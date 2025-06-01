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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В российском Североморске прогремел взрыв: там расположена база ядерных подводных лодок

В российском Североморске прогремел взрыв 1 июня

В Североморске Мурманской области России в воскресенье, 1 июня, прогремел сильный взрыв.

Об этом пишет российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на другие российские паблики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Североморске расположена крупнейшая база российских ядерных подводных лодок.

Astra также опубликовала видео, на котором слышны звуки взрывов. В сообщении добавили, что на видео вроде бы не Североморск, а город Оленегорск Мурманской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ отработала по четырем военным аэродромам РФ, - источники

Операция СБУ в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза "Оленья", где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мурманской области РФ заявили о налете украинских беспилотников

Автор: 

взрыв (6797) россия (96095) дроны (4074) Удары по РФ (319)


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Топ комментарии
+31
Зі святом , алєні ...
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01.06.2025 16:02
+21
Та щось це дієтьця сьогодні на болотах! 😁 Слава ЗСУ!
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01.06.2025 16:02
+18
Бляха, шо за свято таке))
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01.06.2025 16:02
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Зі святом , алєні ...
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01.06.2025 16:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_6buvzvmRbU

Портніков - про більше 100 літаків ...прямо зараз ефір
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01.06.2025 16:13 Ответить
❗️❗️❗️Палають російські літаки | Віталій Портников
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01.06.2025 16:14 Ответить
Московська губєрнія, задимлєніє на аеродромі "Воскрєсєнск" п'ятий за сьогодні! Це вже свято якесь, відкупорюю пляшку колекційного кон'яка! 😁
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01.06.2025 16:16 Ответить
Схоже - назавтра , в Україні , може виявитись дефіцит шампанського ...
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01.06.2025 17:18 Ответить
Та щось це дієтьця сьогодні на болотах! 😁 Слава ЗСУ!
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01.06.2025 16:02 Ответить
Бляха, шо за свято таке))
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01.06.2025 16:02 Ответить
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01.06.2025 16:19 Ответить
День захисту дітей
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01.06.2025 16:27 Ответить
Зеленський позавчора переніс це свято на 20 листопада.
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01.06.2025 16:34 Ответить
може тому й переніс
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01.06.2025 16:49 Ответить
Пропоную перейменувати День Захисту Дітей у День Малюка! 😜
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01.06.2025 16:38 Ответить
так, "Ласунка" вже морозиво його іменем назвала
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01.06.2025 16:50 Ответить
Нарешті.
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01.06.2025 16:02 Ответить
Сообщается что пятым атакованным за сегодня аэродромом стал аэродром Воскресенск в Московской области.
https://t.me/Ukraine_365News/102117
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01.06.2025 16:03 Ответить
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01.06.2025 16:09 Ответить
Це так вагнерівці, святкують день народження пригожина!!
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01.06.2025 16:04 Ответить
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01.06.2025 16:05 Ответить
👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
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01.06.2025 16:39 Ответить
Оце поперло
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01.06.2025 16:07 Ответить
Єнот лапки зітре
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01.06.2025 16:08 Ответить
😀😁😆😅🤣 та да, захекаєтьця туди- сюди бігати! 👍
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01.06.2025 16:21 Ответить
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01.06.2025 16:23 Ответить
О! А ось і ще +1/3 ядерної тріади підтягнулася!
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01.06.2025 16:09 Ответить
База північного підводного флоту РП знаходиться не м. Североморськ.
Вона знаходиться в нп. Вєдяєво.
В Североморську рембаза ПФ рашапідерейшен.
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01.06.2025 16:10 Ответить
В Североморську штаб флоту !
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01.06.2025 17:19 Ответить
Кацапи, шо з ******?
Як вам такі переговори?
Що заціпило, ****** смердючі?
Бо ми, Україна, ще не починали.
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01.06.2025 16:11 Ответить
👏
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01.06.2025 16:11 Ответить
Граються з вогнем кацапи
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01.06.2025 16:12 Ответить
Ще якщо сьогодні ядерний човен потопите то точно нап'юсь
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01.06.2025 16:14 Ответить
Друже, хоч лікарі і забороеяють, але кон'ячку я вже грамів 150 прийняв! 😁 дійсно свято!
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01.06.2025 16:23 Ответить
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01.06.2025 16:15 Ответить
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01.06.2025 16:15 Ответить
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01.06.2025 16:16 Ответить
Аж дух перехопило! Якщо це правда, просто слів нема! Слава нашим Героям!!!
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01.06.2025 16:19 Ответить
❤️
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01.06.2025 16:38 Ответить
Кажуть, що то плутанина. Насправді то Олєнєгірськ.
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01.06.2025 16:20 Ответить
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01.06.2025 16:25 Ответить
джаджмент дей підарам!!
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01.06.2025 16:31 Ответить
Сегодняшние новости читаю под эту музыку:

https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug&ab_channel=brodnov

💛💙
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01.06.2025 16:36 Ответить
"алєнєгорскій горняк" тіхонько в уголке абраніл скупую слєзу....
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01.06.2025 16:48 Ответить
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01.06.2025 16:49 Ответить
Дрончики - красунчики !
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01.06.2025 17:00 Ответить
Ядєрна тріада апаснастє
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01.06.2025 16:49 Ответить
AC/DC Thunderstruck! 😁
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01.06.2025 16:49 Ответить
 
 