У Мурманській області РФ заявили про наліт українських безпілотників
На територію Мурманської області РФ здійснено наліт українських безпілотників, працює ППО.
Повідомив голова регіону Андрій Чібіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Більше інформації на цю хвилину невідомо. Раніше у телеграм-каналах писали про вибухи на аеродромі "Оленья". Окрім того, у соцмережі повідомлялося про масовий зліт "Тушок". Зокрема, ворог виводить з-під удару всю стратегічну авіацію з аеродрому "Енгельс", втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Як зазначалося, за даними місцевої влади, дрони атакували військову частину в Іркутській області РФ.
Також повідомлялося, що СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.
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невже ******** рабсію..
А так ...
але цього ж хотів пересічний виборець зе-опзж-медведчук-шарій..
кацапи на сраки поприсідали
скоро наші дрони з кожного дупла
соснового і кедрового летітимуть
а ще краще зі стогів з сіном
хай побігають, ублюдки.
Наступними, будуть будинки екіпажів цих самольотоф!
Головне щоб зеленський з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, знову не злив операцію прутіну, як проти вагнерівців!! Йому аби гроші заробити!! Портнов з Костіним, міг би засвідчити!! Мертвечук, в долі!!
Слава Україні!!
Нехай, вдови льодчікаф, разом з нотаріусами, уже готують ЗАМІНУ члЄНА екіпажу!!
І атакують Мавіками! 🤣😂🤣
Раша - країна агрессор , ЕС витрачає кошти на боротьбу з рашею і спокійно пропускає кацапські кораблі? ПОРА ЦЮ ЛАВОЧКУ ПРИКРИТИ
"Один FPV-дрон, используемый Украиной, может стоить всего от 300 до 600 долларов. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Это более чем стотысячная разница в стоимости", пишет издание.
Кутузав не дасть сбрехати.
"1 июня - День Северного флота ВМФ РФ"
Схоже - в СБУ чудове почуття гумору !