Зеленский о помощи Украине: Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров укреплять Украину.

Об этом он сказал во время Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и Нордических стран, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что вместе с США, Европой и их оружием Украина сможет остановить российскую агрессию.

"Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться", - подчеркнул Зеленский.

Чем слабее будет РФ, тем легче с ней будет вести дипломатию, считает президент.

Ранее Зеленский заявил, что этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями

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