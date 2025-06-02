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Новости Операция СБУ Павутина
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Последствия операции "Паутина": появились спутниковые снимки аэродрома РФ "Белая". ФОТО

В сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Белая" после атаки украинских дронов в рамках операции СБУ "Паутина".

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

На опубликованных снимках видно поражение аэродрома "Белая", находящегося в Иркутской области РФ.

спутниковый снимок

На этой базе дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский полки, тяжелые бомбардировочные авиаполки, вооруженные самолетами Ту-22М3 и 181-я отдельная сводная авиационная эскадрилья с самолетами Ан-12 и Ан-30.

спутниковый снимок

Читайте также: Операцию "Паутина" Украина провела самостоятельно без помощи партнеров, - Зеленский

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Читайте также: Гениальная историческая операция и геополитический удар для врага, - нардеп "Голоса" Костенко об ударах по стратегической авиации РФ

Автор: 

россия (96125) атака (400) аэродром (300)


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Топ комментарии
+11
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Ответить
+10
Слово действующих не зовсім доцільно тут використовувати. На 2019 рік у кацапів було 16 Ту-160. Боєздатних тільки ВІСІМ,,, Інші під забором і без двигунів... бо їх банально НЕМА!!! Вони перестали літати на чергування ..як кажуть..За Ріг... і за три роки війни реально майже не використовувалися.. Так і Ту-95МС... І з ними така ж проблема ... На крилі не більш 25-30 одиниць. ... бо максимально змогли задіяти тільки 16 одиниць ..і то з неповним знаряддям крилатими ракетами... Не краще і з Ту-22М3... які за три роки не висвітилися масованим використанням ... хоч би у складі 10-15 одиниць. Так що це не казки....
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03.06.2025 01:41 Ответить
+9
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
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02.06.2025 23:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
За відеозаписами та супутниковими знімками можна припустити, що на аеродромах було знищено 11-12 літаків. Серед них п'ять чи шість Ту-95МС, ймовірно, п'ять Ту-22М3 та один Ан-12. Крім того, Кріс Біггерс повідомляє як мінімум про одне пошкоджене Ту-95МС.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
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02.06.2025 23:27 Ответить
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j8NoZhJsOdg

Цікавий аналіз Сергія Грабовського російському ПОВАЖНОМУ у своїй позиції сьогодні блогеру Яковенко - не важливо ПРИНЦИПОВО скільки 40 чи 17 літаків , а ЩО важливо? Й чому легко МОЖЕМО ПОВТОРИТИ - ГУР це скоро доведе.
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02.06.2025 23:38 Ответить
а ГУР тут до чого?
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03.06.2025 08:52 Ответить
Так. Залишилось їх в кацапів їх ще дохріна.
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02.06.2025 23:30 Ответить
Читал вчера, что всего в рф, примерно 120 действующих самолетов дальней и стратегической авиации. Подтверждается поражение/уничтожение 12 самолетов, то есть 10%. Это очень хороший результат и действительно, не понятно, зачем продолжать эти "сказки" про 40 пораженных самолетов...
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02.06.2025 23:42 Ответить
Слово действующих не зовсім доцільно тут використовувати. На 2019 рік у кацапів було 16 Ту-160. Боєздатних тільки ВІСІМ,,, Інші під забором і без двигунів... бо їх банально НЕМА!!! Вони перестали літати на чергування ..як кажуть..За Ріг... і за три роки війни реально майже не використовувалися.. Так і Ту-95МС... І з ними така ж проблема ... На крилі не більш 25-30 одиниць. ... бо максимально змогли задіяти тільки 16 одиниць ..і то з неповним знаряддям крилатими ракетами... Не краще і з Ту-22М3... які за три роки не висвітилися масованим використанням ... хоч би у складі 10-15 одиниць. Так що це не казки....
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03.06.2025 01:41 Ответить
"примерно 120 действующих самолетов дальней" - не действующих, а всего...
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03.06.2025 08:53 Ответить
Усього було 5 авіабаз. Ви зараз рахуєте по одній. А інші не хочете врахувати?
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02.06.2025 23:55 Ответить
Так! Не все так однозначно. Я як дочь пілота, сама пілотка, можу підтвердили - вразили всього тільки кілька штук.
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03.06.2025 00:16 Ответить
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03.06.2025 08:01 Ответить
Valiko кацап чи тупуватий?
Це тільки один аеродром а всього уразили декілька. Будуть всі знімки з часом - буде більш-меньш точна цифра. Приблизно сказали про 41 літак.
Але ж кацапи почали розтягувати щоб приховати то точну кількість всерівно зараз не з'ясувати.
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03.06.2025 02:21 Ответить
Отрицательный рост? Приблизно - это несколько десятков (больше десятка) а 41 - это точней не придумаешь.
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03.06.2025 06:53 Ответить
Тільки на невеликому знімку з цієї новини знищено + серйозно уражено 10 штук. А це навіть не все летовище. За словами самих росіян було атаковано 5 аеродромів. Ще один знімок з коментарів нижче - видно 5-6 штук знищено. Ще було відео з Олення з як мінімум 4-ма штуками. Малюк поки не був помічений у піз******
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03.06.2025 07:37 Ответить
Диванним екпертам як завжди все не так Читайте уважно: ці знимки лише з одного летовища.. плюсуйте ще три!
Слава Україні!
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03.06.2025 09:48 Ответить
І скільки тут літаків вражено? Хто зміг порахувати?
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02.06.2025 23:28 Ответить
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02.06.2025 23:36 Ответить
Значно менше заявлених 41-го...
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02.06.2025 23:39 Ответить
Можливо планували уразити 40 літаків... Але, не все пішло, як планувалось. До "Українки" не доїхала фура, може ще якісь проблеми. Але, навіть 12 ураженних літаків це дуже хороший результат.
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02.06.2025 23:50 Ответить
.. а як там справи з Дягілево та Іваново? Вам не доповіли про знищені літаки? Чи там нічого не вдалося? Як я знаю..в Іваново один А-50 повністью згорів..а один пошкоджено. Плюс ще пошкоджені Іл-76. про Дягілево нема інфи... а там центр перенавчання ..і там не мало всіх типів... То чому Ви викинули ці дві бази?
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03.06.2025 01:47 Ответить
ТУ22М3 є бомбардувальником середньої дальності, стратегічні - ТУ-95 ,ТУ-160
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03.06.2025 09:02 Ответить
Это по двум аэродромам "Белая" и "Оленья".
Было атаковано еще 3 аэродрома. Но про них по сценарию ФСБ "забыли".
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03.06.2025 09:10 Ответить
Mne kazetsia 12 samoliotov na etom aerodrome porazeni.
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02.06.2025 23:30 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
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02.06.2025 23:35 Ответить
Ну що ж... Все більше фактів і свідків підтверджують те, про що всі адекватні і так давно здогадувались, - в СБУ трамали в секреті від ОПи навіть сам факт підготовки цієї видатної спецопереції... Бо навчені Вагнергейтом... Ось чому все пройшло успішно...

І в чергове дякуємо британцям і нашому послу в Великій Британії.

Ренат Резепов

Таке враження, що НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОФІ із СБУ та ЗСУ, без відома і «допомоги» божевільного політичного керівництва США, а також нашого делитансько-сценічного політичного керівництва, такі приведуть нашу багатостраждальну УКРАЇНУ до ПЕРЕМОГИ

Так тримати НЕНЬКА УКРАЇНА!

наші ПРОФІ добре засвоїли урок з вагнерівцями. Браво СБУ

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02.06.2025 23:56 Ответить
Безугла у траурі - не встигла в кабіні фури засвітитися.)))
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03.06.2025 06:53 Ответить
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03.06.2025 00:00 Ответить
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03.06.2025 00:12 Ответить
З приводу Перл-Харбор , було знищено 188 та пошкоджено 159 літаків . B нальоте брали участь 353 літаки !!! А тут, 4 фури та умовно якись 100 дронів разхреначили ракетоносці ,так що РЕСПЕКТ ТА ПОВАГА КОЗАКАМ !!!
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03.06.2025 00:38 Ответить
А навіщо росіяни на крилах літаків розмістили хаотично шини? Щоб гарно горіло з чорним димом?
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03.06.2025 01:07 Ответить
https://pikabu.ru/story/zachem_pokryishki_kladut_na_kryilya_samolyotov_12797647 можна через VPN
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03.06.2025 01:51 Ответить
Інна а навіщо Ви рашистів називаєте "росіяни"?.... але всерівно відповім - росіяни рашисти шини від дронів туди поклали, наче мали захистити. Є відео де кацап про це ноу-хау розповідає.
П. С. Росіяни у РДК та іньших підрозділах воюють проти режиму х7йла - ліліпутіна.
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03.06.2025 02:28 Ответить
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03.06.2025 05:04 Ответить
Прийде час и нам будуть розповідати як сам татаров в цій операції був оператором усіх дронів
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03.06.2025 06:13 Ответить
Якби там реально була пара сотень сбушників то все б давно злили.
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03.06.2025 09:48 Ответить
Та досить вже ото тих епітетів, буцімто- чудова, в історію , немає рівних...але опа не знааала. Це явний інфантилізм. Серйозні мени мали би сказати, що або чудова операція , або ... не дуже і треба було, сімуляція і паддєлка.
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03.06.2025 06:54 Ответить
То, что поражено не 41, а всего 12 самолетов раздувает ФСБ.
Первая инфа об этом шла именно от их людей.
Причина ясна. Надо значительно занизить потери, чтобы успокоить свое население, которое почти массово требует ударить ядеркой по Украине.
А ударить не могут. Причины разные. От "нечем" до "Китай" не даст.
А что делать? Люди власть не поймут. Вот и запускаются различные сглаживающие версии, вплоть до того, что эта операция Украины контролировалась ФСБ.
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03.06.2025 09:18 Ответить
 
 