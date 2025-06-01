Россияне заявили, что, якобы, отразили "террористическую атаку киевского режима" на аэродромы в 3 регионах

Российское министерство обороны заявило, что, якобы, отразило "террористическую атаку киевского режима" с применением FPV-дронов на военные аэродромы в трех из пяти регионов.

Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня "киевский режим" совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - утверждают оккупанты.

По данным вражеского минобороны, на базах "Белая" и "Оленья" все же есть поражение нескольких самолетов: там "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".

"Возгорание ликвидировано. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны", - добавило российское оборонное ведомство.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

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