Росіяни заявили, що нібито відбили "терористичну атаку київського режиму" на аеродроми у 3 регіонах

Російське міністерство оборони заявило, що буцімто відбило "терористичну атаку київського режиму" із застосуванням FPV-дронів на військові аеродроми у трьох із п'яти регіонів.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні "київський режим" здійснив теракт із застосуванням FPV-дронів щодо аеродромів у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. На військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях усі терористичні атаки було відбито", - стверджують окупанти.

За даними ворожого міноборони, на базах "Бєлая" та "Оленья" все ж є ураження кількох літаків: там "сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки".

"Загоряння ліквідовано. Жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Деяких учасників терактів затримано", - додало російське оборонне відомство.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.