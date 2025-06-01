Вражено 34% стртегічної авіації РФ вартістю 7 мільярдів доларів, - СБУ

7 мільярдів доларів США, така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Служби Безпеки України.

Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

В СБУ обіцяють розповісти про деталі спецоперації пізніше.

Та наводять для росіян цитату Ліни Костенко, як коментар сьогоднішнього удару: "А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".

"Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі", - додають Службі Безпеки.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації

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