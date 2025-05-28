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Россия предложила Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.
Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.
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+12 Андрей Емельянов #582078
показать весь комментарий28.05.2025 19:35 Ссылка
+10 антон старобуб
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+9 Олег Квиташ
показать весь комментарий28.05.2025 19:53 Ссылка
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Что, россия отказалась забирать себе 4 области и Крым? Нет.
То, тогда какой смысл?
Разве что, показать Трампу, что Украина не хочет.