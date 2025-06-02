Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після спецоперації СБУ "Павутина" російська делегація у Стамбулі "поводилась скромніше", ніж минулого разу.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
"Нахабні люди, але поводилися трохи скромніше. Подивимося, може, потрібно ще пару якихось заходів, і вони вже спробують поводитися як люди", - сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
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Рнбоу з ГПУ та суддівськими, можуть підтвердити….
,,Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина!"
Т.Г.Шевченко