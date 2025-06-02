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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Зеленский о помощи Украине: Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси

РФ готовит что-то в Беларуси. Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров укреплять Украину.

Об этом он сказал во время Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и Нордических стран, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что вместе с США, Европой и их оружием Украина сможет остановить российскую агрессию.

"Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться", - подчеркнул Зеленский.

Чем слабее будет РФ, тем легче с ней будет вести дипломатию, считает президент.

Ранее Зеленский заявил, что этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями

Читайте: Нужны новые сильные санкции против РФ, если переговоры в Стамбуле не принесут результатов, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (7919) Зеленский Владимир (20794) россия (96107)


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Яку розвідку спитати? яку ти хотів посадити.
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02.06.2025 14:11 Ответить
Шашлики???
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02.06.2025 14:12 Ответить
шашлики-2
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02.06.2025 14:13 Ответить
Війська РФ законна ціль будь де
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02.06.2025 14:13 Ответить
Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі

А ти вгадай що у мене в лівій кишені!
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02.06.2025 14:14 Ответить
Ти диви який грамотний, чого ж не був такий в лютому 22-го?
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02.06.2025 14:17 Ответить
Джеймс Бонд на мінімалках😆
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02.06.2025 14:19 Ответить
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
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02.06.2025 14:20 Ответить
Вони то мають у кого запитати,а зеля у кого,вангіста юуданова?
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02.06.2025 14:43 Ответить
 
 