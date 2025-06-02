Наслідки операції "Павутина": з’явились супутникові знімки аеродрому РФ "Белая". ФОТО
У мережі з'явились супутникові знімки російського аеродрому "Белая" після атаки українських дронів в межах операції СБУ "Павутина".
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
На опублікованих знімках видно ураження аеродрому "Белая", який знаходиться в Іркутській області РФ.
На цій базі дислокуються 444-й та 200-й гвардійський полки, важкі бомбардувальні авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3 і 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 та Ан-30.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
Цікавий аналіз Сергія Грабовського російському ПОВАЖНОМУ у своїй позиції сьогодні блогеру Яковенко - не важливо ПРИНЦИПОВО скільки 40 чи 17 літаків , а ЩО важливо? Й чому легко МОЖЕМО ПОВТОРИТИ - ГУР це скоро доведе.
Це тільки один аеродром а всього уразили декілька. Будуть всі знімки з часом - буде більш-меньш точна цифра. Приблизно сказали про 41 літак.
Але ж кацапи почали розтягувати щоб приховати то точну кількість всерівно зараз не з'ясувати.
Было атаковано еще 3 аэродрома. Но про них по сценарию ФСБ "забыли".
🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
І в чергове дякуємо британцям і нашому послу в Великій Британії.
Ренат Резепов
Таке враження, що НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОФІ із СБУ та ЗСУ, без відома і «допомоги» божевільного політичного керівництва США, а також нашого делитансько-сценічного політичного керівництва, такі приведуть нашу багатостраждальну УКРАЇНУ до ПЕРЕМОГИ
Так тримати НЕНЬКА УКРАЇНА!
наші ПРОФІ добре засвоїли урок з вагнерівцями. Браво СБУ
росіянирашисти шини від дронів туди поклали, наче мали захистити. Є відео де кацап про це ноу-хау розповідає.
П. С. Росіяни у РДК та іньших підрозділах воюють проти режиму х7йла - ліліпутіна.
Первая инфа об этом шла именно от их людей.
Причина ясна. Надо значительно занизить потери, чтобы успокоить свое население, которое почти массово требует ударить ядеркой по Украине.
А ударить не могут. Причины разные. От "нечем" до "Китай" не даст.
А что делать? Люди власть не поймут. Вот и запускаются различные сглаживающие версии, вплоть до того, что эта операция Украины контролировалась ФСБ.