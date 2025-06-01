В российском Североморске прогремел взрыв: там расположена база ядерных подводных лодок
В Североморске Мурманской области России в воскресенье, 1 июня, прогремел сильный взрыв.
Об этом пишет российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на другие российские паблики, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Североморске расположена крупнейшая база российских ядерных подводных лодок.
Astra также опубликовала видео, на котором слышны звуки взрывов. В сообщении добавили, что на видео вроде бы не Североморск, а город Оленегорск Мурманской области.
Операция СБУ в России
Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.
Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.
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https://t.me/Ukraine_365News/102117
Вона знаходиться в нп. Вєдяєво.
В Североморську рембаза ПФ рашапідерейшен.
Як вам такі переговори?
Що заціпило, ****** смердючі?
Бо ми, Україна, ще не починали.
https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug&ab_channel=brodnov
💛💙