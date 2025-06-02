Операцию "Паутина" Украина провела самостоятельно без помощи партнеров, - Зеленский
Операцию "Паутина" Украина осуществила самостоятельно без помощи со стороны партнеров.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера Украина провела операцию. Мы благодарны партнерам, но операция ("Паутина". - Ред.) была проведена самостоятельно",- заявил глава государства.
Зеленский отметил, что целью операции было поразить именно военные цели россиян, откуда они наносят удары по Украине.
Кроме этого, он рассказал, что это не первая такого типа операция украинских спецслужб.
"До этого была боевая операция, одноразовая, одновременно 400 дронов били по военной технике. Кстати, также было (поражено. - Ред.) более 40 видов различной техники: артиллерия, ПВО, бронированная техника, танки были уничтожены на временно оккупированной территории Украины",- сказал Зеленский.
Президент добавил, что "мы не хотим демонстрировать свою силу, мы ее демонстрируем, потому что враг не хочет останавливаться".
"А демонстрируем мы их справедливо по военным целям, а также демонстрируем не только русским агрессорам, но и всем тем нашим союзникам, которые были сильными союзниками, но начали сомневаться. Доверие к украинцам и вера в Украину вернулись", - заявил глава государства.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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Орки вимагають растрєлять орка -срочніка за то шо виклав відосік палаючого аеродрома. Мордор.
Бо було б як з Червінським ..,..
А так йому Малюк доповів в ефірі - довелося рожу кривити що так і планувалося...
*" Потужно під контролем кожен чих... "
Це як в спорті: не важливо скільки часу пошло на тренировки, скільки було тренерів і т.д. важливий лише зачетний результат в таблиці.
Навіщо зараз загалу обговорювати деталі? Ворогу допомагати, якій в очікуванні наступних атак встигне соломку підстелити?
Побажаємо мужності, натхнення, креативності найпотужнішим дипломатам України.
Ріспект їм і подяка.
Капітуляції України пу не дрчекається!
"Власти Усть-Кута (Иркутская область) сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к массовой атаке беспилотников по военным объектам. По данным "Базы", именно ему принадлежали автомобили, из которых вылетали дроны.
По словам источников, Тимофеев родился в Житомире (при этом администрация Усть-Кута утверждает, что в Донецке), затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миассе.
По данным "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД."
"Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам.
По данным «Базы», один из водителей - 55-летний житель Челябинска Александр З. - рассказал, что владельцем машины является 37-летний Артём. Некоторое время назад ему пришёл заказ от предпринимателя из Мурманской области, который сообщил, что нужно организовать доставку четырёх каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области.
Мужчины согласовали цену, после чего Александр загрузил «товар» в машину и отправился в путь. По словам водителя, во время движения с ним по телефону связывался неизвестный и давал указания, где и в какое время Александру нужно останавливаться. В итоге последним заданием была остановка у заправки «Роснефть» неподалёку от военного аэродрома в Мурманской области. Именно оттуда и были запущены дроны.
Аналогичную историю рассказал и водитель другой фуры, 61-летний Андрей М. Он сообщил, что работает водителем фуры, принадлежащей тому же самому Артёму, и его задачей тоже было отвезти каркасные дома в Иркутскую область. Однако в тот момент, когда водитель припарковался у кафе «Теремок» в Усолье-Сибирском, из машины начали вылетать дроны.
Аналогичные истории рассказали и водители фур, из которых были запущены дроны в Рязанской и Ивановской областях. Так, 46-летний Сергей сообщил следователям, что вёз модульный дом из Челябинска. А когда въехал в Рязань, у его «Скании» во время движения сорвало крышу, и оттуда начали вылетать дроны.
Четвёртая фура, из которой вчера запускались дроны по Ивановскому аэродрому, также была загружена в Челябинске. И, по словам водителя, машина принадлежала тому же самому Артёму.
По данным «Базы», следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Сейчас они разыскивают владельца машин - Артёма. По предварительным данным, он является уроженцем Украины."