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Новини Операція СБУ Павутина
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Наслідки операції "Павутина": з’явились супутникові знімки аеродрому РФ "Белая". ФОТО

У мережі з'явились супутникові знімки російського аеродрому "Белая" після атаки українських дронів в межах операції СБУ "Павутина". 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

На опублікованих знімках видно ураження аеродрому "Белая", який знаходиться в Іркутській області РФ. 

супутниковий знімок

На цій базі дислокуються 444-й та 200-й гвардійський полки, важкі бомбардувальні авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3 і 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 та Ан-30.

супутниковий знімок

Читайте також: Операцію "Павутина" Україна провела самостійно без допомоги партнерів, - Зеленський

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також: Геніальна історична операція і геополітичний удар для ворога, — нардеп "Голосу" Костенко про удари по стратегічній авіації РФ

Автор: 

росія (65974) атака (366) аеродром (307)


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Топ коментарі
+10
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Відповісти
+9
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
показати весь коментар
02.06.2025 23:35 Відповісти
+9
Ну що ж... Все більше фактів і свідків підтверджують те, про що всі адекватні і так давно здогадувались, - в СБУ трамали в секреті від ОПи навіть сам факт підготовки цієї видатної спецопереції... Бо навчені Вагнергейтом... Ось чому все пройшло успішно...

І в чергове дякуємо британцям і нашому послу в Великій Британії.

Ренат Резепов

Таке враження, що НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОФІ із СБУ та ЗСУ, без відома і «допомоги» божевільного політичного керівництва США, а також нашого делитансько-сценічного політичного керівництва, такі приведуть нашу багатостраждальну УКРАЇНУ до ПЕРЕМОГИ

Так тримати НЕНЬКА УКРАЇНА!

наші ПРОФІ добре засвоїли урок з вагнерівцями. Браво СБУ

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02.06.2025 23:56 Відповісти
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За відеозаписами та супутниковими знімками можна припустити, що на аеродромах було знищено 11-12 літаків. Серед них п'ять чи шість Ту-95МС, ймовірно, п'ять Ту-22М3 та один Ан-12. Крім того, Кріс Біггерс повідомляє як мінімум про одне пошкоджене Ту-95МС.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
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02.06.2025 23:27 Відповісти
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j8NoZhJsOdg

Цікавий аналіз Сергія Грабовського російському ПОВАЖНОМУ у своїй позиції сьогодні блогеру Яковенко - не важливо ПРИНЦИПОВО скільки 40 чи 17 літаків , а ЩО важливо? Й чому легко МОЖЕМО ПОВТОРИТИ - ГУР це скоро доведе.
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02.06.2025 23:38 Відповісти
а ГУР тут до чого?
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03.06.2025 08:52 Відповісти
Так. Залишилось їх в кацапів їх ще дохріна.
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02.06.2025 23:30 Відповісти
Читал вчера, что всего в рф, примерно 120 действующих самолетов дальней и стратегической авиации. Подтверждается поражение/уничтожение 12 самолетов, то есть 10%. Это очень хороший результат и действительно, не понятно, зачем продолжать эти "сказки" про 40 пораженных самолетов...
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02.06.2025 23:42 Відповісти
Слово действующих не зовсім доцільно тут використовувати. На 2019 рік у кацапів було 16 Ту-160. Боєздатних тільки ВІСІМ,,, Інші під забором і без двигунів... бо їх банально НЕМА!!! Вони перестали літати на чергування ..як кажуть..За Ріг... і за три роки війни реально майже не використовувалися.. Так і Ту-95МС... І з ними така ж проблема ... На крилі не більш 25-30 одиниць. ... бо максимально змогли задіяти тільки 16 одиниць ..і то з неповним знаряддям крилатими ракетами... Не краще і з Ту-22М3... які за три роки не висвітилися масованим використанням ... хоч би у складі 10-15 одиниць. Так що це не казки....
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03.06.2025 01:41 Відповісти
"примерно 120 действующих самолетов дальней" - не действующих, а всего...
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03.06.2025 08:53 Відповісти
Усього було 5 авіабаз. Ви зараз рахуєте по одній. А інші не хочете врахувати?
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02.06.2025 23:55 Відповісти
Так! Не все так однозначно. Я як дочь пілота, сама пілотка, можу підтвердили - вразили всього тільки кілька штук.
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03.06.2025 00:16 Відповісти
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03.06.2025 08:01 Відповісти
Valiko кацап чи тупуватий?
Це тільки один аеродром а всього уразили декілька. Будуть всі знімки з часом - буде більш-меньш точна цифра. Приблизно сказали про 41 літак.
Але ж кацапи почали розтягувати щоб приховати то точну кількість всерівно зараз не з'ясувати.
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03.06.2025 02:21 Відповісти
Отрицательный рост? Приблизно - это несколько десятков (больше десятка) а 41 - это точней не придумаешь.
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03.06.2025 06:53 Відповісти
Тільки на невеликому знімку з цієї новини знищено + серйозно уражено 10 штук. А це навіть не все летовище. За словами самих росіян було атаковано 5 аеродромів. Ще один знімок з коментарів нижче - видно 5-6 штук знищено. Ще було відео з Олення з як мінімум 4-ма штуками. Малюк поки не був помічений у піз******
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03.06.2025 07:37 Відповісти
І скільки тут літаків вражено? Хто зміг порахувати?
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02.06.2025 23:28 Відповісти
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02.06.2025 23:36 Відповісти
Значно менше заявлених 41-го...
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02.06.2025 23:39 Відповісти
Можливо планували уразити 40 літаків... Але, не все пішло, як планувалось. До "Українки" не доїхала фура, може ще якісь проблеми. Але, навіть 12 ураженних літаків це дуже хороший результат.
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02.06.2025 23:50 Відповісти
.. а як там справи з Дягілево та Іваново? Вам не доповіли про знищені літаки? Чи там нічого не вдалося? Як я знаю..в Іваново один А-50 повністью згорів..а один пошкоджено. Плюс ще пошкоджені Іл-76. про Дягілево нема інфи... а там центр перенавчання ..і там не мало всіх типів... То чому Ви викинули ці дві бази?
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03.06.2025 01:47 Відповісти
ТУ22М3 є бомбардувальником середньої дальності, стратегічні - ТУ-95 ,ТУ-160
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03.06.2025 09:02 Відповісти
Это по двум аэродромам "Белая" и "Оленья".
Было атаковано еще 3 аэродрома. Но про них по сценарию ФСБ "забыли".
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03.06.2025 09:10 Відповісти
Mne kazetsia 12 samoliotov na etom aerodrome porazeni.
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02.06.2025 23:30 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
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02.06.2025 23:35 Відповісти
Ну що ж... Все більше фактів і свідків підтверджують те, про що всі адекватні і так давно здогадувались, - в СБУ трамали в секреті від ОПи навіть сам факт підготовки цієї видатної спецопереції... Бо навчені Вагнергейтом... Ось чому все пройшло успішно...

І в чергове дякуємо британцям і нашому послу в Великій Британії.

Ренат Резепов

Таке враження, що НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОФІ із СБУ та ЗСУ, без відома і «допомоги» божевільного політичного керівництва США, а також нашого делитансько-сценічного політичного керівництва, такі приведуть нашу багатостраждальну УКРАЇНУ до ПЕРЕМОГИ

Так тримати НЕНЬКА УКРАЇНА!

наші ПРОФІ добре засвоїли урок з вагнерівцями. Браво СБУ

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02.06.2025 23:56 Відповісти
Безугла у траурі - не встигла в кабіні фури засвітитися.)))
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03.06.2025 06:53 Відповісти
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03.06.2025 00:00 Відповісти
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03.06.2025 00:12 Відповісти
З приводу Перл-Харбор , було знищено 188 та пошкоджено 159 літаків . B нальоте брали участь 353 літаки !!! А тут, 4 фури та умовно якись 100 дронів разхреначили ракетоносці ,так що РЕСПЕКТ ТА ПОВАГА КОЗАКАМ !!!
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03.06.2025 00:38 Відповісти
А навіщо росіяни на крилах літаків розмістили хаотично шини? Щоб гарно горіло з чорним димом?
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03.06.2025 01:07 Відповісти
https://pikabu.ru/story/zachem_pokryishki_kladut_na_kryilya_samolyotov_12797647 можна через VPN
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03.06.2025 01:51 Відповісти
Інна а навіщо Ви рашистів називаєте "росіяни"?.... але всерівно відповім - росіяни рашисти шини від дронів туди поклали, наче мали захистити. Є відео де кацап про це ноу-хау розповідає.
П. С. Росіяни у РДК та іньших підрозділах воюють проти режиму х7йла - ліліпутіна.
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03.06.2025 02:28 Відповісти
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03.06.2025 05:04 Відповісти
Прийде час и нам будуть розповідати як сам татаров в цій операції був оператором усіх дронів
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03.06.2025 06:13 Відповісти
Та досить вже ото тих епітетів, буцімто- чудова, в історію , немає рівних...але опа не знааала. Це явний інфантилізм. Серйозні мени мали би сказати, що або чудова операція , або ... не дуже і треба було, сімуляція і паддєлка.
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03.06.2025 06:54 Відповісти
То, что поражено не 41, а всего 12 самолетов раздувает ФСБ.
Первая инфа об этом шла именно от их людей.
Причина ясна. Надо значительно занизить потери, чтобы успокоить свое население, которое почти массово требует ударить ядеркой по Украине.
А ударить не могут. Причины разные. От "нечем" до "Китай" не даст.
А что делать? Люди власть не поймут. Вот и запускаются различные сглаживающие версии, вплоть до того, что эта операция Украины контролировалась ФСБ.
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03.06.2025 09:18 Відповісти
 
 