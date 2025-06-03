Операція "Павутина": Знищення літаків викликало збентеження серед близького оточення Путіна, - Bloomberg

Операція Служби безпеки України "Павутина" у глибокому тилу Росії викликала обурення і тривогу серед представників Кремля, оскільки показала раптову вразливість ядерного авіапарку, що перебував далеко від фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до кремлівських кіл.

За інформацією видання, хоча знищення бойових літаків не змінить військових намірів Кремля, воно могло викликати збентеження серед близького оточення Володимира Путіна. Співрозмовники агентства стверджують, що для продовження ракетних ударів по Україні Росії достатньо лише кількох стратегічних бомбардувальників. Водночас удар по авіабазах із глибоким проникненням у тил став серйозним випробуванням для повітряної компоненти російської армії.

Під ударом опинилися літаки Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3 – типи авіації, які довгий час вважалися менш уразливими порівняно із сухопутними та морськими підрозділами, що вже зазнали значних втрат у ході війни.

За оцінками одного з поінформованих джерел, близького до Кремля, внаслідок операції було пошкоджено або знищено близько десяти літаків. Західні офіційні особи уточнюють: принаймні сім Ту-95 і чотири Ту-22 вийшли з ладу.

Європейський дипломат у коментарі Bloomberg заявив, що атака суттєво підняла моральний дух українців, показавши можливості Києва діяти далеко за межами лінії фронту.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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