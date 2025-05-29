На следующие переговоры от РФ поедет та же делегация, что и на предыдущие, - МИД РФ

На второй этап переговоров с Украиной в Турции россияне отправят ту же делегацию, что была на первом.

Об этом заявила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним во время первого раунда переговоров российскую делегацию возглавлял помощник кремлевского лидера Владимир Мединский. По словам Захаровой, состав делегации не изменится и на следующей встрече.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состав делегации Украины на следующих переговорах с РФ будет зависеть от представителей России, - МИД