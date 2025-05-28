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Новини Переговори у Туреччині
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Росія запропонувала Україні провести наступний раунд перемовин у Стамбулі 2 червня, - Лавров

Лавров про перемовини

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Про це повідомляє російське Міністерство закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

Лавров каже, що російська сторона завершила роботу над "меморандумом", і готова представити його під час наступного раунду перемовин з Україною.

"Наша делегація на чолі з Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня, - сказав очільник російського МЗС.

Нагадаємо, що напередодні глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що РФ нібито запропонувала Україні дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами".

Читайте також: Найближчим часом буде оголошено про новий раунд перемовин між Україною та РФ, - Лавров

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

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Автор: 

Лавров Сергій (1608) перемовини (2996) Стамбул (213)


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Топ коментарі
+12
І шо? Знов те саме? Безблоковий статус, 4 області, та без армії? Пішли накуй кацапідори
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28.05.2025 19:35
+10
А лопатоголовий кулеба з свиноматками маркаровими просрали всю нашу дипломатію
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28.05.2025 19:32
+9
Сенс в тому, що росія перехопила ініціативу і тепер пропонує місце й час для переговорів, а Україна відмовляється від запропонованих умов. Весь цей цирк виключно для Трампа, який знову почне/продовжить звинувачувати Україну в небажанні Миру.
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28.05.2025 19:53
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А лопатоголовий кулеба з свиноматками маркаровими просрали всю нашу дипломатію
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28.05.2025 19:32 Відповісти
Они вторичны, винтики в системе. Последний более-менее там был Пристайко. Всю дипломатию под себя давно подмял ларечный решала Ермак. Вот и результат его "работы".
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28.05.2025 19:49 Відповісти
Ти помиляєшся.. У кулеби інші господарі ..не даром же вони і пристроїли цю гниду яка тут все профукала на злачне місце науковим співробітником ..??
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28.05.2025 20:13 Відповісти
І шо? Знов те саме? Безблоковий статус, 4 області, та без армії? Пішли накуй кацапідори
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28.05.2025 19:35 Відповісти
Опять "песня про 4 области" на весь Стамбул заунывным воем звучать будет?
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28.05.2025 19:37 Відповісти
Щоб зачитати у іншому порядку ті самі умови? Ну так нехай алкашу мєдвєдьову це доручать у телеграмі зробити.
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28.05.2025 19:37 Відповісти
Умеров та військові замість оборони будуть займатись бл. цирком. Зельонський у кадрових рішеннях просто Наполеон. Міністр Абароны? Буш діпломатом. А че такого.
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28.05.2025 19:39 Відповісти
Наступний раунд? А щоперед цим були переговори? Чи старий кінь запрошує на наступний раунд клоунади яку рашисти зробили минулого разу аби тільки санкцій не наклали. Ніяких переговорів з цими ****** до повного припинення вогню
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28.05.2025 19:40 Відповісти
Нашій владі потрібно повчитися у рашистів в наполегливості просовувати свої інтереси не дивлячись ні на що. В тей час як наша влада як дурна собака бігає за палкою яку рашисти кидають в кущі, рашисти в тей же час нінакаплю не змінили свої цілі і методи продовжують наполягати знову на переговори в тому ж Стамбулі тією ж групою, натякаючи що вони хочуть повернутися до колишніх стамбульських договорняків
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28.05.2025 20:00 Відповісти
А смысл?
Что, россия отказалась забирать себе 4 области и Крым? Нет.
То, тогда какой смысл?
Разве что, показать Трампу, что Украина не хочет.
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28.05.2025 19:41 Відповісти
Сенс в тому, що росія перехопила ініціативу і тепер пропонує місце й час для переговорів, а Україна відмовляється від запропонованих умов. Весь цей цирк виключно для Трампа, який знову почне/продовжить звинувачувати Україну в небажанні Миру.
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28.05.2025 19:53 Відповісти
Які ***** переговори??? Придумайте ще погодитись, клоуни....😡
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28.05.2025 19:50 Відповісти
А може краще 2 грудня
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28.05.2025 19:53 Відповісти
Я так розумію рашка керує нами вже в такий спосіб?
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28.05.2025 20:01 Відповісти
росіяни просто марнують Час. Санкції і ізоляція . І не давать даже ножок буша. Картошку уже поїли що лукашенку уже і садить нічого переймався.
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28.05.2025 20:02 Відповісти
я так розумію що Зеленський погодиться на Лаврова пропозицію. якшо в нас керівництво опущене трампоном то далі справа техніки трампону з росіянами гпше керівництво дожати на капітуляцію
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28.05.2025 20:08 Відповісти
Енергетичне перемирья вже закінчелося, Стамбульське 30 денне теж, починається нове "перемирья" Стамбул-2, поїде Хумеров, Єрмачидло домовлятися, замість того щоб поставляти нормальні міни, тому такий і результат- знову писипляться ракети на голови мирних громадян, а українські захисники в котрий раз опинилися в оточені. Правильно пора їхати.
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28.05.2025 20:13 Відповісти
така муйня на роки і весь цей час нас будут потрохи захоплювати а Трамп скаже що ми самі винні
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28.05.2025 20:27 Відповісти
Кордони 1991, контрибуції, репарації.
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28.05.2025 20:39 Відповісти
Як же ж православні в країні ісламу будуть вести перемовини?).
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28.05.2025 20:54 Відповісти
Ясно одне - якби могутній Захід, той самий Цивілізований Світ, хотів і міг зупинити РФ, то вже б у 2022 році це зробив. А оці танці з меморандумами, закликами, переговорами - це просто якесь знущання й дикість. Або не хочуть, або тупо не можуть, хоча швидше перший варіант.
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28.05.2025 23:00 Відповісти
 
 