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Новости Членство Украины в НАТО
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Путь Украины в НАТО - необратим, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль о вступлении Украины в НАТО

Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает путь Украины в НАТО "необратимым".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Вадефуль рассказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль четко дал понять, что Украина продолжает процесс вступления как в Европейский Союз, так и в НАТО.

НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь является необратимым. Германия придерживается этого решения", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет перспективу вступления в ЕС до членства в НАТО, - Мерц

Автор: 

НАТО (10005) Вадефуль Иоганн (3)


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Топ комментарии
+2
Хоч на словах Україну бодрять - Трамп сказав тільки через мій труп
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10.05.2025 11:20
+2
Ну якщо йому мало дирявого вуха то можна й так
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10.05.2025 11:38
+2
Після слів "Кажуть що..." можна писати будь-яку дічь
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10.05.2025 11:56
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Хоч на словах Україну бодрять - Трамп сказав тільки через мій труп
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10.05.2025 11:20 Ответить
Ну якщо йому мало дирявого вуха то можна й так
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10.05.2025 11:38 Ответить
Те, що каже Трамп не несе навантаження сенсом.
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10.05.2025 12:01 Ответить
Так і Байден і всі прези до нього не хочуть нас бачити в НАТО - прислухаються шо рашка скаже
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10.05.2025 12:07 Ответить
Байден і Обама підтримували курс України в НАТО, до Обами 66% українців було проти вступу в НАТО взагалі.
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10.05.2025 12:16 Ответить
Я не в курсі коли турків взяли в НАТО в них було опитування - чи це тільки українців на опитування посилають
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10.05.2025 12:21 Ответить
👍 безповоротний!!!
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10.05.2025 11:21 Ответить
тільки він не вточнив,в який бік ,,до,, чи ,,від,,
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10.05.2025 11:48 Ответить
Перечитайте заголовок новини, потім текст цитати.
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10.05.2025 11:58 Ответить
я можу назвати кучу причин чому все ж таки ,,від,,
наступне топтання по вухах наівного населення,а відповідь в уставі нато,чорним по білому.навіщо пережовувати це кожного дня як що воно ні під яким соусом не перевариться??та і кремлівська мавпа з гранатою ,,не дозволить,, рудий мракобіс вже своє ,,фе,, сказав.Навіщо це словоблуддя?
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10.05.2025 12:06 Ответить
Це якось змінює текст прямої мови Вадефуля?
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10.05.2025 12:08 Ответить
Воно тужиться вкинути кацапський фейк, про нібито заборону в уставі вступати в НАТО державам, які мають територіальні спори. А такої заборони в уставі НАТО нема, вона вигадана в Ольгіно.
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10.05.2025 12:11 Ответить
Є вимога до вже вступивших намагатися вирішувати конфлікти спочатку мирним шляхом.
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10.05.2025 12:14 Ответить
Тут не в статуті навіть справа. Владік нахабно стверджує, що Вадефуль не сказав те, що сказав, а сказав нічого, хоча його слова "Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним".
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10.05.2025 12:15 Ответить
Так, але він намагається пояснити своє "нічого" нібито статутом, це "нічого" він сам вигадав і намагається обгрунтувати.
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10.05.2025 12:18 Ответить
Подивимось, як буде викручуватись. За експертизою мабуть побіг.
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10.05.2025 12:19 Ответить
Не буде, він вже ляпнув портянку про спірні території, корупцію і демократію через 8 хвилин після того, як я це передбачила
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10.05.2025 12:22 Ответить
Він типу у переносному значенні має на увазі "нічого", тобто відкидати намагається так тупо.
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10.05.2025 12:19 Ответить
так,просто набір слів без будь якого практичного наповнення,в народу кажуть ,,просто попістіти,,,
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10.05.2025 12:23 Ответить
О, знавець устава НАТО! На який пункт устава посилаємось?
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10.05.2025 12:08 Ответить
на той пункт де вказано відсутність військових дій та спірних территорій та чітко визначених кордонів,це для початку
а ще там є вимоги до стану демократії,корупції,правового,економічного розвидку,.....і інших норм демократичної країни....
а тепер ,,фас,,!!!
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10.05.2025 12:19 Ответить
Кажуть, що Вольф Мессінг передбачив цю війну і її результати.
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10.05.2025 11:50 Ответить
Після слів "Кажуть що..." можна писати будь-яку дічь
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10.05.2025 11:56 Ответить
Ну якщо рашка залишиться існувати - без НАТО ніяк.
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10.05.2025 12:05 Ответить
 
 