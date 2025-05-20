Науседа: Невыполнение обещания о членстве Украины в НАТО ударит по репутации Альянса

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что в случае невыполнения НАТО своего обещания относительно членства Украины, это нанесет "огромный удар по репутации" организации.

Об этом он заявил в комментарии литовскому вещателю LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"На трех последних саммитах мы очень четко подчеркнули текст о перспективах Украины относительно членства в НАТО. Теперь просто взять и все это убрать - это очень сильно подорвало бы авторитет НАТО. Это было бы огромным ударом по репутации НАТО", - подчеркнул Науседа.

Он также заявил, что Украина должна быть приглашена на саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года, чтобы представить свою позицию по этому вопросу.

