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Новости Переговоры в Турции
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На следующие переговоры от РФ поедет та же делегация, что и на предыдущие, - МИД РФ

Владимир Мединский

На второй этап переговоров с Украиной в Турции россияне отправят ту же делегацию, что была на первом.

Об этом заявила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним во время первого раунда переговоров российскую делегацию возглавлял помощник кремлевского лидера Владимир Мединский. По словам Захаровой, состав делегации не изменится и на следующей встрече.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состав делегации Украины на следующих переговорах с РФ будет зависеть от представителей России, - МИД

Автор: 

Турция (3483) Захарова Мария (378) переговоры с Россией (1128)


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Топ комментарии
+5
Ну, тоді відправте когось з київського цірку, шоб уровняти ривні.
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29.05.2025 20:00
+4
вызывайте муряну безуглу)
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29.05.2025 19:57
+3
Туди треба відправляти клоунів а не ідіотів.
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29.05.2025 20:02
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вызывайте муряну безуглу)
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29.05.2025 19:57 Ответить
Туди треба відправляти клоунів а не ідіотів.
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29.05.2025 20:02 Ответить
У Мединского одна лишняя хромосома а у Марьяны одной не хватает.
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29.05.2025 20:09 Ответить
Безугла нардеп, тоді як русня планує обговорювати питання "мирного врегулювання" агресії Росії проти України виключно на рівні жалюгідних псевдоісториків на зразок Мединського, тому сміливо можемо послати будь-якого безхатька, бо всі вони однаково нічого не вирішують
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29.05.2025 20:24 Ответить
Ось і славно! Є певна тяглість!
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29.05.2025 19:59 Ответить
Ну, тоді відправте когось з київського цірку, шоб уровняти ривні.
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29.05.2025 20:00 Ответить
Опустили Трампа.Хай втираецця.
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29.05.2025 20:02 Ответить
Від України направити Колю-катлєту, Мар'яшу безумну і кількох прибиральниць з ОПи, ВРУ та КМУ - саме воно буде! Ну і, звісно, без права підпису!
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29.05.2025 20:03 Ответить
Ті самі рашиські негідники і ті самі ультиматуми що були в березні 2022 року тобто капітуляція України ,навіщо взагалі цей цирк ?
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29.05.2025 20:04 Ответить
Умерову, як міністру оборони, просто нефіг чим занятись, тому Зельман його пошле.
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29.05.2025 20:05 Ответить
Посилайте від нас прибиральницю бабу Маню - хай відшмагає їх сцяними ганчірками...більше користі буде ніж порожні теревені з москалями точити
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29.05.2025 20:08 Ответить
тепер - з цитатами *****, часів його перемог над печенігами та половцями!
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29.05.2025 20:10 Ответить
Нікого не треба посилати.... Ніяких переговорів. Крапка.😡
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29.05.2025 20:12 Ответить
Трамп: ну я не знаааю, давайте два тижня почекаємо, може путін одумається 🤣🤣🤣
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29.05.2025 20:13 Ответить
а мы хламидию пошлем!)))
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29.05.2025 20:18 Ответить
ВЕЛИКИЙ плювок в писок ржавому !!!!!!!!!
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29.05.2025 20:20 Ответить
Я б Вятровича включил в нашу делегацию. Ну пусть хоть кто-то сможет мединскому там рот заткнуть на счет "исторических" вопросов.
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29.05.2025 20:21 Ответить
Тепер уже, АБСОЛЮТНО усьому Світу, видно, як смердить від прутіна «страхом»!!! Погнав ******, на переговори з Мирною Україною, з якою у московитів «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной)», якусь шушеру малограмотну, шлеперів з мордовії!!
Вялічіє…
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29.05.2025 20:29 Ответить
Я б до складу української делегації включив якогось популяризатора історії - Алфьорова, чи Капранова, чи, навіть, Мараєва. Щоб швидко затикав псевдоісторичні лекції дауна Мединського.
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29.05.2025 20:29 Ответить
...їх вимоги-це пісня про головне, починай з початку, це ясно, тому вони цей мемо-ран-дум не представляють
Єдина надія на позитив, що якійсь обмін полоненими вдасться.
Що скаже і важливо, що зробить 47й... це ще та загадка невже ж знов дасть пу 2 тиждні ... на підготовку нових/старих цидулок
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29.05.2025 20:40 Ответить
тогда придется ехать лысому из 95 квартала
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29.05.2025 20:46 Ответить
 
 