы Россия не просто получила передышку и не смогла снова напасть. Я лично решительно поддерживаю вступление Украины в НАТО и надеюсь, что США изменят свою позицию по этому вопросу", - добавила Фредериксен.
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