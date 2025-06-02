Нужны новые сильные санкции против РФ, если переговоры в Стамбуле не принесут результатов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно ввести новые сильные санкции против РФ, если переговоры в Стамбуле не принесут результатов.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия подорвет даже эту начальную программу, и если встреча в Стамбуле не принесет никаких результатов, это будет означать, что срочно нужны новые сильные санкции из 18-го пакета ЕС и от Соединенных Штатов, а именно самые сильные санкции, которые пообещал президент Трамп", - подчеркнул он.

Санкции, по словам президента, должны коснуться энергетики РФ, особенно нефти, а также российских банков и финансового сектора в целом.

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