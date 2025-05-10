Путь Украины в НАТО - необратим, - Вадефуль

Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает путь Украины в НАТО "необратимым".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Вадефуль рассказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль четко дал понять, что Украина продолжает процесс вступления как в Европейский Союз, так и в НАТО.

"В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь является необратимым. Германия придерживается этого решения", - подчеркнул он.

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