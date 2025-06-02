Зеленский: Операция "Паутина" доказала, что Украина имеет сильные тактические решения и заставляет Россию искать дипломатию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведенная Службой безопасности Украины операция "Паутина" показала способность Украины эффективно действовать против российских сил и наносить врагу ощутимые потери.
Об этом он заявил во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, это доказывает, что Россия не имеет всего преимущества в войне, а успехи украинской обороны подталкивают врага к дипломатии. Зеленский подчеркнул, что основным приоритетом Украины остается укрепление обороны. Он поблагодарил партнеров за пакеты поддержки, развитие совместного производства вооружения и инвестиции в военную промышленность.
"Европа вместе с Америкой имеет лучшее оружие, чем Россия. У нас также есть более сильные тактические решения - наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии", - подчеркнул президент.
Зеленский обратил внимание на риски, которые несет Россия для всего региона, особенно в контексте ее действий в Беларуси. Президент отметил, что Украина способна покрыть до 40% своих оборонных потребностей собственными силами, но для этого нужно стабильное финансирование.
"Наши операции демонстрируют, какое влияние имеют инвестиции, особенно в беспилотники", - отметил Зеленский, отдельно подчеркнув необходимость в системах противовоздушной обороны, таких как комплексы Patriot и ракеты к ним.
"Каждый из вас знает, что нам нужно и чем вы можете помочь. Нужны решения", - резюмировал президент Украины.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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Наполеон геній тактики - виграв майже всі битви. Але через невдалу стратегію зазнав поразки.
Як писав Клаузевіц - " Ніякі тактичні успіхи не компенсують стратегічних прорахунків".
Приклад - Курська операція - успішна з тактичної точки зору - і бездарне використання з точки зору стратегії
то вони водія невинного задушили, як кота
ще й фотки, дурники, вірусили
То вони тепер вже 37 річного українця шукають,
який фури замовляв
йванушки-дурачки, їй бо
всядьтесь вже маком, вас обісрали
зализуйте...