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Новости Мирные переговоры
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В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Украиной и РФ, - Лавров

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия настаивала на "отмене дискриминационных законов" на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать вовремя следующего раунда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка к следующим переговорам с РФ ведется,- ОП

Автор: 

Лавров Сергей (2319) переговоры с Россией (1122)


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Топ комментарии
+4
ПНХ виродок. Вже наїлися твоїх переговорів. Ці переговори тільки щоб затягнути час і війну не наклавши на Сосію санкцій. Ніяких переговорів до повного припинення вогню.
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28.05.2025 10:58
+3
потвора
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28.05.2025 10:59
+3
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28.05.2025 11:33
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28.05.2025 10:45 Ответить
ПНХ виродок. Вже наїлися твоїх переговорів. Ці переговори тільки щоб затягнути час і війну не наклавши на Сосію санкцій. Ніяких переговорів до повного припинення вогню.
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28.05.2025 10:58 Ответить
потвора
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28.05.2025 10:59 Ответить
Якась херня, отім дерьмакам всі указуют де перемовини, коли, з ким, якиі питання розглядатимуть. ******* масквабадські.
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28.05.2025 11:02 Ответить
та ми згодні, тільки зробимо так, як ви, кобил, вчинили з Будапештським меморандумом.
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28.05.2025 11:05 Ответить
Українські умови, до перемовин з рашистами -"обовязкове виконання Будапештської куйні рашистами в повному обсязі" В іншому випадку - ПТН-ПНХ
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28.05.2025 11:20 Ответить
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28.05.2025 11:33 Ответить
Не надо гнать лошадей. Мы еще Таурасы не использовали. Немного терпения.
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28.05.2025 11:48 Ответить
Пообіцяти і кинути їх,а потім переломати через коліно.
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28.05.2025 11:58 Ответить
Здохни нарешті рашиська мерзота ,знову ця погань про денацифікацію та розброєння ,чому цей чорт існує на світі ?
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28.05.2025 12:08 Ответить
Це не ваша коняча справа!!!!🤡🥳🤪🤗🧐
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28.05.2025 13:05 Ответить
 
 