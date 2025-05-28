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В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Украиной и РФ, - Лавров
В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины.
Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, Россия настаивала на "отмене дискриминационных законов" на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать вовремя следующего раунда.
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