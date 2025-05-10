Путь Украины в НАТО - необратим, - Вадефуль
Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает путь Украины в НАТО "необратимым".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Вадефуль рассказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.
Вадефуль четко дал понять, что Украина продолжает процесс вступления как в Европейский Союз, так и в НАТО.
"В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь является необратимым. Германия придерживается этого решения", - подчеркнул он.
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+2 Валентин Коваль #587289
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+2 Argentum #556782
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наступне топтання по вухах наівного населення,а відповідь в уставі нато,чорним по білому.навіщо пережовувати це кожного дня як що воно ні під яким соусом не перевариться??та і кремлівська мавпа з гранатою ,,не дозволить,, рудий мракобіс вже своє ,,фе,, сказав.Навіщо це словоблуддя?
а ще там є вимоги до стану демократії,корупції,правового,економічного розвидку,.....і інших норм демократичної країни....
а тепер ,,фас,,!!!