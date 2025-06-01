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Новости Атака дронов на регионы РФ Массовое уничтожение российских самолетов Спецоперация СБУ
9 061 73

Россияне заявили, что, якобы, отразили "террористическую атаку киевского режима" на аэродромы в 3 регионах

Спецоперация СБУ Паутина

Российское министерство обороны заявило, что, якобы, отразило "террористическую атаку киевского режима" с применением FPV-дронов на военные аэродромы в трех из пяти регионов.

Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня "киевский режим" совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - утверждают оккупанты.

По данным вражеского минобороны, на базах "Белая" и "Оленья" все же есть поражение нескольких самолетов: там "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".

"Возгорание ликвидировано. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны", - добавило российское оборонное ведомство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В российском Североморске прогремел взрыв: там расположена база ядерных подводных лодок

Минобороны РФ

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Читайте также: Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Павутина". ФОТО ДНЯ

Автор: 

россия (96095) уничтожение (7183) Минобороны рф (937) аэродром (295) дроны (4074) Удары по РФ (319)


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Топ комментарии
+46
сьогодні в кремлі

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01.06.2025 18:46
+23
Ага квадрокоптери збивали стратегічними бомбардувальниками.
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01.06.2025 18:50
+22
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01.06.2025 18:52
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сьогодні в кремлі

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01.06.2025 18:46 Ответить
)(уйло сьогодні в штани сере-не встигають чумадани міняти.
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01.06.2025 18:48 Ответить
піпец чемоданіще!
Це зі шкір недолугих фсб-шніків та гу-шніків що за наркоторгівлею похерили елементарні правила контрозвідки
Ручка точно зі шкіри буя александра васільєвіча бортнікова...
... а підошва зі сраки сергея евгеньевича нарышкина
... в елементах декору однозначно є пальці патрушева, костюкова...
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01.06.2025 18:59 Ответить
ШУТКА - а може у Путіна вже агенти України сидять , чи "табакерку готові в нього кинути"за історією вбивства царів у рашці? Призначили перемовини на завтра , саме з козирями викладеними Україною за день до ТОГО?
ОЙ! Чи це наші цей день визначили? ЩО ЦЕ БУЛО?
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01.06.2025 19:47 Ответить
AXIOS ВИПРАВИЛО ІНФОРМАЦІЮ ТА ЗАЯВИЛО, ЩО УКРАЇНА НЕ ПОВІДОМИЛА АДМІНІСТРАЦІЮ ТРАМПА ПРО АТАКИ НА АЕРОДРОМИ РФ
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01.06.2025 19:49 Ответить
... - Я такі взялся за етот чємодан, і шо ви думаєтє? Нє поднял!

- Ладно, ладно, Штірліц! Ето лучшє, чем та ваша історія про крокоділа, которого ви застрєлілі, а потом какой-то урка сдєлал із нєго чємодан, забив стєрєть отпєчаткі вашіх пальцєв!... (с)
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01.06.2025 20:33 Ответить
Моцковити правди не скажуть.
Зараз цікаво, що робити будуть? Всмоктувати або обтікати?
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01.06.2025 18:47 Ответить
Как что делать будут? Опять но нашей энергетике бить! Старого пса новым трюкам не научишь!
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01.06.2025 18:57 Ответить
тіпа є домовленість - кацапи не бьють по енергетиці, україна не вибиває нафтобази
але час іде - поживемо побачимо
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01.06.2025 19:01 Ответить
А ми і не били по нафтобазам ....
Про аеродроми стратигічної авіації розмови не було ...
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01.06.2025 19:06 Ответить
😁
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01.06.2025 18:47 Ответить
Тєрорістічєскій акт? Таке скажете😂
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01.06.2025 18:47 Ответить
Як це террористичну
Всі військові цілі !
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01.06.2025 18:48 Ответить
Кацапи будь-які військові дії за межами заявленої їми "зони сво" називають терористичними - для вас це новина?
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01.06.2025 19:19 Ответить
Ага квадрокоптери збивали стратегічними бомбардувальниками.
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01.06.2025 18:50 Ответить
Первый раз вижу что бы атаку дронов отбили топливными баками самолетов.
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01.06.2025 18:50 Ответить
"Кієвскій рєжим", "тєрорісти" і порівняйте як інформують наші - "російське оборонне відомство", "росіяни". Одразу видно хто законно проводить "спецоперацію", а хто бунтівний сєпаратіст...
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01.06.2025 18:50 Ответить
100% - вже давно , про це , пишу - наші вперто не хочуть вчитися інформвійні ...((
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01.06.2025 19:05 Ответить
Да там ніхто це не сприймає, більшість розуміє, що вони вторглися в суверенну державу. Так само і у нас люди розуміють, що відбувається і хто терорист
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01.06.2025 19:43 Ответить
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01.06.2025 18:51 Ответить
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01.06.2025 18:52 Ответить
Кікабідзе наша людина
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01.06.2025 19:03 Ответить
Слава Україні! Героям Слава!!! Слава Українському троянському коню!!!!
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01.06.2025 18:51 Ответить
Відбилися - від берега ногами
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01.06.2025 18:52 Ответить
могли б і всі відбити, але ***** з обісраними портками пізно вибіг й ********** ними розігнав тільки пару дронів і то, в основному жидкими бризками з них та запахом ))
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01.06.2025 18:53 Ответить
з воронєжа там масового бєгства ще нема? а зря!! ))
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01.06.2025 18:56 Ответить
«патєрь нєт» 🤣🤣🤣🤣🤣
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01.06.2025 18:58 Ответить
Мы атбили фсе дроны нашими самолётами 🤣
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01.06.2025 18:59 Ответить
Ми мірно бомбім українскоє насєлєніє, а анє подло терарістічєскі нападают на наші ваєнниє аерадроми.
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01.06.2025 19:01 Ответить
Вже відомо, що в Сєвєроморську горить база підводних човнів та ракетний крейсер, вражені українськими дронами.
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01.06.2025 19:40 Ответить
По Североморську можна прямо з Мурманських гаражів, яких багато за Ростою, дрони відправляти. Там відстань невелика.
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01.06.2025 19:45 Ответить
Після цього кремлівський варвар мав би застрілитись, знищено чи пошкоджено половина стратегічної авіації рашистана ,цей виродок веде росію до повного краху ,але рашиське бидло мовчить .
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01.06.2025 19:01 Ответить
Ну, який же він виродок, якщо веде росію до повного краху? Він молодець! Не зупиняйте його!
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01.06.2025 19:10 Ответить
А навіщо нам ця "інформація" ..?!
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01.06.2025 19:04 Ответить
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01.06.2025 19:04 Ответить
Як це воно їсти гівно яке тобі замотали в обгортку від цукерки і при цьому говорити що це шоколад щоб із тебе не сміялись?
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01.06.2025 19:05 Ответить
Стратегической авиацией отбивались. Все серьезно нужно признать.
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01.06.2025 19:05 Ответить
Коли вони пишуть "атака відбита, всє дрони збіто на подльотє", значить добряче прилетіло.
Коли вони пишуть "возгораніє ліквідіровано, потєрь нєт", значить не просто прилетіло, а все розкідорашено вхлам, є загиблі.
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01.06.2025 19:09 Ответить
Малюк показав 4 палаючих літака. Заперечувати це нерозумно навіть для путлера. Можливо чекали цієї реакції і завтра покажуть ще 37. Сподіваюся, що так.
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01.06.2025 19:11 Ответить
Повний інтернет відео і фоток димів. Кацапи самі викладають відеодокази. Стільки диму не може бути просто так. Окрім того в тієї сторони справжня істерика. Зараз вони трохи оговтаються і почнуть брехати. Але так, як в кацапів все завжди через сраку, то брехати будуть по різному, протиречити один одному. Згадайте коли МН-17 збили.
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01.06.2025 19:17 Ответить
Теж думаю, що чекають поки почнуть брехати. Тоді викладуть відеодокази по іншим. Вони є 100%. Дрони ж передавали картинку.
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01.06.2025 19:26 Ответить
Тільки на "Олєньїй" я нарахував 4 Ту-95, і один або Ил-76, або А-50 (центроплан не бачу з-за диму). У радянські часи я стояв на КДП, з вікна якої велась, сьогодні, зйомка (чи з його попередника") Тому вид на ЗПП я непогано пам"ятаю...
А ще чотири аеродроми? Там що, "просто прагулялись"?
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01.06.2025 19:26 Ответить
Я бачив тільки те, що опубліковано на Цензорі:

СБУ масово атакує аеродроми РФ. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники, - джерела. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3555469

Три Ту-95 + транспортний поруч з вертольотом.
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01.06.2025 19:35 Ответить
Синку... Ти просто далеко сидиш, і тобі погано видно... Приїдь в Україну, і подивися... Бо у тебе Влтава тече поряд х Долгопрудним...
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01.06.2025 20:28 Ответить
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01.06.2025 19:09 Ответить
це типу та соска лібералка яку таскали по ефірах шмарафону ще до недавна ?
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01.06.2025 19:29 Ответить
так
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01.06.2025 19:33 Ответить
"зеленский только что открыл новый этап войны - принципиально другой." Схоже ця руда кацапська **** піарить зелідора, бо 100% зелупу поставили до відома вже коли удари по аеродромах відбулися, інакше б мали те саме, що під час "авгнергейту" у 2020 - злив нашої спецоперації москалоті.
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01.06.2025 20:08 Ответить
я так думаю що зеленському про неї і не розказували. бо здав би як і вагнрівців.
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01.06.2025 20:11 Ответить
@ "Рашисти називають сьогоднішнє «российский Перл-Харбор».
На Перл-Харборі віроломно атакували країну, яка не перебувала у стані війни. Україна ж завдала удару по цілях, які усю війну вбивають її мирних мешканців.
Це не підлість. Це справедливість."
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01.06.2025 20:43 Ответить
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01.06.2025 19:13 Ответить
текнолоджія !

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01.06.2025 19:15 Ответить
А баннер: ето нє Орєшнік, ето нє чємодан і т.д. ))))
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01.06.2025 19:17 Ответить
Якби террористи не тримали в застінках офіцера Червінського то вже б цапи і без ракет Орєшніка і Альошніка / Альошика залишились...
Уявляєте які сили простоюють, які агентурні і інші зв'язки чекають свого часу - повернення ПРОФІ до влади і Штаби 🙏
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01.06.2025 19:16 Ответить
Це ж скілки зараз стало екіпажів без борта? Ось і поповнення буде для піхоти свинособак.
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01.06.2025 19:19 Ответить
Так вот как кацапы подмахивают, когда их трахают!
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01.06.2025 19:22 Ответить
Российские OSINT-паблики считают, что дроны, которые сегодня атаковали аэродромы в РФ, собирались на арендованном складе в Челябинске.

К такому выводу они пришли, сопоставив фото склада, публикуемое украинскими СМИ, с объявлением о сдаче похожего склада в аренду в Челябинске.

Помещение с идентичным краном и такими же окнами ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Склад идентифицировали по форме окон, занавесу дверей, крану-балке, несущим конструкциям помещения. На одной из стен есть надпись (вероятно, это номер телефона), который виден и на фото из украинских источников. (c)
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01.06.2025 19:24 Ответить
Надо признать складскую деятельность єкстремисткой..склади закрить
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01.06.2025 19:33 Ответить
звісно що успішно відбили, літаками
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01.06.2025 19:25 Ответить
Звісно бо то аналогавнєтниє літаки - їм для того щоб відбити атаку навіть злітати не потрібно. Т - текнолоджі!
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01.06.2025 19:58 Ответить
ПАтьЄрь нЄт, мляТЬ.
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01.06.2025 19:34 Ответить
Вже відомо, що в Сєвєроморську горить база підводних човеів та ракетний крейсер, вражені українськими дронами. Супер!
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01.06.2025 19:38 Ответить
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01.06.2025 19:39 Ответить
А вони ж так і напишуть! І пуцину у папку покладуть! 😁 І тут одразу на думку приходить старий анекдот:
"Правда ли, что академик Рабинович выиграл в лотерею «Волгу»?
В целом верно, только не академик, а футболист; не Рабинович, а Иванов; не выиграл, а проиграл; не в лотерею, а в «очко» и не «Волгу», а три рубля."
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01.06.2025 19:43 Ответить
полностью обосрались и не знают как теперь оправдаться!
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01.06.2025 19:48 Ответить
навіть якщо наші прибрехали а росіяни сказали правду - всерівно це перемога.
отже, чекаємо аналітику від осінтерів.
тримаюся своєї думки - якби держава купувала ідеї у винахідників то подібні речі вам ще б в 22 році принесли і не тільки одну атаку а багато.
просто почніть воювати в 21 сторіччі - залучайте усіх хто має ідеї, платіть за ідеї і тоді можна буде перевернути ситуацію бо зараз сухопутку ми програємо тоді як море вигране а техно в паритеті.
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01.06.2025 19:50 Ответить
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01.06.2025 20:02 Ответить
"Поза межами можливого": західні експерти про атаку на аеродроми РФ
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01.06.2025 20:03 Ответить
плюй курві в очі,а вона каже,що дощ падає🤣
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01.06.2025 20:08 Ответить
Ну і слава Богу…, а літаки повзривали виходить самі…, ага,…ну і ладно ))
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01.06.2025 20:16 Ответить
Тепер до мене дійшло, чому водіїв вантажівок називають далекобійниками.
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01.06.2025 20:32 Ответить
Всупереч твердженням ворожого військового відомства, публікуються кадри, де зображено дим від пожежі над аеродромом "Северный біля Иваново.

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01.06.2025 20:50 Ответить
 
 