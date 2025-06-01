У російському Сєвєроморську пролунав вибух: там розташована база ядерних підводних човнів
У Сєвєроморську Мурманської області Росії у неділю, 1 червня, прогримів сильний вибух.
Про це пише російський Telegram-канал Astra, посилаючись на інші російські пабліки, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в Сєвєроморську розташована найбільша база російських ядерних підводних човнів.
Astra також опублікувала відео, на якому чутно звуки вибухів. У повідомленні додали, що на відео начебто не Сєвєроморськ, а місто Оленегорськ Мурманської області.
Операція СБУ в Росії
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.
Раніше 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза "Оленья", де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.
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https://t.me/Ukraine_365News/102117
Вона знаходиться в нп. Вєдяєво.
В Североморську рембаза ПФ рашапідерейшен.
Кладовище радіоактивних відходів ПФ рашепідерейшен.
На сьогодення могильник підводних човнів.
Населення катастрофічно вимирає.
Як вам такі переговори?
Що заціпило, ****** смердючі?
Бо ми, Україна, ще не починали.
https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug&ab_channel=brodnov
💛💙