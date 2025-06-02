Наслідки операції "Павутина": з’явились супутникові знімки аеродрому РФ "Белая". ФОТО

У мережі з'явились супутникові знімки російського аеродрому "Белая" після атаки українських дронів в межах операції СБУ "Павутина".

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

На опублікованих знімках видно ураження аеродрому "Белая", який знаходиться в Іркутській області РФ.

На цій базі дислокуються 444-й та 200-й гвардійський полки, важкі бомбардувальні авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3 і 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 та Ан-30.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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