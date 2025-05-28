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Новини Мирні перемовини
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Найближчим часом буде оголошено про новий раунд перемовин між Україною та РФ, - Лавров

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів Росії та України.

Про це розповів голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія наполягала на "скасуванні дискримінаційних законів" на зустрічі з Україною у Стамбулі і продовжуватиме це робити на наступному раунді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка до наступних переговорів з РФ ведеться,- ОП

Автор: 

Лавров Сергій (1608) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
+4
ПНХ виродок. Вже наїлися твоїх переговорів. Ці переговори тільки щоб затягнути час і війну не наклавши на Сосію санкцій. Ніяких переговорів до повного припинення вогню.
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28.05.2025 10:58
+3
потвора
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28.05.2025 10:59
+3
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28.05.2025 11:33
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28.05.2025 10:45 Відповісти
ПНХ виродок. Вже наїлися твоїх переговорів. Ці переговори тільки щоб затягнути час і війну не наклавши на Сосію санкцій. Ніяких переговорів до повного припинення вогню.
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28.05.2025 10:58 Відповісти
потвора
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28.05.2025 10:59 Відповісти
Якась херня, отім дерьмакам всі указуют де перемовини, коли, з ким, якиі питання розглядатимуть. ******* масквабадські.
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28.05.2025 11:02 Відповісти
та ми згодні, тільки зробимо так, як ви, кобил, вчинили з Будапештським меморандумом.
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28.05.2025 11:05 Відповісти
Українські умови, до перемовин з рашистами -"обовязкове виконання Будапештської куйні рашистами в повному обсязі" В іншому випадку - ПТН-ПНХ
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28.05.2025 11:20 Відповісти
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28.05.2025 11:33 Відповісти
Не надо гнать лошадей. Мы еще Таурасы не использовали. Немного терпения.
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28.05.2025 11:48 Відповісти
Пообіцяти і кинути їх,а потім переломати через коліно.
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28.05.2025 11:58 Відповісти
Здохни нарешті рашиська мерзота ,знову ця погань про денацифікацію та розброєння ,чому цей чорт існує на світі ?
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28.05.2025 12:08 Відповісти
Це не ваша коняча справа!!!!🤡🥳🤪🤗🧐
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28.05.2025 13:05 Відповісти
 
 