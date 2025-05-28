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Новости Переговоры в Турции
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Россия предложила Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, - Лавров

Лавров о переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

Лавров Сергей (2323) переговоры (5059) Стамбул (247)


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Топ комментарии
+12
І шо? Знов те саме? Безблоковий статус, 4 області, та без армії? Пішли накуй кацапідори
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28.05.2025 19:35
+10
А лопатоголовий кулеба з свиноматками маркаровими просрали всю нашу дипломатію
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28.05.2025 19:32
+9
Сенс в тому, що росія перехопила ініціативу і тепер пропонує місце й час для переговорів, а Україна відмовляється від запропонованих умов. Весь цей цирк виключно для Трампа, який знову почне/продовжить звинувачувати Україну в небажанні Миру.
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28.05.2025 19:53
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А лопатоголовий кулеба з свиноматками маркаровими просрали всю нашу дипломатію
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28.05.2025 19:32 Ответить
Они вторичны, винтики в системе. Последний более-менее там был Пристайко. Всю дипломатию под себя давно подмял ларечный решала Ермак. Вот и результат его "работы".
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28.05.2025 19:49 Ответить
Ти помиляєшся.. У кулеби інші господарі ..не даром же вони і пристроїли цю гниду яка тут все профукала на злачне місце науковим співробітником ..??
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28.05.2025 20:13 Ответить
І шо? Знов те саме? Безблоковий статус, 4 області, та без армії? Пішли накуй кацапідори
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28.05.2025 19:35 Ответить
Опять "песня про 4 области" на весь Стамбул заунывным воем звучать будет?
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28.05.2025 19:37 Ответить
Щоб зачитати у іншому порядку ті самі умови? Ну так нехай алкашу мєдвєдьову це доручать у телеграмі зробити.
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28.05.2025 19:37 Ответить
Умеров та військові замість оборони будуть займатись бл. цирком. Зельонський у кадрових рішеннях просто Наполеон. Міністр Абароны? Буш діпломатом. А че такого.
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28.05.2025 19:39 Ответить
Наступний раунд? А щоперед цим були переговори? Чи старий кінь запрошує на наступний раунд клоунади яку рашисти зробили минулого разу аби тільки санкцій не наклали. Ніяких переговорів з цими ****** до повного припинення вогню
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28.05.2025 19:40 Ответить
Нашій владі потрібно повчитися у рашистів в наполегливості просовувати свої інтереси не дивлячись ні на що. В тей час як наша влада як дурна собака бігає за палкою яку рашисти кидають в кущі, рашисти в тей же час нінакаплю не змінили свої цілі і методи продовжують наполягати знову на переговори в тому ж Стамбулі тією ж групою, натякаючи що вони хочуть повернутися до колишніх стамбульських договорняків
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28.05.2025 20:00 Ответить
А смысл?
Что, россия отказалась забирать себе 4 области и Крым? Нет.
То, тогда какой смысл?
Разве что, показать Трампу, что Украина не хочет.
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28.05.2025 19:41 Ответить
Сенс в тому, що росія перехопила ініціативу і тепер пропонує місце й час для переговорів, а Україна відмовляється від запропонованих умов. Весь цей цирк виключно для Трампа, який знову почне/продовжить звинувачувати Україну в небажанні Миру.
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28.05.2025 19:53 Ответить
Які ***** переговори??? Придумайте ще погодитись, клоуни....😡
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28.05.2025 19:50 Ответить
А може краще 2 грудня
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28.05.2025 19:53 Ответить
Я так розумію рашка керує нами вже в такий спосіб?
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28.05.2025 20:01 Ответить
росіяни просто марнують Час. Санкції і ізоляція . І не давать даже ножок буша. Картошку уже поїли що лукашенку уже і садить нічого переймався.
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28.05.2025 20:02 Ответить
я так розумію що Зеленський погодиться на Лаврова пропозицію. якшо в нас керівництво опущене трампоном то далі справа техніки трампону з росіянами гпше керівництво дожати на капітуляцію
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28.05.2025 20:08 Ответить
Енергетичне перемирья вже закінчелося, Стамбульське 30 денне теж, починається нове "перемирья" Стамбул-2, поїде Хумеров, Єрмачидло домовлятися, замість того щоб поставляти нормальні міни, тому такий і результат- знову писипляться ракети на голови мирних громадян, а українські захисники в котрий раз опинилися в оточені. Правильно пора їхати.
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28.05.2025 20:13 Ответить
така муйня на роки і весь цей час нас будут потрохи захоплювати а Трамп скаже що ми самі винні
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28.05.2025 20:27 Ответить
Кордони 1991, контрибуції, репарації.
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28.05.2025 20:39 Ответить
Як же ж православні в країні ісламу будуть вести перемовини?).
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28.05.2025 20:54 Ответить
Ясно одне - якби могутній Захід, той самий Цивілізований Світ, хотів і міг зупинити РФ, то вже б у 2022 році це зробив. А оці танці з меморандумами, закликами, переговорами - це просто якесь знущання й дикість. Або не хочуть, або тупо не можуть, хоча швидше перший варіант.
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28.05.2025 23:00 Ответить
 
 