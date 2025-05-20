РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
750 4

Науседа: Невыполнение обещания о членстве Украины в НАТО ударит по репутации Альянса

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что в случае невыполнения НАТО своего обещания относительно членства Украины, это нанесет "огромный удар по репутации" организации.

Об этом он заявил в комментарии литовскому вещателю LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"На трех последних саммитах мы очень четко подчеркнули текст о перспективах Украины относительно членства в НАТО. Теперь просто взять и все это убрать - это очень сильно подорвало бы авторитет НАТО. Это было бы огромным ударом по репутации НАТО", - подчеркнул Науседа.

Он также заявил, что Украина должна быть приглашена на саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года, чтобы представить свою позицию по этому вопросу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путь Украины в НАТО является необратимым, - Вадефуль

Автор: 

членство в НАТО (1556) Науседа Гитанас (295)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обіцянка - цяцянка - Трамп проти
показать весь комментарий
20.05.2025 13:02 Ответить
Репутация?
Эта вещь стала анахронизмом еще тогда
Когда Грозный утюжили с воздуха русские летчики
А на земле русская пехота убивала чеченских женщин, детей и стариков
Что делал тогда мир?
Весь мир СПОКОЙНО за этим наблюдал
Цивилизованный мир ПРОСРАЛ тогда свою репутацию
И право называться ЦИВИЛИЗОВАННЫМ
показать весь комментарий
20.05.2025 13:04 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХА - репутації альянсу))))) репутація у нього як у шлюхи із 20 річним стажем
показать весь комментарий
20.05.2025 13:06 Ответить
 
 