Нужны новые сильные санкции против РФ, если переговоры в Стамбуле не принесут результатов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что нужно ввести новые сильные санкции против РФ, если переговоры в Стамбуле не принесут результатов.
Об этом глава государства сказал во время выступления на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Россия подорвет даже эту начальную программу, и если встреча в Стамбуле не принесет никаких результатов, это будет означать, что срочно нужны новые сильные санкции из 18-го пакета ЕС и от Соединенных Штатов, а именно самые сильные санкции, которые пообещал президент Трамп", - подчеркнул он.
Санкции, по словам президента, должны коснуться энергетики РФ, особенно нефти, а также российских банков и финансового сектора в целом.
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+4 Bogdan #603107
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+3 Перехватчик
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+3 Kan Kan #518965
показать весь комментарий02.06.2025 13:31 Ссылка
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Не зраджуй собі🤨
Тільки рішучі, потужні, дуже потужні або незламно-стійкі (як шкарпетки гаранта) санкції.🤭
Єдині дієві санкції - це балістичні та крилаті ракети власного виробництва в великої кількості. Все інше - це марні теревенькі, не несучі кацапим значної шкоди.