РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12867 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО Членство Украины в ЕС
584 14

Украина имеет перспективу вступления в ЕС до членства в НАТО, - Мерц

Фридрих Мерц о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Украина может стать членом Европейского Союза до вступления в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в Брюсселе в штаб-квартире НАТО во время совместной с генеральным секретарем этой организации Марком Рютте пресс-конференции.

Так, относительно того, поддерживает ли Германия членство Украины в НАТО, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп, "очевидно, пытается побудить Украину отказаться от этой перспективы", Мерц сказал, что разделяет оценку генерального секретаря относительно членства Украины, которая заключается в том, что все союзники в НАТО согласились относительно необратимого пути Украины к членству, но этот вопрос никогда не был предметом будущего мирного соглашения.

Также читайте: 30-дневное прекращение огня станет тестом для Путина, - Мерц

"Хотел бы добавить, что Украина имеет перспективу вступления в Европейский Союз. Я думаю, что с точки зрения временных рамок, это будет до вступления в НАТО, если это когда-то произойдет. И должно быть четко определено, что Украина суверенно решает, каким путем она хочет идти. Украине предложено подать заявку на членство в Европейском Союзе. Вы знаете критерии такого вступления. И если Украина будет соответствовать этим критериям, она является желаемым членом Европейского Союза", - добавил Мерц.

Читайте: Надеюсь, что США изменят свою позицию по вступлению Украины в НАТО, - Фредериксен

Кроме того, он подчеркнул, что Украина "есть и должна оставаться суверенным актором, который самостоятельно определяет свои политические и военные альянсы".

В то же время Мерц уклонился от вопроса, готова ли Германия направить свои войска в Украину в рамках "Коалиции желающих".

"На вопрос о том, как можно обеспечить гарантии безопасности, нам не нужно отвечать сегодня. Следующий шаг, который нужно сделать сейчас, - это прекращение огня на 30 дней, начиная с этих выходных. Затем должны состояться мирные переговоры. Нам нужен мирный договор, и, в зависимости от условий такого договора, возникнут следующие вопросы, то есть гарантии безопасности для Украины, и это вопрос, который сегодня не является актуальным, поэтому нам не нужно давать на него ответ сегодня", - отметил он.

Также читайте: Вступление Украины в ЕС может стать сильнейшей гарантией безопасности, - фон дер Ляйен

Автор: 

членство в НАТО (1515) членство в ЕС (1031) Фридрих Мерц (85)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
тауруси, пане Мерце, тауруси
показать весь комментарий
09.05.2025 17:00
+1
А в чому, власне, новизна цієї статті, винесена у заголовок? Те, що Україна може вступити в ЄС, ми знаємо і без Мерца, тут він нічого нового не сказав. Питання в тому, коли це станеться. А щодо НАТО, то тут все ясно з ними, замість чіткого запрошення вони далі торочать демагогію про "незворотність шляху".
показать весь комментарий
09.05.2025 17:11
+1
уже бы вышел и честно скaзaл - кто хочет в ЕС, приезжaйте и живите. в перспективе 20-30-50 лет Укрaины тaм не будет.

и люди бы спокойно перезжaли семья, когдa людоловы перестaнут в рaбство угонять и когдa кордоны зеленaя пошесть откроет.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тауруси, пане Мерце, тауруси
показать весь комментарий
09.05.2025 17:00 Ответить
Але він не каже які перспективи у самих ЄС і НАТО.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:05 Ответить
А що йому казати, що перспективи близькі до нуля чи як?
показать весь комментарий
09.05.2025 17:07 Ответить
ЕС це про гроші.
НАТО це про виживання.
мені виживання треба, якомусь ужгородському експортеру треба ЕС, питання що важливіше.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:09 Ответить
Якщо до НАТО 100 років, то до ЕС аж 50. Майже дванадцять вже пройшло...
показать весь комментарий
09.05.2025 17:11 Ответить
А в чому, власне, новизна цієї статті, винесена у заголовок? Те, що Україна може вступити в ЄС, ми знаємо і без Мерца, тут він нічого нового не сказав. Питання в тому, коли це станеться. А щодо НАТО, то тут все ясно з ними, замість чіткого запрошення вони далі торочать демагогію про "незворотність шляху".
показать весь комментарий
09.05.2025 17:11 Ответить
Так гарно почав. Пане Мерце ліпше допоможіть Україні з обороною та надайте Тауруси. Все інше ці останні три рокі повномасштабної агресії свинососсії на Україну показали це просто маячня.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:11 Ответить
Не будет Таурсов до отказа *****, а тот скорее всего будет морозится и тянуть время, поэтому непонятно сколько еще все это продлится, ведь все дедлайны которые устанавливал Трумпло уже пройдены а он все их продлевает
показать весь комментарий
09.05.2025 17:16 Ответить
Україна має перспективу вступу до ЄС до членства в НАТО, але тільки перспективу.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:13 Ответить
А хіба не Орбан вирішує!
показать весь комментарий
09.05.2025 17:18 Ответить
ушлый у б людок продолжaет мaхaть морковкой перед лицом, знaя, что Укрaинa никогдa не поборет коррупцию и есть стойкое нежелaние некоторых членов ЕС видить Укрaину тaм, a знaчит ее шaнсы мизерны.

это волшебно слово перспективa нa повестке дня с орaнжевой революции. 22 год пошел.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:20 Ответить
уже бы вышел и честно скaзaл - кто хочет в ЕС, приезжaйте и живите. в перспективе 20-30-50 лет Укрaины тaм не будет.

и люди бы спокойно перезжaли семья, когдa людоловы перестaнут в рaбство угонять и когдa кордоны зеленaя пошесть откроет.
показать весь комментарий
09.05.2025 17:21 Ответить
давно морковку ослу не давали
показать весь комментарий
09.05.2025 18:39 Ответить
 
 