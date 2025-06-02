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Новости Операция СБУ Павутина
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Зеленский: Операция "Паутина" доказала, что Украина имеет сильные тактические решения и заставляет Россию искать дипломатию

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведенная Службой безопасности Украины операция "Паутина" показала способность Украины эффективно действовать против российских сил и наносить врагу ощутимые потери.

Об этом он заявил во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, это доказывает, что Россия не имеет всего преимущества в войне, а успехи украинской обороны подталкивают врага к дипломатии. Зеленский подчеркнул, что основным приоритетом Украины остается укрепление обороны. Он поблагодарил партнеров за пакеты поддержки, развитие совместного производства вооружения и инвестиции в военную промышленность.

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"Европа вместе с Америкой имеет лучшее оружие, чем Россия. У нас также есть более сильные тактические решения - наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии", - подчеркнул президент.

Зеленский обратил внимание на риски, которые несет Россия для всего региона, особенно в контексте ее действий в Беларуси. Президент отметил, что Украина способна покрыть до 40% своих оборонных потребностей собственными силами, но для этого нужно стабильное финансирование.

"Наши операции демонстрируют, какое влияние имеют инвестиции, особенно в беспилотники", - отметил Зеленский, отдельно подчеркнув необходимость в системах противовоздушной обороны, таких как комплексы Patriot и ракеты к ним.

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"Каждый из вас знает, что нам нужно и чем вы можете помочь. Нужны решения", - резюмировал президент Украины.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) СБУ (20002) Удары по РФ (327)


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Топ комментарии
+4
змушує Росію шукати дипломатію

Де?
Коли?
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02.06.2025 15:32
+4
Це добре . Але тактичними вдалими успіхами війни не виграються.

Наполеон геній тактики - виграв майже всі битви. Але через невдалу стратегію зазнав поразки.

Як писав Клаузевіц - " Ніякі тактичні успіхи не компенсують стратегічних прорахунків".

Приклад - Курська операція - успішна з тактичної точки зору - і бездарне використання з точки зору стратегії
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02.06.2025 15:42
+2
Коли ти починаєшь війну проти краіни яка вільно володіє твоєю мовою, а ти дупля не ріжеш Українською, ти приречений! Вчора це доказало, з любов'ю від України ******!
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02.06.2025 15:34
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змушує Росію шукати дипломатію

Де?
Коли?
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02.06.2025 15:32 Ответить
В кокаїновому угарі простого парня з Кривого Рогу
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02.06.2025 15:34 Ответить
Не спіши!
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02.06.2025 15:34 Ответить
Коли ти починаєшь війну проти краіни яка вільно володіє твоєю мовою, а ти дупля не ріжеш Українською, ти приречений! Вчора це доказало, з любов'ю від України ******!
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02.06.2025 15:34 Ответить
" Зеленський підкреслив, що основним пріоритетом України залишається зміцнення оборони. "
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02.06.2025 15:34 Ответить
Трохи не так всі це розуміють, але так, троха херня, коли вам виділяють гроші на інфраструктуру з єс чи ***, то ви мусити туда ці гроші направити, якшо ні, то більше вам єс чи *** гроші не дасть взагалі, а на війну *** не дає! Якось так виходить! Питання розпилу прошу не піднімати, я про направлення коштів говорю.
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02.06.2025 15:39 Ответить
Знову клована "попаяло".
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02.06.2025 15:36 Ответить
Долбайоб
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02.06.2025 15:40 Ответить
Невже більше зайнятися немає чим. Дайте бійцям і далі працювати, ви ще всі плани і фото в інтернеті опобликуйте, раніше, коли специ управляли армією, то такі дані публікували через.... років, в усякому разі після війни
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02.06.2025 15:42 Ответить
Я не знаю чи це правда , але півдня читаю в соцмережах таке що мовляв , як виявилось - кацапи самі ж своїми руками , в якомусь цеху ,цілком відкрито збирали дрони для операції Павутина , будучи цілковито впевненими в тому що ці дрони поїдуть на есвео .! Збирали , ще й вносили рацпропозиції - як зробити ті дрони ефективнішими .
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02.06.2025 15:42 Ответить
Це добре . Але тактичними вдалими успіхами війни не виграються.

Наполеон геній тактики - виграв майже всі битви. Але через невдалу стратегію зазнав поразки.

Як писав Клаузевіц - " Ніякі тактичні успіхи не компенсують стратегічних прорахунків".

Приклад - Курська операція - успішна з тактичної точки зору - і бездарне використання з точки зору стратегії
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02.06.2025 15:42 Ответить
Щось я не вірю, що зєля знав про операцію Павутина до її закінчення. Інакше був би провал, як з Вагнергейтом
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02.06.2025 15:42 Ответить
Схоже що так...
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02.06.2025 16:17 Ответить
Кацапи взагалі вкакались..
то вони водія невинного задушили, як кота
ще й фотки, дурники, вірусили
То вони тепер вже 37 річного українця шукають,
який фури замовляв
йванушки-дурачки, їй бо
всядьтесь вже маком, вас обісрали
зализуйте...
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02.06.2025 15:43 Ответить
А єслі би на єго мєстє бил какой-нібудь дурачьок?!
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02.06.2025 15:58 Ответить
Кацапи звісно страдають, але на просуванню їх на фронті це ніяк не влиплине. Нема стратегії перемоги, немає ракет. Може пора ейфорію вже закінчити?
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02.06.2025 15:59 Ответить
Вже те, що 41 літак не буде запускати по містам ракети- дуже добре! Скільки десятків, сотень українців не загинуть під руїнами!
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02.06.2025 16:41 Ответить
40 вражено, але не все знищено. 34% стратегів озвучено, тобто 66% залишилось. хоча конечно добре. я не про це, а про те, що на фронті нічого не зміниться. Іскандери взагалі с землі пускають.
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02.06.2025 16:47 Ответить
А чому ти цілих три роки ніколи не говорив про дипломатію, переговори, перемир'я і припинення війни?
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02.06.2025 16:04 Ответить
Щось схоже чули після початку " курської операції"...чим все закінчилося вже відомо ..купа втрат...
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02.06.2025 16:16 Ответить
Текст Шашличному дебільний написали.
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02.06.2025 16:46 Ответить
 
 