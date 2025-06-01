В Мурманской области РФ заявили о налете украинских беспилотников
На территорию Мурманской области РФ совершен налет украинских беспилотников, работает ПВО.
Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Больше информации на эту минуту не известно. Ранее в телеграмм-каналах писали о взрывах на аэродроме "Оленья". Кроме того, в соцсети сообщалось о массовом взлете "Тушек". В частности, враг выводит из-под удара всю стратегическую авиацию с аэродрома "Энгельс", впрочем официального подтверждения информации пока нет.
Как отмечалось, по данным местных властей, дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ.
Также сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики.
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невже ******** рабсію..
А так ...
але цього ж хотів пересічний виборець зе-опзж-медведчук-шарій..
кацапи на сраки поприсідали
скоро наші дрони з кожного дупла
соснового і кедрового летітимуть
а ще краще зі стогів з сіном
хай побігають, ублюдки.
Наступними, будуть будинки екіпажів цих самольотоф!
Головне щоб зеленський з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, знову не злив операцію прутіну, як проти вагнерівців!! Йому аби гроші заробити!! Портнов з Костіним, міг би засвідчити!! Мертвечук, в долі!!
Слава Україні!!
Нехай, вдови льодчікаф, разом з нотаріусами, уже готують ЗАМІНУ члЄНА екіпажу!!
І атакують Мавіками! 🤣😂🤣
Раша - країна агрессор , ЕС витрачає кошти на боротьбу з рашею і спокійно пропускає кацапські кораблі? ПОРА ЦЮ ЛАВОЧКУ ПРИКРИТИ
"Один FPV-дрон, используемый Украиной, может стоить всего от 300 до 600 долларов. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Это более чем стотысячная разница в стоимости", пишет издание.
Кутузав не дасть сбрехати.
"1 июня - День Северного флота ВМФ РФ"
Схоже - в СБУ чудове почуття гумору !