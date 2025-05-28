Росія запропонувала Україні провести наступний раунд перемовин у Стамбулі 2 червня, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня.
Про це повідомляє російське Міністерство закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
Лавров каже, що російська сторона завершила роботу над "меморандумом", і готова представити його під час наступного раунду перемовин з Україною.
"Наша делегація на чолі з Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня, - сказав очільник російського МЗС.
Нагадаємо, що напередодні глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що РФ нібито запропонувала Україні дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами".
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
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Что, россия отказалась забирать себе 4 области и Крым? Нет.
То, тогда какой смысл?
Разве что, показать Трампу, что Украина не хочет.