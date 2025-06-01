Росіяни заявили, що нібито відбили "терористичну атаку київського режиму" на аеродроми у 3 регіонах
Російське міністерство оборони заявило, що буцімто відбило "терористичну атаку київського режиму" із застосуванням FPV-дронів на військові аеродроми у трьох із п'яти регіонів.
Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні "київський режим" здійснив теракт із застосуванням FPV-дронів щодо аеродромів у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. На військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях усі терористичні атаки було відбито", - стверджують окупанти.
За даними ворожого міноборони, на базах "Бєлая" та "Оленья" все ж є ураження кількох літаків: там "сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки".
"Загоряння ліквідовано. Жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Деяких учасників терактів затримано", - додало російське оборонне відомство.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
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Це зі шкір недолугих фсб-шніків та гу-шніків що за наркоторгівлею похерили елементарні правила контрозвідки
Ручка точно зі шкіри буя александра васільєвіча бортнікова...
... а підошва зі сраки сергея евгеньевича нарышкина
... в елементах декору однозначно є пальці патрушева, костюкова...
ОЙ! Чи це наші цей день визначили? ЩО ЦЕ БУЛО?
- Ладно, ладно, Штірліц! Ето лучшє, чем та ваша історія про крокоділа, которого ви застрєлілі, а потом какой-то урка сдєлал із нєго чємодан, забив стєрєть отпєчаткі вашіх пальцєв!... (с)
Зараз цікаво, що робити будуть? Всмоктувати або обтікати?
але час іде - поживемо побачимо
Про аеродроми стратигічної авіації розмови не було ...
Всі військові цілі !
Коли вони пишуть "возгораніє ліквідіровано, потєрь нєт", значить не просто прилетіло, а все розкідорашено вхлам, є загиблі.
А ще чотири аеродроми? Там що, "просто прагулялись"?
СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, - джерела. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3555469
Три Ту-95 + транспортний поруч з вертольотом.
На Перл-Харборі віроломно атакували країну, яка не перебувала у стані війни. Україна ж завдала удару по цілях, які усю війну вбивають її мирних мешканців.
Це не підлість. Це справедливість."
Уявляєте які сили простоюють, які агентурні і інші зв'язки чекають свого часу - повернення ПРОФІ до влади і Штаби 🙏
К такому выводу они пришли, сопоставив фото склада, публикуемое украинскими СМИ, с объявлением о сдаче похожего склада в аренду в Челябинске.
Помещение с идентичным краном и такими же окнами ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Склад идентифицировали по форме окон, занавесу дверей, крану-балке, несущим конструкциям помещения. На одной из стен есть надпись (вероятно, это номер телефона), который виден и на фото из украинских источников. (c)
"Правда ли, что академик Рабинович выиграл в лотерею «Волгу»?
В целом верно, только не академик, а футболист; не Рабинович, а Иванов; не выиграл, а проиграл; не в лотерею, а в «очко» и не «Волгу», а три рубля."
отже, чекаємо аналітику від осінтерів.
тримаюся своєї думки - якби держава купувала ідеї у винахідників то подібні речі вам ще б в 22 році принесли і не тільки одну атаку а багато.
просто почніть воювати в 21 сторіччі - залучайте усіх хто має ідеї, платіть за ідеї і тоді можна буде перевернути ситуацію бо зараз сухопутку ми програємо тоді як море вигране а техно в паритеті.