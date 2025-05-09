Украина имеет перспективу вступления в ЕС до членства в НАТО, - Мерц

Украина может стать членом Европейского Союза до вступления в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в Брюсселе в штаб-квартире НАТО во время совместной с генеральным секретарем этой организации Марком Рютте пресс-конференции.

Так, относительно того, поддерживает ли Германия членство Украины в НАТО, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп, "очевидно, пытается побудить Украину отказаться от этой перспективы", Мерц сказал, что разделяет оценку генерального секретаря относительно членства Украины, которая заключается в том, что все союзники в НАТО согласились относительно необратимого пути Украины к членству, но этот вопрос никогда не был предметом будущего мирного соглашения.

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"Хотел бы добавить, что Украина имеет перспективу вступления в Европейский Союз. Я думаю, что с точки зрения временных рамок, это будет до вступления в НАТО, если это когда-то произойдет. И должно быть четко определено, что Украина суверенно решает, каким путем она хочет идти. Украине предложено подать заявку на членство в Европейском Союзе. Вы знаете критерии такого вступления. И если Украина будет соответствовать этим критериям, она является желаемым членом Европейского Союза", - добавил Мерц.

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Кроме того, он подчеркнул, что Украина "есть и должна оставаться суверенным актором, который самостоятельно определяет свои политические и военные альянсы".

В то же время Мерц уклонился от вопроса, готова ли Германия направить свои войска в Украину в рамках "Коалиции желающих".

"На вопрос о том, как можно обеспечить гарантии безопасности, нам не нужно отвечать сегодня. Следующий шаг, который нужно сделать сейчас, - это прекращение огня на 30 дней, начиная с этих выходных. Затем должны состояться мирные переговоры. Нам нужен мирный договор, и, в зависимости от условий такого договора, возникнут следующие вопросы, то есть гарантии безопасности для Украины, и это вопрос, который сегодня не является актуальным, поэтому нам не нужно давать на него ответ сегодня", - отметил он.

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