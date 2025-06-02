Операцію "Павутина" Україна провела самостійно без допомоги партнерів, - Зеленський

Операцію "Павутина" Україна здійснила самостійно без допомоги з боку партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція ("Павутина", - ред.) була проведена самостійно",- заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що метою операції було вразити саме військові цілі росіян, звідки вони завдають ударів по Україні.

Окрім цього, він розповів, що це не перша такого типу операція українських спецслужб.

"До цього була бойова операція, одноразова, одночасно 400 дронів били по військовій техніці До речі, також було (вражено, - ред.) понад 40 видів різної техніки: артилерія, ППО, броньована техніка, танки були знищені на тимчасово окупованій території України",- сказав Зеленський.

Президент додав, що "ми не хочемо демонструвати свою силу, ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятись".

"А демонструємо ми їх справедливо по військових цілях, а також демонструємо не тільки рускім агресорам, а й всім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, але почали сумніватись. Довіра українцям і віра в Україну повернулась", - заявив очільник держави.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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