Операцию "Паутина" Украина провела самостоятельно без помощи партнеров, - Зеленский

Операцию "Паутина" Украина осуществила самостоятельно без помощи со стороны партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера Украина провела операцию. Мы благодарны партнерам, но операция ("Паутина". - Ред.) была проведена самостоятельно",- заявил глава государства.

Зеленский отметил, что целью операции было поразить именно военные цели россиян, откуда они наносят удары по Украине.

Кроме этого, он рассказал, что это не первая такого типа операция украинских спецслужб.

"До этого была боевая операция, одноразовая, одновременно 400 дронов били по военной технике. Кстати, также было (поражено. - Ред.) более 40 видов различной техники: артиллерия, ПВО, бронированная техника, танки были уничтожены на временно оккупированной территории Украины",- сказал Зеленский.

Президент добавил, что "мы не хотим демонстрировать свою силу, мы ее демонстрируем, потому что враг не хочет останавливаться".

"А демонстрируем мы их справедливо по военным целям, а также демонстрируем не только русским агрессорам, но и всем тем нашим союзникам, которые были сильными союзниками, но начали сомневаться. Доверие к украинцам и вера в Украину вернулись", - заявил глава государства.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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