Украина имеет перспективу вступления в ЕС до членства в НАТО, - Мерц
Украина может стать членом Европейского Союза до вступления в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в Брюсселе в штаб-квартире НАТО во время совместной с генеральным секретарем этой организации Марком Рютте пресс-конференции.
Так, относительно того, поддерживает ли Германия членство Украины в НАТО, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп, "очевидно, пытается побудить Украину отказаться от этой перспективы", Мерц сказал, что разделяет оценку генерального секретаря относительно членства Украины, которая заключается в том, что все союзники в НАТО согласились относительно необратимого пути Украины к членству, но этот вопрос никогда не был предметом будущего мирного соглашения.
"Хотел бы добавить, что Украина имеет перспективу вступления в Европейский Союз. Я думаю, что с точки зрения временных рамок, это будет до вступления в НАТО, если это когда-то произойдет. И должно быть четко определено, что Украина суверенно решает, каким путем она хочет идти. Украине предложено подать заявку на членство в Европейском Союзе. Вы знаете критерии такого вступления. И если Украина будет соответствовать этим критериям, она является желаемым членом Европейского Союза", - добавил Мерц.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина "есть и должна оставаться суверенным актором, который самостоятельно определяет свои политические и военные альянсы".
В то же время Мерц уклонился от вопроса, готова ли Германия направить свои войска в Украину в рамках "Коалиции желающих".
"На вопрос о том, как можно обеспечить гарантии безопасности, нам не нужно отвечать сегодня. Следующий шаг, который нужно сделать сейчас, - это прекращение огня на 30 дней, начиная с этих выходных. Затем должны состояться мирные переговоры. Нам нужен мирный договор, и, в зависимости от условий такого договора, возникнут следующие вопросы, то есть гарантии безопасности для Украины, и это вопрос, который сегодня не является актуальным, поэтому нам не нужно давать на него ответ сегодня", - отметил он.
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НАТО це про виживання.
мені виживання треба, якомусь ужгородському експортеру треба ЕС, питання що важливіше.
это волшебно слово перспективa нa повестке дня с орaнжевой революции. 22 год пошел.
и люди бы спокойно перезжaли семья, когдa людоловы перестaнут в рaбство угонять и когдa кордоны зеленaя пошесть откроет.