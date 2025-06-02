Операцію "Павутина" Україна провела самостійно без допомоги партнерів, - Зеленський
Операцію "Павутина" Україна здійснила самостійно без допомоги з боку партнерів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вчора Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція ("Павутина", - ред.) була проведена самостійно",- заявив глава держави.
Зеленський наголосив, що метою операції було вразити саме військові цілі росіян, звідки вони завдають ударів по Україні.
Окрім цього, він розповів, що це не перша такого типу операція українських спецслужб.
"До цього була бойова операція, одноразова, одночасно 400 дронів били по військовій техніці До речі, також було (вражено, - ред.) понад 40 видів різної техніки: артилерія, ППО, броньована техніка, танки були знищені на тимчасово окупованій території України",- сказав Зеленський.
Президент додав, що "ми не хочемо демонструвати свою силу, ми її демонструємо, тому що ворог не хоче зупинятись".
"А демонструємо ми їх справедливо по військових цілях, а також демонструємо не тільки рускім агресорам, а й всім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, але почали сумніватись. Довіра українцям і віра в Україну повернулась", - заявив очільник держави.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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Орки вимагають растрєлять орка -срочніка за то шо виклав відосік палаючого аеродрома. Мордор.
Бо було б як з Червінським ..,..
А так йому Малюк доповів в ефірі - довелося рожу кривити що так і планувалося...
*" Потужно під контролем кожен чих... "
Це як в спорті: не важливо скільки часу пошло на тренировки, скільки було тренерів і т.д. важливий лише зачетний результат в таблиці.
Навіщо зараз загалу обговорювати деталі? Ворогу допомагати, якій в очікуванні наступних атак встигне соломку підстелити?
Побажаємо мужності, натхнення, креативності найпотужнішим дипломатам України.
Ріспект їм і подяка.
Капітуляції України пу не дрчекається!
"Власти Усть-Кута (Иркутская область) сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к массовой атаке беспилотников по военным объектам. По данным "Базы", именно ему принадлежали автомобили, из которых вылетали дроны.
По словам источников, Тимофеев родился в Житомире (при этом администрация Усть-Кута утверждает, что в Донецке), затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миассе.
По данным "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД."
"Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам.
По данным «Базы», один из водителей - 55-летний житель Челябинска Александр З. - рассказал, что владельцем машины является 37-летний Артём. Некоторое время назад ему пришёл заказ от предпринимателя из Мурманской области, который сообщил, что нужно организовать доставку четырёх каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области.
Мужчины согласовали цену, после чего Александр загрузил «товар» в машину и отправился в путь. По словам водителя, во время движения с ним по телефону связывался неизвестный и давал указания, где и в какое время Александру нужно останавливаться. В итоге последним заданием была остановка у заправки «Роснефть» неподалёку от военного аэродрома в Мурманской области. Именно оттуда и были запущены дроны.
Аналогичную историю рассказал и водитель другой фуры, 61-летний Андрей М. Он сообщил, что работает водителем фуры, принадлежащей тому же самому Артёму, и его задачей тоже было отвезти каркасные дома в Иркутскую область. Однако в тот момент, когда водитель припарковался у кафе «Теремок» в Усолье-Сибирском, из машины начали вылетать дроны.
Аналогичные истории рассказали и водители фур, из которых были запущены дроны в Рязанской и Ивановской областях. Так, 46-летний Сергей сообщил следователям, что вёз модульный дом из Челябинска. А когда въехал в Рязань, у его «Скании» во время движения сорвало крышу, и оттуда начали вылетать дроны.
Четвёртая фура, из которой вчера запускались дроны по Ивановскому аэродрому, также была загружена в Челябинске. И, по словам водителя, машина принадлежала тому же самому Артёму.
По данным «Базы», следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Сейчас они разыскивают владельца машин - Артёма. По предварительным данным, он является уроженцем Украины."