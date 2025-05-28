Россия предложила Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

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