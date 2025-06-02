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Нужны новые сильные санкции против РФ, если переговоры в Стамбуле не принесут результатов, - Зеленский

Зеленский призвал ввести сильные санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно ввести новые сильные санкции против РФ, если переговоры в Стамбуле не принесут результатов.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия подорвет даже эту начальную программу, и если встреча в Стамбуле не принесет никаких результатов, это будет означать, что срочно нужны новые сильные санкции из 18-го пакета ЕС и от Соединенных Штатов, а именно самые сильные санкции, которые пообещал президент Трамп", - подчеркнул он.

Санкции, по словам президента, должны коснуться энергетики РФ, особенно нефти, а также российских банков и финансового сектора в целом.

Читайте: Зеленский о переговорах в Стамбуле: Не уверен, что РФ будет готова к продуктивным встречам

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) санкции (11441) переговоры с Россией (1156)


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Топ комментарии
+4
А як ти можеш вимагати в єс санкції одночасно проганяючи рашистську нафту?В тебе в голові все норм сходиться?Ау...
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02.06.2025 13:18
+3
Треба знову буде летіти до Макрона для потужних обіймів
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02.06.2025 13:19
+3
Та докладаючі зусиль по зняттю арешту з яхти кума пу
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02.06.2025 13:31
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02.06.2025 13:14 Ответить
я пару днів назад переглядав вкинутий випадково ютюбом шортс, як кацапські волонтери збирають рештки наших та своїх солдатів на курському напрямку-дуже страшне відео повірте мені,і там був епізод коли вони вони їхали через велике місто і я своїми очима бачив нові бмв х7,мерси і......тесли.....думав мені здалося,передивився-НІ,потім дивишся на ці всі новини про санкції і розумієш як нам вішають по вухах
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02.06.2025 13:24 Ответить
В чинаї їх роблять, в чинаї вони їх купують. Чому тут дивуватись. Японський автопром транзитом в рашку залітає.
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02.06.2025 13:38 Ответить
на них усіх бортові компьютери з локаціями,якби компанії власники не дозволили хріна з два вони їздили,тим паче постійно йде обновлення пз
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02.06.2025 13:45 Ответить
треба ще більше надпотужнопотужних санкцій,ну по типу-яких вам ще реформ.....
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02.06.2025 13:15 Ответить
Дайте вгадаю, потрібно заборони імпорт кацапських грибів на територію Євросоюзу, ялівця та олівців. Ото ж будуть нищівні санкції...
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02.06.2025 13:17 Ответить
А як ти можеш вимагати в єс санкції одночасно проганяючи рашистську нафту?В тебе в голові все норм сходиться?Ау...
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02.06.2025 13:18 Ответить
Та докладаючі зусиль по зняттю арешту з яхти кума пу
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02.06.2025 13:31 Ответить
Треба знову буде летіти до Макрона для потужних обіймів
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02.06.2025 13:19 Ответить
Ніяких "сильних" санкцій Вова!🤬
Не зраджуй собі🤨
Тільки рішучі, потужні, дуже потужні або незламно-стійкі (як шкарпетки гаранта) санкції.🤭
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02.06.2025 13:21 Ответить
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02.06.2025 13:24 Ответить
"Глас вопіющєго про санкції".
Єдині дієві санкції - це балістичні та крилаті ракети власного виробництва в великої кількості. Все інше - це марні теревенькі, не несучі кацапим значної шкоди.
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02.06.2025 13:26 Ответить
Правильно, в першу чергу потрібні санкції проти одного преЗЕдента, який досі не перекрив нафтопровід Дружба.
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02.06.2025 13:27 Ответить
Може санкції до нафтопроводу ""дружба""?
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02.06.2025 13:27 Ответить
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02.06.2025 13:35 Ответить
З ким він весь час говорить?
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02.06.2025 13:43 Ответить
 
 