Зеленский о переговорах в Стамбуле: Не уверен, что РФ будет готова к продуктивным встречам

Президент Владимир Зеленский не уверен, что российская сторона на переговорах в Стамбуле будет готова к продуктивным встречам.

Об этом глава государства заявил во время дорстепа на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас параллельно в Стамбуле, в этот час, находится наша команда. Я говорил с моим министром обороны рано утром - поэтому они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определенные решения", - сказал он.

"Для нас очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей...и сделать все для других заключенных, гражданских заключенных и журналистов, политических заключенных", - добавил президент.

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Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

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