У Мурманській області РФ заявили про наліт українських безпілотників

На територію Мурманської області РФ здійснено наліт українських безпілотників, працює ППО.

Повідомив голова регіону Андрій Чібіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше інформації на цю хвилину невідомо. Раніше у телеграм-каналах писали про вибухи на аеродромі "Оленья". Окрім того, у соцмережі повідомлялося про масовий зліт "Тушок". Зокрема, ворог виводить з-під удару всю стратегічну авіацію з аеродрому "Енгельс", втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Як зазначалося, за даними місцевої влади, дрони атакували військову частину в Іркутській області РФ.

Також повідомлялося, що СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.