Россияне заявили, что, якобы, отразили "террористическую атаку киевского режима" на аэродромы в 3 регионах
Российское министерство обороны заявило, что, якобы, отразило "террористическую атаку киевского режима" с применением FPV-дронов на военные аэродромы в трех из пяти регионов.
Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня "киевский режим" совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - утверждают оккупанты.
По данным вражеского минобороны, на базах "Белая" и "Оленья" все же есть поражение нескольких самолетов: там "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".
"Возгорание ликвидировано. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны", - добавило российское оборонное ведомство.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
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Це зі шкір недолугих фсб-шніків та гу-шніків що за наркоторгівлею похерили елементарні правила контрозвідки
Ручка точно зі шкіри буя александра васільєвіча бортнікова...
... а підошва зі сраки сергея евгеньевича нарышкина
... в елементах декору однозначно є пальці патрушева, костюкова...
ОЙ! Чи це наші цей день визначили? ЩО ЦЕ БУЛО?
- Ладно, ладно, Штірліц! Ето лучшє, чем та ваша історія про крокоділа, которого ви застрєлілі, а потом какой-то урка сдєлал із нєго чємодан, забив стєрєть отпєчаткі вашіх пальцєв!... (с)
Зараз цікаво, що робити будуть? Всмоктувати або обтікати?
але час іде - поживемо побачимо
Про аеродроми стратигічної авіації розмови не було ...
Всі військові цілі !
Коли вони пишуть "возгораніє ліквідіровано, потєрь нєт", значить не просто прилетіло, а все розкідорашено вхлам, є загиблі.
А ще чотири аеродроми? Там що, "просто прагулялись"?
СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, - джерела. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3555469
Три Ту-95 + транспортний поруч з вертольотом.
На Перл-Харборі віроломно атакували країну, яка не перебувала у стані війни. Україна ж завдала удару по цілях, які усю війну вбивають її мирних мешканців.
Це не підлість. Це справедливість."
Уявляєте які сили простоюють, які агентурні і інші зв'язки чекають свого часу - повернення ПРОФІ до влади і Штаби 🙏
К такому выводу они пришли, сопоставив фото склада, публикуемое украинскими СМИ, с объявлением о сдаче похожего склада в аренду в Челябинске.
Помещение с идентичным краном и такими же окнами ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Склад идентифицировали по форме окон, занавесу дверей, крану-балке, несущим конструкциям помещения. На одной из стен есть надпись (вероятно, это номер телефона), который виден и на фото из украинских источников. (c)
"Правда ли, что академик Рабинович выиграл в лотерею «Волгу»?
В целом верно, только не академик, а футболист; не Рабинович, а Иванов; не выиграл, а проиграл; не в лотерею, а в «очко» и не «Волгу», а три рубля."
отже, чекаємо аналітику від осінтерів.
тримаюся своєї думки - якби держава купувала ідеї у винахідників то подібні речі вам ще б в 22 році принесли і не тільки одну атаку а багато.
просто почніть воювати в 21 сторіччі - залучайте усіх хто має ідеї, платіть за ідеї і тоді можна буде перевернути ситуацію бо зараз сухопутку ми програємо тоді як море вигране а техно в паритеті.