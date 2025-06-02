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Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: Не уверен, что РФ будет готова к продуктивным встречам

Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле 2 июня 2025 года

Президент Владимир Зеленский не уверен, что российская сторона на переговорах в Стамбуле будет готова к продуктивным встречам.

Об этом глава государства заявил во время дорстепа на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас параллельно в Стамбуле, в этот час, находится наша команда. Я говорил с моим министром обороны рано утром - поэтому они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определенные решения", - сказал он.

"Для нас очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей...и сделать все для других заключенных, гражданских заключенных и журналистов, политических заключенных", - добавил президент.

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Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Стамбул (253) переговоры с Россией (1156)


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А тим часом у росіі...
https://www.yapfiles.ru/show/3369184/0645f69f0d45f7caad8d98fa6d10fa1f.mp4.html
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02.06.2025 13:00 Ответить
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02.06.2025 13:00 Ответить
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02.06.2025 13:03 Ответить
з моїм міністром оборони

З моїм міністром оборони. Ще раз, повільно - з МОЇМ міністром оборони!!!
Свій на 100% прокурор вже був - до цих пір Україна відійти не може.

Хтось ще сумнівається, що це зелене одоробло буде чіплятися за владу зубами?
Або нахрін здасть Україну....
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02.06.2025 13:17 Ответить
Здає падло
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02.06.2025 13:54 Ответить
Ваванга.
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02.06.2025 15:58 Ответить
 
 