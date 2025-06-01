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Новости Массовое уничтожение российских самолетов
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Поражено 34% стратегической авиации РФ стоимостью 7 миллиардов долларов, - СБУ

Спецоперация СБУ Паутина

7 миллиардов долларов США, такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Службы безопасности Украины.

Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

В СБУ обещают рассказать о деталях спецоперации позже.

И приводят для россиян цитату Лины Костенко, как комментарий сегодняшнего удара: 

"А ви думали, що Україна - так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".

"Делаем все, чтобы изгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - добавляют в Службе Безопасности.

Смотрите также: Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Павутина". ФОТО ДНЯ

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации

Читайте также: Эксклюзивное фото дронов, которыми СБУ атаковала российские аэродромы. ФОТО

Автор: 

ликвидация (3674) самолет (3620) СБУ (19994) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+25
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01.06.2025 20:05
+24
Все по трампу. У путіна всє козирі . Україна програє, бо слабша. А тут кабздиць і 34% стратегічної авіації знищено. СБУ паше за США.
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01.06.2025 20:07
+23
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01.06.2025 20:04
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Правила форума Совет форумчан
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01.06.2025 20:04 Ответить
Все по трампу. У путіна всє козирі . Україна програє, бо слабша. А тут кабздиць і 34% стратегічної авіації знищено. СБУ паше за США.
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01.06.2025 20:07 Ответить
Черговий приклад, недолугості Трампа та його оточення щодо розуміння ситуації в Світі! Через це, і шість банкроств та три розлучення!!
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01.06.2025 20:12 Ответить
сша і взагалі все нато - це купка старих пердунів і імпотентів сьогодні!
та й навіть якщо взяти ВСЮ ІСТОРІЮ США, то воно ніколи в своєму житті не воювало таку війну, яку воює Україна вже 11! років. війну проти переважаючого ворога, переважаючого абсолютно у всьому!
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01.06.2025 20:22 Ответить
Ога, а Україна самотужки воює: і бюджету вистачає і власні ракети і влвсні системи ППО. Штати воювали в Перській Затоці і армія Іраку була доволі сильна. Бо, мабуть, коли державою керують адекватні люди, не доводиться воювати в такій війні
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01.06.2025 20:59 Ответить
не пишіть більше такої херні, чому "херні" - пояснювати не буду! захочете зрозумієте, якщо не забракне розуму...
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01.06.2025 21:12 Ответить
а если ядеркой ответка будет, так же радоваться будешь?
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01.06.2025 21:23 Ответить
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01.06.2025 20:05 Ответить
Енгельс би ще так роздовбати
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01.06.2025 20:06 Ответить
Очевидно, що планувався удар по Єнгельсу. Не вийшло цього разу
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01.06.2025 20:20 Ответить
Феєрично. Дивно, що не вилізло в процесі планування. Значить не самі "кроти" в СБУ.
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01.06.2025 20:51 Ответить
Красиво Малюк и его дроны-Карсоны поимели в резиновую попу ботексного *******...
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01.06.2025 20:06 Ответить
Це дуже добре. Відповідно і залп ракет зменшиться.
З днем Малюка всіх!
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01.06.2025 20:07 Ответить
"Он улетел... но он обещал вернуться...."
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01.06.2025 20:40 Ответить
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01.06.2025 20:07 Ответить
Дякуємо, мужнім Захисникам України та їх Родинам!
Невже ухилянт з Кривого Рогу, задіяв усіх приблуд95 до такої події,без відома Оманських помічників ригоАНАЛІВ??
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01.06.2025 20:08 Ответить
первым делом ми испортим самалеты.. - а Скабееву? - Скабееву потом...
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01.06.2025 20:09 Ответить
Зоофільство -гріх.
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01.06.2025 20:16 Ответить
верхівку рф не гріх!
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01.06.2025 20:32 Ответить
"А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни". Джерело: https://censor.net/ua/n3555503
Дякую пані ЛІНА!!!
Краще не скажеш!!!
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01.06.2025 20:09 Ответить
Згадався старезний анекдот.

Їде лицар верхи - весь у гімні. Кінь - весь у гімні, дорога вся у гімні, дерева край дороги всі у гімні...
І так далі.
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01.06.2025 20:11 Ответить
На болотах щось починають підозрювати:
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01.06.2025 20:12 Ответить
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01.06.2025 20:13 Ответить
осінти розбирають навіть спалення одненької бмп за мільйон доларів тож, ураження навіть одного літака за 100 мільйонів доларів будуть дуже ретельно розбирати та перевіряти.
а тут ціла навала.
і навіть якщо буде не 40 а 10 і якщо не 5 летовищ під атакою а лише 2 - всерівно = це мегаперемога.
40% уражених цілей - це моцно.
за це однозначно героя України малюку і дві зірки героя зеленському.
зеленському одну за те що навчився не заважати спецурі з часів провалу операції по вагнерівцям а другу за те що єрмак, виявляється, за нас а не за росію.
дрібниця але приємно.)))
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01.06.2025 20:14 Ответить
Та Зєльонкін уже давно звіздун.
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01.06.2025 20:27 Ответить
01.‎06.‎2025

Білий дім не знав про спецоперацію СБУ "Павутина" з атакою на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками. Більше того, СБУ тримало її в секреті від вищого державного і військового керівництва і не залучало Службу зовнішньої розвідки України до її проведення. Інформація про її проведення була передана вищому державному керівництву після початку операції. Для ретрансляції сигналу для дронів використовувався військовий супутник ЗС Великобританії Tyche (виробник Surrey Satellites Technology Limited (SSTL).
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01.06.2025 20:38 Ответить
не меліть, будь ласка, дурниць.
операції такого масштабу абсолютно точно узгоджуються з зеленським ще на етапі початку підготовки.
тому зеленський все знав відпочатку і його заслуга, як мінімум що не заважав.
а позаяк, зеленський. як ми всі знаємо це зеленський+єрмак то тема про єрмака як російського шпигуна закрита - російський шпигун таке б не пропустив ніколи.
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01.06.2025 20:56 Ответить
та нічого не закрита. інакше би не пхали у владу після виборів 19-го року зашкварених регіоналів/агентів гебні.
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01.06.2025 21:12 Ответить
та ви я бачу рідкісний гурман-збоченець! так смакувати зЕлену дупу можуть тільки справжні "поціновувачі"
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01.06.2025 21:17 Ответить
А решта 66 відсотків не винесла з побаченого ніяких вражень? 🤔 Чому так важко усвоїти, що враження і ураження - це різні речі, як море і морська свинка. "Вразив своїм одягом" і "Уразив ціль першим пострілом" - це про різне.
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01.06.2025 20:16 Ответить
Бо в голові російське "паражон".
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01.06.2025 20:51 Ответить
Даже скоро ми побачимо Чи осталось щось у лаптєй на ходу і чи ще щось літає
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01.06.2025 20:17 Ответить
ЄС тепер по літакам і без США має велику перевагу.
То досить їм робити вигляд що бояться та дають нам нову зброю.
Якою каців погонимо.
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01.06.2025 20:34 Ответить
Уявіть, що буде на шляхах т.з. "расеи" з фурами? Їх же будуть перевіряти майже не с мікроскопом!
Гаплик перевезенням. Усім. І це чудово.
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01.06.2025 20:17 Ответить
Дякуємо спец . службі СБУ за таку блискучу операцію.
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01.06.2025 20:20 Ответить
Добивайте вже остальні щоб не мозолили очі
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01.06.2025 20:20 Ответить
34 !!!! %%%%%%%% !!!
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01.06.2025 20:21 Ответить
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01.06.2025 20:26 Ответить
И это мы ещё толком не начинали..
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01.06.2025 20:26 Ответить
Але "можем пафтаріть"…
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01.06.2025 20:29 Ответить
сказати, що я вражений від такого враження - це нічого не сказати!

а українські солдати на відміну від кацапо-москалів дуже рідко завищують втрати ворога в 10 раз, тому число в 34% виглядає правдоподібним.
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01.06.2025 20:27 Ответить
Ще два раза по стільки й буде зовсім гарно!
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01.06.2025 20:29 Ответить
БРАВО, СБУ!!!!
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01.06.2025 20:29 Ответить
Кацапа порвало повністю .. 👉 https://x.com/PowerNaShary/status/1929217047608582158
На це можна дивитись вічно .
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01.06.2025 20:32 Ответить
Епічно
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01.06.2025 20:49 Ответить
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01.06.2025 20:51 Ответить
Залишилось 66 % - не зупиняйтесь!!!
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01.06.2025 20:33 Ответить
Аргентина - Ямайка 5 : 0. ПСЖ - Интер 5 : 0. Украина - раша 5 : 0.
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01.06.2025 20:39 Ответить
Оце я розумію попрацювали! 👍👍, а то одні балачки
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01.06.2025 20:48 Ответить
А чого відразу "крилатих"? Це носії насамперед ядерної стратегічної зброї, що були кошмаром США з часів совка. Ґеґсет, не дякуйте.
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01.06.2025 20:49 Ответить
В мене є ідея для перемовників від ОП. Дивіться, ми щойно знищили третину однієї з ядерної тріади. Тобто, грубо, одну дев'яту ядерного потенціалу країни-агрессора. У США за протидію подібним викликам відповідає Пентагон. Ми, фактично, зробили роботу за нього. Він за останні 30 років нічим таким і близько не може похвалитись. Але має величезний бюджет. Якщо його помножити на ці тридцять років та поділити на 9, то це буде вклад нашої країни у безпеку США. Навіть якщо відділити частки на Китай та Північну Корею, то все рівно сумма вражає. Трамп же все любить грошима міряти. От і треба його ж методами діяти. А якщо щось йому там не сподобається, то можна це гарно сформулювати і перенести у публічну площину. І нехай спробує після цього пояснити своїм громадянам, чому він тіль спробує косо подивитись на Україну. Якось так . Думку ж можна і поглибити цю
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01.06.2025 20:49 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!мочите кацапню по всей рашке!это им за Бучу,Мариуполь,за всех убитых детей Украины и за всех погибших из за этих нацистских мразей!УКРАИНА ПОБЕДИТ!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2025 20:50 Ответить
СБУ ВЕЛИЧЕЗНИЙ РЕСПЕКТ! ВИ КРАЩІ!

Про таку операцію навіть неможливо помислити, хоча вчора було в новинах, що перевернулася в США фура з бджілками і я чомусь на цьому факті зупинився, подумалось, що бджілки як зброя розлетілися, отаке)
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01.06.2025 20:58 Ответить
Ще один позитивний момент може бути.. Пілотів тепер відправлять до піхоти, через відсутність корит, на яких вони вбивали українців) і вони, дасть Бог, скоро стануть хорошими руськими, тобто засмаженими, як їх корита ці)
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01.06.2025 20:58 Ответить
Василя Васильовича треба в групу перемовників.
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01.06.2025 21:04 Ответить
Є відео, зняте на заправці на Кацапії, де фільмували виліт дронів з фури.

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01.06.2025 21:11 Ответить
нахер той царьов зі своїми підтвердженнями?! ти тільки прокинувся? в телеграмі повно тих відео з усіх ракурсів.
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01.06.2025 21:24 Ответить
Ну, тепер в ***** не буде проблем з піхотою. Відправлять в піхоту льотчиків та обслугу з аеродромів. А нах вони потрібні, без літачків?
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01.06.2025 21:13 Ответить
Вики: НК-12 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C турбовинтовой авиационный двигатель, разработанный в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%94._%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0 СНТК Кузнецова (ОКБ-276) в 1950-х годах специально для стратегического межконтинентального бомбардировщика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95. Каждый двигатель приводит в движение два четырёхлопастных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 пропеллера диаметром около 6 метров, вращающихся в противоположных направлениях. Данный двигатель является самым мощным серийным турбовинтовым двигателем в мире... В 1946 г., в 30 км от Куйбышева, на берегу Волги, близ посёлка Управленческого, был создан опытный завод № 2, в котором организовали два конструкторских бюро: ОКБ-1 (главный конструктор А. Шайбе), и ОКБ-2 (главный конструктор К. Престель). В 1947 г. штат работников завода № 2 составил около 2500 человек, в их числе 662 немецких специалистов[4]. В штатах ОКБ на 40 советских специалистов приходилось 325 немецких конструкторов, которым предстояло продолжить начатые в Германии разработки форсированных образцов серийных ТРД Jumo-004 и BMW 003 и новых мощных ТРД Jumo 012 и BMW 018... В середине 1948 г. завершилось рабочее проектирование советского развития JUMO-022, и завод № 2 приступил к изготовлению трёх опытных образцов под обозначением ТВ-022. В 1949 г. (в самый разгар освоения производства ТВ-022), руководителем объединённого ОКБ-276 на заводе № 2 был назначен Николай Дмитриевич Кузнецов, имеющий опыт работы с немецким реактивным двигателям (в 1946 г. Н. Д. Кузнецов совместно с Климовым и Бранднером на заводе в Уфе осваивали производство Jumo 004)... В 1950 г. проведены 100-часовые стендовые испытания первого ТВ-022 - прямого воспроизводства германского ГТД JUMO-022...
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01.06.2025 21:14 Ответить
Какие скрепние фамилии..настоящие русичи
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01.06.2025 21:23 Ответить
якщо це дійсно так, то це без іронії самий потужний удар по рашизму. Щиро сподіваюся, що це зменшить інтенсивність обстрілів КР
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01.06.2025 21:14 Ответить
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01.06.2025 21:18 Ответить
Вики: "В 1950 г. (немецкий) двигатель «022», получивший с 1951 г. русское наименование https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%92-2_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1 ТВ-2 («турбовинтовой двигатель-2») был установлен на испытательный стенд. После заводских испытаний он успешно прошёл 100-часовые гос. испытания и был допущен к серийному производству... После доводочных работ, в сентябре 1952 г. 2ТВ-2Ф № 13 прошёл 100-часовые стендовые заводские испытания. После этого, не дожидаясь результатов государственных испытаний, двигатели установили на самолёт. 12 ноября 1952 г. Ту-95 с четырьмя 2ТВ-2Ф впервые поднялся в воздух..."
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01.06.2025 21:19 Ответить
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01.06.2025 21:22 Ответить
Лише насторожує формулювання "вражено". Скажіть точну цифру бортів які знищено / не підлягають відновленню - ось це справжній результат.
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01.06.2025 21:26 Ответить
https://x.com/rogersmile6700



https://x.com/rogersmile6700

Roger@rogersmile6700



Москва вміє вести війну тільки коли вона в односторонньому порядку бомбить якусь державу, а коли отримує у відповідь по зубам це вже для неї не війна,а тєракт,клоуни в лаптях)))
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01.06.2025 21:26 Ответить
Я думаю можно и реактивные дроны научить наводиться на бомберы.
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01.06.2025 21:28 Ответить
Одна фура с дронами взорвалась не доехав до аэродрома в Амурской области.

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01.06.2025 21:29 Ответить
 
 