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Новини Масове знищення російських літаків
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Вражено 34% стртегічної авіації РФ вартістю 7 мільярдів доларів, - СБУ

Спецоперація СБУ Павутина

7 мільярдів доларів США, така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Служби Безпеки України.

Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

В СБУ обіцяють розповісти про деталі спецоперації пізніше.

Та наводять для росіян цитату Ліни Костенко, як коментар сьогоднішнього удару: "А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".

"Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі", - додають Службі Безпеки.

Читайте: Росіяни заявили, що нібито відбили "терористичну атаку київського режиму" на аеродроми у 3 регіонах

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації

Читайте також: Ексклюзивне фото дронів, якими СБУ атакувала російські аеродроми. ФОТО

Автор: 

ліквідація (4057) літак (2938) СБУ (12925) знищення (7496)


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Топ коментарі
+20
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01.06.2025 20:05
+17
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01.06.2025 20:04
+15
Все по трампу. У путіна всє козирі . Україна програє, бо слабша. А тут кабздиць і 34% стратегічної авіації знищено. СБУ паше за США.
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01.06.2025 20:07
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01.06.2025 20:04 Відповісти
Все по трампу. У путіна всє козирі . Україна програє, бо слабша. А тут кабздиць і 34% стратегічної авіації знищено. СБУ паше за США.
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01.06.2025 20:07 Відповісти
Черговий приклад, недолугості Трампа та його оточення щодо розуміння ситуації в Світі! Через це, і шість банкроств та три розлучення!!
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01.06.2025 20:12 Відповісти
сша і взагалі все нато - це купка старих пердунів і імпотентів сьогодні!
та й навіть якщо взяти ВСЮ ІСТОРІЮ США, то воно ніколи в своєму житті не воювало таку війну, яку воює Україна вже 11! років. війну проти переважаючого ворога, переважаючого абсолютно у всьому!
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01.06.2025 20:22 Відповісти
Ога, а Україна самотужки воює: і бюджету вистачає і власні ракети і влвсні системи ППО. Штати воювали в Перській Затоці і армія Іраку була доволі сильна. Бо, мабуть, коли державою керують адекватні люди, не доводиться воювати в такій війні
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01.06.2025 20:59 Відповісти
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01.06.2025 20:05 Відповісти
Енгельс би ще так роздовбати
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01.06.2025 20:06 Відповісти
Очевидно, що планувався удар по Єнгельсу. Не вийшло цього разу
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01.06.2025 20:20 Відповісти
Феєрично. Дивно, що не вилізло в процесі планування. Значить не самі "кроти" в СБУ.
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01.06.2025 20:51 Відповісти
Красиво Малюк и его дроны-Карсоны поимели в резиновую попу ботексного *******...
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01.06.2025 20:06 Відповісти
Це дуже добре. Відповідно і залп ракет зменшиться.
З днем Малюка всіх!
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01.06.2025 20:07 Відповісти
"Он улетел... но он обещал вернуться...."
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01.06.2025 20:40 Відповісти
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01.06.2025 20:07 Відповісти
Дякуємо, мужнім Захисникам України та їх Родинам!
Невже ухилянт з Кривого Рогу, задіяв усіх приблуд95 до такої події,без відома Оманських помічників ригоАНАЛІВ??
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01.06.2025 20:08 Відповісти
первым делом ми испортим самалеты.. - а Скабееву? - Скабееву потом...
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01.06.2025 20:09 Відповісти
Зоофільство -гріх.
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01.06.2025 20:16 Відповісти
верхівку рф не гріх!
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01.06.2025 20:32 Відповісти
"А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни". Джерело: https://censor.net/ua/n3555503
Дякую пані ЛІНА!!!
Краще не скажеш!!!
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01.06.2025 20:09 Відповісти
Згадався старезний анекдот.

Їде лицар верхи - весь у гімні. Кінь - весь у гімні, дорога вся у гімні, дерева край дороги всі у гімні...
І так далі.
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01.06.2025 20:11 Відповісти
На болотах щось починають підозрювати:
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01.06.2025 20:12 Відповісти
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01.06.2025 20:13 Відповісти
осінти розбирають навіть спалення одненької бмп за мільйон доларів тож, ураження навіть одного літака за 100 мільйонів доларів будуть дуже ретельно розбирати та перевіряти.
а тут ціла навала.
і навіть якщо буде не 40 а 10 і якщо не 5 летовищ під атакою а лише 2 - всерівно = це мегаперемога.
40% уражених цілей - це моцно.
за це однозначно героя України малюку і дві зірки героя зеленському.
зеленському одну за те що навчився не заважати спецурі з часів провалу операції по вагнерівцям а другу за те що єрмак, виявляється, за нас а не за росію.
дрібниця але приємно.)))
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01.06.2025 20:14 Відповісти
Та Зєльонкін уже давно звіздун.
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01.06.2025 20:27 Відповісти
01.‎06.‎2025

Білий дім не знав про спецоперацію СБУ "Павутина" з атакою на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками. Більше того, СБУ тримало її в секреті від вищого державного і військового керівництва і не залучало Службу зовнішньої розвідки України до її проведення. Інформація про її проведення була передана вищому державному керівництву після початку операції. Для ретрансляції сигналу для дронів використовувався військовий супутник ЗС Великобританії Tyche (виробник Surrey Satellites Technology Limited (SSTL).
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01.06.2025 20:38 Відповісти
не меліть, будь ласка, дурниць.
операції такого масштабу абсолютно точно узгоджуються з зеленським ще на етапі початку підготовки.
тому зеленський все знав відпочатку і його заслуга, як мінімум що не заважав.
а позаяк, зеленський. як ми всі знаємо це зеленський+єрмак то тема про єрмака як російського шпигуна закрита - російський шпигун таке б не пропустив ніколи.
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01.06.2025 20:56 Відповісти
А решта 66 відсотків не винесла з побаченого ніяких вражень? 🤔 Чому так важко усвоїти, що враження і ураження - це різні речі, як море і морська свинка. "Вразив своїм одягом" і "Уразив ціль першим пострілом" - це про різне.
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01.06.2025 20:16 Відповісти
Бо в голові російське "паражон".
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01.06.2025 20:51 Відповісти
Даже скоро ми побачимо Чи осталось щось у лаптєй на ходу і чи ще щось літає
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01.06.2025 20:17 Відповісти
ЄС тепер по літакам і без США має велику перевагу.
То досить їм робити вигляд що бояться та дають нам нову зброю.
Якою каців погонимо.
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01.06.2025 20:34 Відповісти
Уявіть, що буде на шляхах т.з. "расеи" з фурами? Їх же будуть перевіряти майже не с мікроскопом!
Гаплик перевезенням. Усім. І це чудово.
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01.06.2025 20:17 Відповісти
Дякуємо спец . службі СБУ за таку блискучу операцію.
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01.06.2025 20:20 Відповісти
Добивайте вже остальні щоб не мозолили очі
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01.06.2025 20:20 Відповісти
34 !!!! %%%%%%%% !!!
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01.06.2025 20:21 Відповісти
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01.06.2025 20:26 Відповісти
И это мы ещё толком не начинали..
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01.06.2025 20:26 Відповісти
Але "можем пафтаріть"…
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01.06.2025 20:29 Відповісти
сказати, що я вражений від такого враження - це нічого не сказати!

а українські солдати на відміну від кацапо-москалів дуже рідко завищують втрати ворога в 10 раз, тому число в 34% виглядає правдоподібним.
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01.06.2025 20:27 Відповісти
Ще два раза по стільки й буде зовсім гарно!
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01.06.2025 20:29 Відповісти
БРАВО, СБУ!!!!
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01.06.2025 20:29 Відповісти
Кацапа порвало повністю .. 👉 https://x.com/PowerNaShary/status/1929217047608582158
На це можна дивитись вічно .
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01.06.2025 20:32 Відповісти
Епічно
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01.06.2025 20:49 Відповісти
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01.06.2025 20:51 Відповісти
Залишилось 66 % - не зупиняйтесь!!!
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01.06.2025 20:33 Відповісти
Аргентина - Ямайка 5 : 0. ПСЖ - Интер 5 : 0. Украина - раша 5 : 0.
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01.06.2025 20:39 Відповісти
Оце я розумію попрацювали! 👍👍, а то одні балачки
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01.06.2025 20:48 Відповісти
А чого відразу "крилатих"? Це носії насамперед ядерної стратегічної зброї, що були кошмаром США з часів совка. Ґеґсет, не дякуйте.
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01.06.2025 20:49 Відповісти
В мене є ідея для перемовників від ОП. Дивіться, ми щойно знищили третину однієї з ядерної тріади. Тобто, грубо, одну дев'яту ядерного потенціалу країни-агрессора. У США за протидію подібним викликам відповідає Пентагон. Ми, фактично, зробили роботу за нього. Він за останні 30 років нічим таким і близько не може похвалитись. Але має величезний бюджет. Якщо його помножити на ці тридцять років та поділити на 9, то це буде вклад нашої країни у безпеку США. Навіть якщо відділити частки на Китай та Північну Корею, то все рівно сумма вражає. Трамп же все любить грошима міряти. От і треба його ж методами діяти. А якщо щось йому там не сподобається, то можна це гарно сформулювати і перенести у публічну площину. І нехай спробує після цього пояснити своїм громадянам, чому він тіль спробує косо подивитись на Україну. Якось так . Думку ж можна і поглибити цю
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01.06.2025 20:49 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!мочите кацапню по всей рашке!это им за Бучу,Мариуполь,за всех убитых детей Украины и за всех погибших из за этих нацистских мразей!УКРАИНА ПОБЕДИТ!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2025 20:50 Відповісти
СБУ ВЕЛИЧЕЗНИЙ РЕСПЕКТ! ВИ КРАЩІ!

Про таку операцію навіть неможливо помислити, хоча вчора було в новинах, що перевернулася в США фура з бджілками і я чомусь на цьому факті зупинився, подумалось, що бджілки як зброя розлетілися, отаке)
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01.06.2025 20:58 Відповісти
Ще один позитивний момент може бути.. Пілотів тепер відправлять до піхоти, через відсутність корит, на яких вони вбивали українців) і вони, дасть Бог, скоро стануть хорошими руськими, тобто засмаженими, як їх корита ці)
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01.06.2025 20:58 Відповісти
 
 