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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Мурманській області РФ заявили про наліт українських безпілотників

Українські дрони атакували Липецьку область

На територію Мурманської області РФ здійснено наліт українських безпілотників, працює ППО.

Повідомив голова регіону Андрій Чібіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше інформації на цю хвилину невідомо. Раніше у телеграм-каналах писали про вибухи на аеродромі "Оленья". Окрім того, у соцмережі повідомлялося про масовий зліт "Тушок". Зокрема, ворог виводить з-під удару всю стратегічну авіацію з аеродрому "Енгельс", втім офіційного підтвердження інформації наразі немає. 

Як зазначалося, за даними місцевої влади, дрони атакували військову частину в Іркутській області РФ.

Також повідомлялося, що СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.

Автор: 

безпілотник (4307) літак (2938) Удари по РФ (321)


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Топ коментарі
+13
Рузьге нєдоумєвают...
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01.06.2025 14:58
+12
капітулянти не вірять своїм очам..
невже ******** рабсію..
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01.06.2025 15:00
+7
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01.06.2025 15:02
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Ну й що, буває. А в нас цілу ніч тривога була
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01.06.2025 14:56 Відповісти
москалопітек, що з єпалом? 🤣🤣🤣🤣
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01.06.2025 15:40 Відповісти
Рузьге нєдоумєвают...
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01.06.2025 14:58 Відповісти
- це відповідь на питання - " а що з хлєбалом , кацапня ...?"
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01.06.2025 15:22 Відповісти
А па Мацквє кагда ???!!!!
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01.06.2025 14:59 Відповісти
капітулянти не вірять своїм очам..
невже ******** рабсію..
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01.06.2025 15:00 Відповісти
Просто якби хтось шість років тому не зупинив певні програми, ми би вже давно бомбили москву ракетами.
А так ...
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01.06.2025 15:20 Відповісти
це так...
але цього ж хотів пересічний виборець зе-опзж-медведчук-шарій..
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01.06.2025 15:22 Відповісти
Як би ВИ , всі ці 7 років , замість срачу в інтернетах , зайнялися б чимось кориснішим - толку було б набагато більше !
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01.06.2025 15:24 Відповісти
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01.06.2025 15:26 Відповісти
А чо ви викаєте? Це ВАС клятий Порошенко вже 7 років не трима за руки і не сре вам в штані. І шо це вам дало?
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01.06.2025 15:36 Відповісти
Як добре видно, як саме московські раби, почали активно лайно накидати на вентилятори для Українців!! Українці чемні та виховані ЛЮДИ!! А оте дрантя, зкацаплене, воно і залишилося, московським дрантям! Неуків на московії вдосталь, начитаються толстоєвскага і гадять, по команді СтарШого!! Заробітчани!! Живуть грішно, і здохнуть смішно!! Ківа з портновим та пригожиним(у нього день рождєнія сьогодні), уже їх зачекалися!
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01.06.2025 15:43 Відповісти
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01.06.2025 15:02 Відповісти
з фури дрони вилітали..
кацапи на сраки поприсідали
скоро наші дрони з кожного дупла
соснового і кедрового летітимуть
а ще краще зі стогів з сіном
хай побігають, ублюдки.
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01.06.2025 15:04 Відповісти
Ой які молодці !!!!
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01.06.2025 15:08 Відповісти
Це ті аероплани, що дамбілі бамбас??
Наступними, будуть будинки екіпажів цих самольотоф!
Головне щоб зеленський з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, знову не злив операцію прутіну, як проти вагнерівців!! Йому аби гроші заробити!! Портнов з Костіним, міг би засвідчити!! Мертвечук, в долі!!
Слава Україні!!
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01.06.2025 15:11 Відповісти
"...наліт українських безпілотників", а зображено, як завжди, один...
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01.06.2025 15:11 Відповісти
Всі інші точно в 🎯
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01.06.2025 15:31 Відповісти
Ось з іншого ракурсу. Так краще?
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01.06.2025 15:34 Відповісти
А хто це стоїть? в статті про нього нічого не написано.
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01.06.2025 15:59 Відповісти
Ти бачив пошесть якась на кацапів пішла...
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01.06.2025 15:18 Відповісти
Мурманськ- 4800км! Іркутськ-1700км! 👍🏻👍🏻
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01.06.2025 15:19 Відповісти
цікава у тебе географія тільки мурманськ - 3000 км, а іркутськ - 5000 км
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01.06.2025 15:39 Відповісти
Екіпажу адреси проживання, ще не змінили??
Нехай, вдови льодчікаф, разом з нотаріусами, уже готують ЗАМІНУ члЄНА екіпажу!!
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01.06.2025 15:46 Відповісти
Ага…
І атакують Мавіками! 🤣😂🤣
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01.06.2025 15:48 Відповісти
Інформація для роздумів - як тіньовий кацапський флот проходить через проліви у Балтику ?
Раша - країна агрессор , ЕС витрачає кошти на боротьбу з рашею і спокійно пропускає кацапські кораблі? ПОРА ЦЮ ЛАВОЧКУ ПРИКРИТИ
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01.06.2025 15:23 Відповісти
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01.06.2025 15:24 Відповісти
Цитата -
"Один FPV-дрон, используемый Украиной, может стоить всего от 300 до 600 долларов. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Это более чем стотысячная разница в стоимости", пишет издание.
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01.06.2025 15:28 Відповісти
Москальські боти притихли. Немає від них новин про асфальт, шашлики, тцк, Зеленського і Єрмака. Москальня, що з єпалом? На вас чекає багато цікавих новин 😜
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01.06.2025 15:30 Відповісти
Ніфіга не притихли. Пишуть шо це все не правда або не так вже й важливо.
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01.06.2025 15:32 Відповісти
Он вище пишуть, що якби ракетні програми не згорнули, то стратегічні бомбардувальники русні обстрілювали би ракетами. Ну от хочеться їм тільки ракетами, ну подобаються їм ракети. Вони б хотіли, щоб в кожного рашистського піхотинця прилітало по ракеті. А вони готові за це платити )
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01.06.2025 15:45 Відповісти
ZE Defender...
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01.06.2025 16:03 Відповісти
"Ранее 1 июня https://lenta.ru/news/2025/06/01/zhiteli-rossiyskogo-goroda-zayavili-ob-atake-vyletevshimi-iz-fury-bespilotnikami/ сообщалось, что в Мурманской области местные жители заметили припаркованную у заправки фуру, которая выпускала дроны. Водитель грузовика был задержан https://lenta.ru/tags/organizations/gibdd/ гаишниками."
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01.06.2025 15:34 Відповісти
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01.06.2025 15:34 Відповісти
Коли кацап ***** і очкує, він починає палити маскву.
Кутузав не дасть сбрехати.
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01.06.2025 15:38 Відповісти
Або топити флот! 😝
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01.06.2025 15:51 Відповісти
Це ще не все -
"1 июня - День Северного флота ВМФ РФ"
Схоже - в СБУ чудове почуття гумору !
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01.06.2025 15:54 Відповісти
а хто це зробив????
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01.06.2025 15:56 Відповісти
Ага, они сказали что у них "было небольшое задымление, потерь нет".. ))
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01.06.2025 16:01 Відповісти
 
 