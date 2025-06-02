Зеленский о помощи Украине: Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров укреплять Украину.
Об этом он сказал во время Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и Нордических стран, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что вместе с США, Европой и их оружием Украина сможет остановить российскую агрессию.
"Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться", - подчеркнул Зеленский.
Чем слабее будет РФ, тем легче с ней будет вести дипломатию, считает президент.
Ранее Зеленский заявил, что этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями
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А ти вгадай що у мене в лівій кишені!
якби на його місці був якийсь дурачок.