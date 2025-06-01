В российском Североморске прогремел взрыв: там расположена база ядерных подводных лодок

В Североморске Мурманской области России в воскресенье, 1 июня, прогремел сильный взрыв.

Об этом пишет российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на другие российские паблики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Североморске расположена крупнейшая база российских ядерных подводных лодок.

Astra также опубликовала видео, на котором слышны звуки взрывов. В сообщении добавили, что на видео вроде бы не Североморск, а город Оленегорск Мурманской области.

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Операция СБУ в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.

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