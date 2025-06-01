РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13440 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
6 579 48

В Мурманской области РФ заявили о налете украинских беспилотников

Украинские дроны атаковали Липецкую область

На территорию Мурманской области РФ совершен налет украинских беспилотников, работает ПВО.

Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше информации на эту минуту не известно. Ранее в телеграмм-каналах писали о взрывах на аэродроме "Оленья". Кроме того, в соцсети сообщалось о массовом взлете "Тушек". В частности, враг выводит из-под удара всю стратегическую авиацию с аэродрома "Энгельс", впрочем официального подтверждения информации пока нет.

Как отмечалось, по данным местных властей, дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ.

Также сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики.

Автор: 

беспилотник (3738) самолет (3620) Удары по РФ (319)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Рузьге нєдоумєвают...
показать весь комментарий
01.06.2025 14:58
+13
капітулянти не вірять своїм очам..
невже ******** рабсію..
показать весь комментарий
01.06.2025 15:00
+8
Просто якби хтось шість років тому не зупинив певні програми, ми би вже давно бомбили москву ракетами.
А так ...
показать весь комментарий
01.06.2025 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну й що, буває. А в нас цілу ніч тривога була
показать весь комментарий
01.06.2025 14:56 Ответить
москалопітек, що з єпалом? 🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
01.06.2025 15:40 Ответить
Акция: при покупке 100 дронов - трейлер бесплатно. 👌
показать весь комментарий
01.06.2025 16:05 Ответить
Рузьге нєдоумєвают...
показать весь комментарий
01.06.2025 14:58 Ответить
- це відповідь на питання - " а що з хлєбалом , кацапня ...?"
показать весь комментарий
01.06.2025 15:22 Ответить
А па Мацквє кагда ???!!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 14:59 Ответить
капітулянти не вірять своїм очам..
невже ******** рабсію..
показать весь комментарий
01.06.2025 15:00 Ответить
Просто якби хтось шість років тому не зупинив певні програми, ми би вже давно бомбили москву ракетами.
А так ...
показать весь комментарий
01.06.2025 15:20 Ответить
це так...
але цього ж хотів пересічний виборець зе-опзж-медведчук-шарій..
показать весь комментарий
01.06.2025 15:22 Ответить
Як би ВИ , всі ці 7 років , замість срачу в інтернетах , зайнялися б чимось кориснішим - толку було б набагато більше !
показать весь комментарий
01.06.2025 15:24 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:26 Ответить
А чо ви викаєте? Це ВАС клятий Порошенко вже 7 років не трима за руки і не сре вам в штані. І шо це вам дало?
показать весь комментарий
01.06.2025 15:36 Ответить
Як добре видно, як саме московські раби, почали активно лайно накидати на вентилятори для Українців!! Українці чемні та виховані ЛЮДИ!! А оте дрантя, зкацаплене, воно і залишилося, московським дрантям! Неуків на московії вдосталь, начитаються толстоєвскага і гадять, по команді СтарШого!! Заробітчани!! Живуть грішно, і здохнуть смішно!! Ківа з портновим та пригожиним(у нього день рождєнія сьогодні), уже їх зачекалися!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:43 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:02 Ответить
з фури дрони вилітали..
кацапи на сраки поприсідали
скоро наші дрони з кожного дупла
соснового і кедрового летітимуть
а ще краще зі стогів з сіном
хай побігають, ублюдки.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:04 Ответить
Ой які молодці !!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:08 Ответить
Це ті аероплани, що дамбілі бамбас??
Наступними, будуть будинки екіпажів цих самольотоф!
Головне щоб зеленський з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, знову не злив операцію прутіну, як проти вагнерівців!! Йому аби гроші заробити!! Портнов з Костіним, міг би засвідчити!! Мертвечук, в долі!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:11 Ответить
"...наліт українських безпілотників", а зображено, як завжди, один...
показать весь комментарий
01.06.2025 15:11 Ответить
Всі інші точно в 🎯
показать весь комментарий
01.06.2025 15:31 Ответить
Ось з іншого ракурсу. Так краще?
показать весь комментарий
01.06.2025 15:34 Ответить
А хто це стоїть? в статті про нього нічого не написано.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:59 Ответить
Кацап якийсь. Дрони летіли швидко. Невдобно було зупинятися і питати паспорта.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:04 Ответить
Ти бачив пошесть якась на кацапів пішла...
показать весь комментарий
01.06.2025 15:18 Ответить
Мурманськ- 4800км! Іркутськ-1700км! 👍🏻👍🏻
показать весь комментарий
01.06.2025 15:19 Ответить
цікава у тебе географія тільки мурманськ - 3000 км, а іркутськ - 5000 км
показать весь комментарий
01.06.2025 15:39 Ответить
Дивлячісь відкілля рахувати .
показать весь комментарий
01.06.2025 16:05 Ответить
та звідки не рахуй 4800 і 1700 ніяк не буде
показать весь комментарий
01.06.2025 16:17 Ответить
Це якшо рахувати у двох вимірах. А якшо одразу в чотирьох-пʼяти?
показать весь комментарий
01.06.2025 16:21 Ответить
Верхезейск, Амурская область. Кажется Ангелина спалилась.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:50 Ответить
Екіпажу адреси проживання, ще не змінили??
Нехай, вдови льодчікаф, разом з нотаріусами, уже готують ЗАМІНУ члЄНА екіпажу!!
показать весь комментарий
01.06.2025 15:46 Ответить
Ага…
І атакують Мавіками! 🤣😂🤣
показать весь комментарий
01.06.2025 15:48 Ответить
Інформація для роздумів - як тіньовий кацапський флот проходить через проліви у Балтику ?
Раша - країна агрессор , ЕС витрачає кошти на боротьбу з рашею і спокійно пропускає кацапські кораблі? ПОРА ЦЮ ЛАВОЧКУ ПРИКРИТИ
показать весь комментарий
01.06.2025 15:23 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:24 Ответить
Цитата -
"Один FPV-дрон, используемый Украиной, может стоить всего от 300 до 600 долларов. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Это более чем стотысячная разница в стоимости", пишет издание.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:28 Ответить
Москальські боти притихли. Немає від них новин про асфальт, шашлики, тцк, Зеленського і Єрмака. Москальня, що з єпалом? На вас чекає багато цікавих новин 😜
показать весь комментарий
01.06.2025 15:30 Ответить
Ніфіга не притихли. Пишуть шо це все не правда або не так вже й важливо.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:32 Ответить
Он вище пишуть, що якби ракетні програми не згорнули, то стратегічні бомбардувальники русні обстрілювали би ракетами. Ну от хочеться їм тільки ракетами, ну подобаються їм ракети. Вони б хотіли, щоб в кожного рашистського піхотинця прилітало по ракеті. А вони готові за це платити )
показать весь комментарий
01.06.2025 15:45 Ответить
ZE Defender...
показать весь комментарий
01.06.2025 16:03 Ответить
"Ранее 1 июня https://lenta.ru/news/2025/06/01/zhiteli-rossiyskogo-goroda-zayavili-ob-atake-vyletevshimi-iz-fury-bespilotnikami/ сообщалось, что в Мурманской области местные жители заметили припаркованную у заправки фуру, которая выпускала дроны. Водитель грузовика был задержан https://lenta.ru/tags/organizations/gibdd/ гаишниками."
показать весь комментарий
01.06.2025 15:34 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 15:34 Ответить
Коли кацап ***** і очкує, він починає палити маскву.
Кутузав не дасть сбрехати.
показать весь комментарий
01.06.2025 15:38 Ответить
Або топити флот! 😝
показать весь комментарий
01.06.2025 15:51 Ответить
Ну це вони взагалі роблять в будь якій незрозумілій ситуації
показать весь комментарий
01.06.2025 16:08 Ответить
Це ще не все -
"1 июня - День Северного флота ВМФ РФ"
Схоже - в СБУ чудове почуття гумору !
показать весь комментарий
01.06.2025 15:54 Ответить
а хто це зробив????
показать весь комментарий
01.06.2025 15:56 Ответить
Ага, они сказали что у них "было небольшое задымление, потерь нет".. ))
показать весь комментарий
01.06.2025 16:01 Ответить
От наліт на Камчатку - ось це і буде той переломний удар, шо зупинить наступ рашистів на донетчині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харьковщині, Сумщині, а не забором Херсонщині, Миколаївщині та Одесщині. ****...ь про шо думає, де оті стежки доріжки верховного наріка та йього шакалів, починаючи з штабів, командувачів, - де їхні пістолети - пішов у кущі та застрелився ,якшо ти офіцер Укрїнської Армії, або йти нахір, як комбати. Та комбати стрілються - а верховні будуть правити колонією рашистів на україні.
показать весь комментарий
01.06.2025 16:04 Ответить
Мурманська вата ще легко відбулась
показать весь комментарий
01.06.2025 16:51 Ответить
 
 