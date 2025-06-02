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Новини Переговори у Туреччині Операція СБУ Павутина
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Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після спецоперації СБУ "Павутина" російська делегація у Стамбулі "поводилась скромніше", ніж минулого разу.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"Нахабні люди, але поводилися трохи скромніше. Подивимося, може, потрібно ще пару якихось заходів, і вони вже спробують поводитися як люди", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.

Читайте: Зеленський зустрівся з новим президентом Румунії Даном і запросив його відвідати Україну

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+8
давай, пали москалів
може хтось тобі й пробачить...
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02.06.2025 21:27 Відповісти
+8
свинособаки не люди
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02.06.2025 21:29 Відповісти
+5
З урахуванням скоєного цим громадянином - ще палити і палити.
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02.06.2025 21:30 Відповісти
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давай, пали москалів
може хтось тобі й пробачить...
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02.06.2025 21:27 Відповісти
З урахуванням скоєного цим громадянином - ще палити і палити.
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02.06.2025 21:30 Відповісти
Чим більше москаль отримує по пиці, тим більше він стає адекватнішим. Витверезник по рюськи.
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02.06.2025 21:39 Відповісти
принуждение к миру с позиции силы. гарант-красава
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02.06.2025 21:44 Відповісти
Ба-ли-сти-ка!.....
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02.06.2025 21:27 Відповісти
пидтримую але очкую
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02.06.2025 21:29 Відповісти
свинособаки не люди
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02.06.2025 21:29 Відповісти
Для чого так про собачок і поросят?
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02.06.2025 22:08 Відповісти
Час випробувати новітні українські розробки далекобійних ракет на кацапії.
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02.06.2025 21:30 Відповісти
Так.Морськими дронами вночі обійдіть Херсонську область з півдня морем,а там вам,діти,бог поможе)
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02.06.2025 21:31 Відповісти
******, зовні гадить Україні, а оті, портновські пристосуванці, гадять в середині України, разом з татаровим та помічниками ригоАНАЛІВ!!
Рнбоу з ГПУ та суддівськими, можуть підтвердити….
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02.06.2025 21:33 Відповісти
Ну людьми орки ніколи не стануть, як і скромними але зуби їм вибити потрібно щоб тільки скавчали
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02.06.2025 21:38 Відповісти
Вже скоро? - росіяни теж люди...
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02.06.2025 21:38 Відповісти
Знайшов людей,експерт недолугий.
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02.06.2025 21:50 Відповісти
Каzап ніколи не стане людиною.
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02.06.2025 22:00 Відповісти
Цензор мог бы и обьявить конкурс на лучший ответ на путинские ультиматумы. Например переименовать Москву, вернуть Украине ядерное оружие, стать безьядерной россией, выйти из оборонительных договоров и т.д.
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02.06.2025 22:02 Відповісти
Давно пора
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02.06.2025 22:09 Відповісти
.......вони вже спробують поводитися як люди", Справа в тому,, що немиті взагалі і ніколи апріорі не зможуть себе поводити як люди... Це проти іхньоі природи....
,,Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина!"
Т.Г.Шевченко
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02.06.2025 22:13 Відповісти
 
 