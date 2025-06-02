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Новини Фото Операція СБУ Павутина
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Наслідки операції "Павутина": з’явились супутникові знімки аеродрому РФ "Белая". ФОТО

У мережі з'явились супутникові знімки російського аеродрому "Белая" після атаки українських дронів в межах операції СБУ "Павутина". 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

На опублікованих знімках видно ураження аеродрому "Белая", який знаходиться в Іркутській області РФ. 

супутниковий знімок

На цій базі дислокуються 444-й та 200-й гвардійський полки, важкі бомбардувальні авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3 і 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 та Ан-30.

супутниковий знімок

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також: Геніальна історична операція і геополітичний удар для ворога, — нардеп "Голосу" Костенко про удари по стратегічній авіації РФ

Автор: 

росія (65949) атака (366) аеродром (305)


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Топ коментарі
+4
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
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02.06.2025 23:35 Відповісти
+3
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Відповісти
+1
За відеозаписами та супутниковими знімками можна припустити, що на аеродромах було знищено 11-12 літаків. Серед них п'ять чи шість Ту-95МС, ймовірно, п'ять Ту-22М3 та один Ан-12. Крім того, Кріс Біггерс повідомляє як мінімум про одне пошкоджене Ту-95МС.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
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02.06.2025 23:27 Відповісти
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За відеозаписами та супутниковими знімками можна припустити, що на аеродромах було знищено 11-12 літаків. Серед них п'ять чи шість Ту-95МС, ймовірно, п'ять Ту-22М3 та один Ан-12. Крім того, Кріс Біггерс повідомляє як мінімум про одне пошкоджене Ту-95МС.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
показати весь коментар
02.06.2025 23:27 Відповісти
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j8NoZhJsOdg

Цікавий аналіз Сергія Грабовського російському ПОВАЖНОМУ у своїй позиції сьогодні блогеру Яковенко - не важливо ПРИНЦИПОВО скільки 40 чи 17 літаків , а ЩО важливо? Й чому легко МОЖЕМО ПОВТОРИТИ - ГУР це скоро доведе.
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02.06.2025 23:38 Відповісти
Так. Залишилось їх в кацапів їх ще дохріна.
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02.06.2025 23:30 Відповісти
зі ста з **** літаків є досить багато, які не літають. З літаків А-10 було в наявності 8 чи 9, з них приблизно 5 чи 6 не літають. Один збили, один "побили" в білорусі і один спалили 1 червня. Наразі або немає тих шо літає, або залишився лише один.
З іншими така сама історія бо літаки досить старі і не можуть літати вічно. Якісь розбирали на запчастини.
В нашому випадку, тобто 1 червня, працювали на літаки, які ТОЧНО літають. Тобто, слідкували за аеродромами та пересуваннями і били точно туди куди потрібно.
41 (сорок один) літак ПІДТВЕРДЖЕНО не Зеленським, як тут пишуть порохосраки, а іншими людьми. Порохосраки чи то за пуйла, чи то зу путіна як іхній коханець, яких підтримує той хто звалив в "Хартію".
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02.06.2025 23:52 Відповісти
Зрозуміло. Продовження "чмобіки тупі, ракет на 2- 3 рази, рашка вже всьо і через 3 місяці розвалиться"...
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02.06.2025 23:56 Відповісти
стицько і є стицько
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02.06.2025 23:58 Відповісти
Читал вчера, что всего в рф, примерно 120 действующих самолетов дальней и стратегической авиации. Подтверждается поражение/уничтожение 12 самолетов, то есть 10%. Это очень хороший результат и действительно, не понятно, зачем продолжать эти "сказки" про 40 пораженных самолетов...
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02.06.2025 23:42 Відповісти
не розумію мову паРашників, а перекладача немає. Шо воно там базікає невідомо, може пердить із рота шо мало отримали.
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02.06.2025 23:44 Відповісти
ти не валіко, ту *****. завали свого тупого рота, якщо не вмієш рахувати. Слава Богу шо керує не товсте гівно, яке само ховається в свої 59 та синів зховав
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02.06.2025 23:45 Відповісти
Усього було 5 авіабаз. Ви зараз рахуєте по одній. А інші не хочете врахувати?
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02.06.2025 23:55 Відповісти
І скільки тут літаків вражено? Хто зміг порахувати?
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02.06.2025 23:28 Відповісти
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02.06.2025 23:36 Відповісти
Значно менше заявлених 41-го...
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02.06.2025 23:39 Відповісти
Можливо планували уразити 40 літаків... Але, не все пішло, як планувалось. До "Українки" не доїхала фура, може ще якісь проблеми. Але, навіть 12 ураженних літаків це дуже хороший результат.
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02.06.2025 23:50 Відповісти
Mne kazetsia 12 samoliotov na etom aerodrome porazeni.
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02.06.2025 23:30 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
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02.06.2025 23:35 Відповісти
Ну що ж... Все більше фактів і свідків підтверджують те, про що всі адекватні і так давно здогадувались, - в СБУ трамали в секреті від ОПи навіть сам факт підготовки цієї видатної спецопереції... Бо навчені Вагнергейтом... Ось чому все пройшло успішно...

І в чергове дякуємо британцям і нашому послу в Великій Британії.

Ренат Резепов

Таке враження, що НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОФІ із СБУ та ЗСУ, без відома і «допомоги» божевільного політичного керівництва США, а також нашого делитансько-сценічного політичного керівництва, такі приведуть нашу багатостраждальну УКРАЇНУ до ПЕРЕМОГИ

Так тримати НЕНЬКА УКРАЇНА!

наші ПРОФІ добре засвоїли урок з вагнерівцями. Браво СБУ

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02.06.2025 23:56 Відповісти
зібрались "ексПерди" в цих коментах. ідіть всі на лавочку з насіннями та плюйте один одному в кишеню. як гарно, що порохосраки такі тупі
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02.06.2025 23:57 Відповісти
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03.06.2025 00:00 Відповісти
 
 