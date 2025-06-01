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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У російському Сєвєроморську пролунав вибух: там розташована база ядерних підводних човнів

У російському Сєвєроморську пролунав вибух 1 червня

У Сєвєроморську Мурманської області Росії у неділю, 1 червня, прогримів сильний вибух.

Про це пише російський Telegram-канал Astra, посилаючись на інші російські пабліки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Сєвєроморську розташована найбільша база російських ядерних підводних човнів.

Astra також опублікувала відео, на якому чутно звуки вибухів. У повідомленні додали, що на відео начебто не Сєвєроморськ, а місто Оленегорськ Мурманської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах РФ, - джерела

Операція СБУ в Росії

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.

Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мурманській області РФ заявили про наліт українських безпілотників

Автор: 

вибух (4509) росія (65934) дрони (4865) Удари по РФ (321)


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Топ коментарі
+44
Зі святом , алєні ...
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01.06.2025 16:02
+25
Та щось це дієтьця сьогодні на болотах! 😁 Слава ЗСУ!
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01.06.2025 16:02
+24
Бляха, шо за свято таке))
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01.06.2025 16:02
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Зі святом , алєні ...
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01.06.2025 16:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_6buvzvmRbU

Портніков - про більше 100 літаків ...прямо зараз ефір
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01.06.2025 16:13 Відповісти
❗️❗️❗️Палають російські літаки | Віталій Портников
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01.06.2025 16:14 Відповісти
Московська губєрнія, задимлєніє на аеродромі "Воскрєсєнск" п'ятий за сьогодні! Це вже свято якесь, відкупорюю пляшку колекційного кон'яка! 😁
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01.06.2025 16:16 Відповісти
Схоже - назавтра , в Україні , може виявитись дефіцит шампанського ...
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01.06.2025 17:18 Відповісти
Та щось це дієтьця сьогодні на болотах! 😁 Слава ЗСУ!
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01.06.2025 16:02 Відповісти
Бляха, шо за свято таке))
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01.06.2025 16:02 Відповісти
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01.06.2025 16:19 Відповісти
День захисту дітей
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01.06.2025 16:27 Відповісти
Зеленський позавчора переніс це свято на 20 листопада.
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01.06.2025 16:34 Відповісти
може тому й переніс
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01.06.2025 16:49 Відповісти
Пропоную перейменувати День Захисту Дітей у День Малюка! 😜
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01.06.2025 16:38 Відповісти
так, "Ласунка" вже морозиво його іменем назвала
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01.06.2025 16:50 Відповісти
Нарешті.
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01.06.2025 16:02 Відповісти
Сообщается что пятым атакованным за сегодня аэродромом стал аэродром Воскресенск в Московской области.
https://t.me/Ukraine_365News/102117
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01.06.2025 16:03 Відповісти
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01.06.2025 16:09 Відповісти
Це так вагнерівці, святкують день народження пригожина!!
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01.06.2025 16:04 Відповісти
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01.06.2025 16:05 Відповісти
👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
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01.06.2025 16:39 Відповісти
Оце поперло
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01.06.2025 16:07 Відповісти
Єнот лапки зітре
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01.06.2025 16:08 Відповісти
😀😁😆😅🤣 та да, захекаєтьця туди- сюди бігати! 👍
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01.06.2025 16:21 Відповісти
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01.06.2025 16:23 Відповісти
О! А ось і ще +1/3 ядерної тріади підтягнулася!
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01.06.2025 16:09 Відповісти
База північного підводного флоту РП знаходиться не м. Североморськ.
Вона знаходиться в нп. Вєдяєво.
В Североморську рембаза ПФ рашапідерейшен.
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01.06.2025 16:10 Відповісти
В Североморську штаб флоту !
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01.06.2025 17:19 Відповісти
Так. Але прилитіло не на вул. Корабельну 1а. А прилитіло по рембазі.
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01.06.2025 17:36 Відповісти
Видяево, Гаджиево, Гремиха.
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01.06.2025 17:33 Відповісти
Гремиха... вона ж "Островной"... Вона ж "Мураманськ-140"...
Кладовище радіоактивних відходів ПФ рашепідерейшен.
На сьогодення могильник підводних човнів.
Населення катастрофічно вимирає.
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01.06.2025 17:45 Відповісти
Кацапи, шо з ******?
Як вам такі переговори?
Що заціпило, ****** смердючі?
Бо ми, Україна, ще не починали.
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01.06.2025 16:11 Відповісти
👏
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01.06.2025 16:11 Відповісти
Граються з вогнем кацапи
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01.06.2025 16:12 Відповісти
Ще якщо сьогодні ядерний човен потопите то точно нап'юсь
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01.06.2025 16:14 Відповісти
Друже, хоч лікарі і забороеяють, але кон'ячку я вже грамів 150 прийняв! 😁 дійсно свято!
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01.06.2025 16:23 Відповісти
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01.06.2025 16:15 Відповісти
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01.06.2025 16:15 Відповісти
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01.06.2025 16:16 Відповісти
Аж дух перехопило! Якщо це правда, просто слів нема! Слава нашим Героям!!!
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01.06.2025 16:19 Відповісти
❤️
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01.06.2025 16:38 Відповісти
Кажуть, що то плутанина. Насправді то Олєнєгірськ.
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01.06.2025 16:20 Відповісти
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01.06.2025 16:25 Відповісти
джаджмент дей підарам!!
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01.06.2025 16:31 Відповісти
Сегодняшние новости читаю под эту музыку:

https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug&ab_channel=brodnov

💛💙
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01.06.2025 16:36 Відповісти
"алєнєгорскій горняк" тіхонько в уголке абраніл скупую слєзу....
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01.06.2025 16:48 Відповісти
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01.06.2025 16:49 Відповісти
Дрончики - красунчики !
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01.06.2025 17:00 Відповісти
Ядєрна тріада апаснастє
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01.06.2025 16:49 Відповісти
Після сьогоднішньої операції "ядерна триада" перетворилась в ядєрний дует !
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01.06.2025 17:25 Відповісти
AC/DC Thunderstruck! 😁
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01.06.2025 16:49 Відповісти
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01.06.2025 17:22 Відповісти
Душити кацапію кацапською ядеркою. Смерть кацапам!
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01.06.2025 17:28 Відповісти
 
 