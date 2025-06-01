В Мурманской области РФ заявили о налете украинских беспилотников

На территорию Мурманской области РФ совершен налет украинских беспилотников, работает ПВО.

Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше информации на эту минуту не известно. Ранее в телеграмм-каналах писали о взрывах на аэродроме "Оленья". Кроме того, в соцсети сообщалось о массовом взлете "Тушек". В частности, враг выводит из-под удара всю стратегическую авиацию с аэродрома "Энгельс", впрочем официального подтверждения информации пока нет.

Как отмечалось, по данным местных властей, дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области РФ.

Также сообщалось, что СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики.