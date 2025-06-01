Поражено 34% стратегической авиации РФ стоимостью 7 миллиардов долларов, - СБУ

7 миллиардов долларов США, такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Службы безопасности Украины.

Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

В СБУ обещают рассказать о деталях спецоперации позже.

И приводят для россиян цитату Лины Костенко, как комментарий сегодняшнего удара:

"А ви думали, що Україна - так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".