Вражено 34% стртегічної авіації РФ вартістю 7 мільярдів доларів, - СБУ
7 мільярдів доларів США, така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Служби Безпеки України.
Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.
В СБУ обіцяють розповісти про деталі спецоперації пізніше.
Та наводять для росіян цитату Ліни Костенко, як коментар сьогоднішнього удару: "А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".
"Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі", - додають Службі Безпеки.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації
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та й навіть якщо взяти ВСЮ ІСТОРІЮ США, то воно ніколи в своєму житті не воювало таку війну, яку воює Україна вже 11! років. війну проти переважаючого ворога, переважаючого абсолютно у всьому!
З днем Малюка всіх!
Невже ухилянт з Кривого Рогу, задіяв усіх приблуд95 до такої події,без відома Оманських помічників ригоАНАЛІВ??
Дякую пані ЛІНА!!!
Краще не скажеш!!!
Їде лицар верхи - весь у гімні. Кінь - весь у гімні, дорога вся у гімні, дерева край дороги всі у гімні...
І так далі.
а тут ціла навала.
і навіть якщо буде не 40 а 10 і якщо не 5 летовищ під атакою а лише 2 - всерівно = це мегаперемога.
40% уражених цілей - це моцно.
за це однозначно героя України малюку і дві зірки героя зеленському.
зеленському одну за те що навчився не заважати спецурі з часів провалу операції по вагнерівцям а другу за те що єрмак, виявляється, за нас а не за росію.
дрібниця але приємно.)))
Білий дім не знав про спецоперацію СБУ "Павутина" з атакою на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками. Більше того, СБУ тримало її в секреті від вищого державного і військового керівництва і не залучало Службу зовнішньої розвідки України до її проведення. Інформація про її проведення була передана вищому державному керівництву після початку операції. Для ретрансляції сигналу для дронів використовувався військовий супутник ЗС Великобританії Tyche (виробник Surrey Satellites Technology Limited (SSTL).
операції такого масштабу абсолютно точно узгоджуються з зеленським ще на етапі початку підготовки.
тому зеленський все знав відпочатку і його заслуга, як мінімум що не заважав.
а позаяк, зеленський. як ми всі знаємо це зеленський+єрмак то тема про єрмака як російського шпигуна закрита - російський шпигун таке б не пропустив ніколи.
То досить їм робити вигляд що бояться та дають нам нову зброю.
Якою каців погонимо.
Гаплик перевезенням. Усім. І це чудово.
а українські солдати на відміну від кацапо-москалів дуже рідко завищують втрати ворога в 10 раз, тому число в 34% виглядає правдоподібним.
На це можна дивитись вічно .
Про таку операцію навіть неможливо помислити, хоча вчора було в новинах, що перевернулася в США фура з бджілками і я чомусь на цьому факті зупинився, подумалось, що бджілки як зброя розлетілися, отаке)