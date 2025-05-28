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Найближчим часом буде оголошено про новий раунд перемовин між Україною та РФ, - Лавров
Найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів Росії та України.
Про це розповів голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, Росія наполягала на "скасуванні дискримінаційних законів" на зустрічі з Україною у Стамбулі і продовжуватиме це робити на наступному раунді.
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