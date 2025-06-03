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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Операція "Павутина": Знищення літаків викликало збентеження серед близького оточення Путіна, - Bloomberg

Спецоперація СБУ

Операція Служби безпеки України "Павутина" у глибокому тилу Росії викликала обурення і тривогу серед представників Кремля, оскільки показала раптову вразливість ядерного авіапарку, що перебував далеко від фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до кремлівських кіл.

За інформацією видання, хоча знищення бойових літаків не змінить військових намірів Кремля, воно могло викликати збентеження серед близького оточення Володимира Путіна. Співрозмовники агентства стверджують, що для продовження ракетних ударів по Україні Росії достатньо лише кількох стратегічних бомбардувальників. Водночас удар по авіабазах із глибоким проникненням у тил став серйозним випробуванням для повітряної компоненти російської армії.

Під ударом опинилися літаки Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3 – типи авіації, які довгий час вважалися менш уразливими порівняно із сухопутними та морськими підрозділами, що вже зазнали значних втрат у ході війни.

За оцінками одного з поінформованих джерел, близького до Кремля, внаслідок операції було пошкоджено або знищено близько десяти літаків. Західні офіційні особи уточнюють: принаймні сім Ту-95 і чотири Ту-22 вийшли з ладу.

Європейський дипломат у коментарі Bloomberg заявив, що атака суттєво підняла моральний дух українців, показавши можливості Києва діяти далеко за межами лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки операції "Павутина": з’явились супутникові знімки аеродрому РФ "Белая". ФОТО

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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Автор: 

путін володимир (24099) росія (65974) літак (2947) Bloomberg (236)


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Якби західні жлоби зараз дали необхідної зброї, кацапи *посипалися* б, як доміно.
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03.06.2025 06:56 Відповісти
Як би Zе та його шобла з кротами ісб не 3,14здили б гроши та допомогу Заходу то може б і давали більше та власного озброєння вироблялось би більше.
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03.06.2025 07:01 Відповісти
без 3.14... як без пряників
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03.06.2025 07:04 Відповісти
Сер, ви помиляєтесь. У нас із *заходом* дещо різні цілі.
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03.06.2025 07:22 Відповісти
*заходу* потрібна вічна війна на нашій території. Як не прикро, але це так.
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03.06.2025 07:24 Відповісти
«Скушна, хочется дьвіжюхі…» (с)
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03.06.2025 07:06 Відповісти
Та ну нах - їх тільки може збентежити удар ломом по бошці
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03.06.2025 07:15 Відповісти
Поменше би пістели і побільше мовча пизтели ворога. Ворог масовано нищить міста і інфраструктуру , а тут аж 10 літаків розбомбили
Кацапи упоротие- це генетична нація окккупантів , вони можуть тількі захоплювати . Вони це роблять вже 1000 років. І тому кріваву імперию треба розвалити

інтернет дивитись невозможно - тількі ледачий на диване не попиарився на той павутині.
Ау, ворог нищіть міста і села ‼️‼️‼️
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03.06.2025 07:23 Відповісти
Заголовок не збігається з текстом. Могло збентежити й збентежило- це різні речі. До того ж, це просто журналістська отсєбятіна. З таким же успіхом можна було написати, що путін з переляку обісрався й сховався у бункері. Але ж хто це підтвердить?
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03.06.2025 07:27 Відповісти
 
 