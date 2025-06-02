Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після спецоперації СБУ "Павутина" російська делегація у Стамбулі "поводилась скромніше", ніж минулого разу.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"Нахабні люди, але поводилися трохи скромніше. Подивимося, може, потрібно ще пару якихось заходів, і вони вже спробують поводитися як люди", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.