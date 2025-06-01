Поражено 34% стратегической авиации РФ стоимостью 7 миллиардов долларов, - СБУ
7 миллиардов долларов США, такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Службы безопасности Украины.
Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.
В СБУ обещают рассказать о деталях спецоперации позже.
И приводят для россиян цитату Лины Костенко, как комментарий сегодняшнего удара:
"А ви думали, що Україна - так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".
"Делаем все, чтобы изгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - добавляют в Службе Безопасности.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации
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та й навіть якщо взяти ВСЮ ІСТОРІЮ США, то воно ніколи в своєму житті не воювало таку війну, яку воює Україна вже 11! років. війну проти переважаючого ворога, переважаючого абсолютно у всьому!
З днем Малюка всіх!
Невже ухилянт з Кривого Рогу, задіяв усіх приблуд95 до такої події,без відома Оманських помічників ригоАНАЛІВ??
Дякую пані ЛІНА!!!
Краще не скажеш!!!
Їде лицар верхи - весь у гімні. Кінь - весь у гімні, дорога вся у гімні, дерева край дороги всі у гімні...
І так далі.
а тут ціла навала.
і навіть якщо буде не 40 а 10 і якщо не 5 летовищ під атакою а лише 2 - всерівно = це мегаперемога.
40% уражених цілей - це моцно.
за це однозначно героя України малюку і дві зірки героя зеленському.
зеленському одну за те що навчився не заважати спецурі з часів провалу операції по вагнерівцям а другу за те що єрмак, виявляється, за нас а не за росію.
дрібниця але приємно.)))
Білий дім не знав про спецоперацію СБУ "Павутина" з атакою на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками. Більше того, СБУ тримало її в секреті від вищого державного і військового керівництва і не залучало Службу зовнішньої розвідки України до її проведення. Інформація про її проведення була передана вищому державному керівництву після початку операції. Для ретрансляції сигналу для дронів використовувався військовий супутник ЗС Великобританії Tyche (виробник Surrey Satellites Technology Limited (SSTL).
операції такого масштабу абсолютно точно узгоджуються з зеленським ще на етапі початку підготовки.
тому зеленський все знав відпочатку і його заслуга, як мінімум що не заважав.
а позаяк, зеленський. як ми всі знаємо це зеленський+єрмак то тема про єрмака як російського шпигуна закрита - російський шпигун таке б не пропустив ніколи.
То досить їм робити вигляд що бояться та дають нам нову зброю.
Якою каців погонимо.
Гаплик перевезенням. Усім. І це чудово.
а українські солдати на відміну від кацапо-москалів дуже рідко завищують втрати ворога в 10 раз, тому число в 34% виглядає правдоподібним.
На це можна дивитись вічно .
Про таку операцію навіть неможливо помислити, хоча вчора було в новинах, що перевернулася в США фура з бджілками і я чомусь на цьому факті зупинився, подумалось, що бджілки як зброя розлетілися, отаке)
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Roger@rogersmile6700
Москва вміє вести війну тільки коли вона в односторонньому порядку бомбить якусь державу, а коли отримує у відповідь по зубам це вже для неї не війна,а тєракт,клоуни в лаптях)))