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Новости Мирные переговоры
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Подготовка к следующим переговорам с РФ ведется, - ОП

продолжается подготовка к новому раунду переговоров с РФ

Подготовка к следующим переговорам с Россией уже продолжается. Однако команда для переговоров еще не сформирована.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Брусило, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас есть три площадки, которые рассматривают для проведения следующих переговоров - Стамбул в Турции, Ватикан и Швейцарию.

По словам Брусила, представители России отказываются от Ватикана, якобы из-за "религиозных убеждений".

"Но остаются еще Стамбул и Швейцария, мы открыты к ним",- сказал чиновник.

Он добавил, что работа над формированием команды для переговоров продолжается.

"Для определения переговорной команды необходима повестка дня. Ее формирует сторона-посредница. От повестки дня можно формировать команду для переговоров. Над этим идет работа",- сказал Брусило.

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Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

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Автор: 

переговоры (5054) россия (96038) Офис Президента (1802)


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Топ комментарии
+2
Какие переговоры,пока всем в Киеве керуе сын грушника ботокс никогда не остановится.
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27.05.2025 22:17
+1
Задохрена замів в завгоспа розвелося
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27.05.2025 22:16
+1
переговорів про що?
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27.05.2025 23:28
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Задохрена замів в завгоспа розвелося
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27.05.2025 22:16 Ответить
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27.05.2025 22:21 Ответить
😱
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27.05.2025 22:25 Ответить
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27.05.2025 22:22 Ответить
Какие переговоры,пока всем в Киеве керуе сын грушника ботокс никогда не остановится.
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27.05.2025 22:17 Ответить
там цього, рашисти в меморандумі вже 8 областей записали
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27.05.2025 22:21 Ответить
По слухам, делегацию свинособакии возглавит конь педальный. По аналогии делегацию Украины может возглавить мартышка из сухумского обезьяннего питомника.
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27.05.2025 22:26 Ответить
переговорів про що?
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27.05.2025 23:28 Ответить
"А вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь"(Басня Крылова). Может хватит "кровати двигать " там где персонал заменить надо. Переговорщики должны результат на гора выдавать а не решать кто в состав делегации войдет.
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27.05.2025 23:43 Ответить
Для путіна першопричиною війни є бунтівна Україна яка подає поганий приклад його холопам. Відносно недавні недореволюції в Білорусі і Казахстані сильно злякали диктаторів, тому вони вирішили діяти. План А заключався в тому щоб посадити в Києві прокремлівського диктатора на російських штиках. Оскільки він провалився рашка перейшла до плану Б. Добитися зняття санкцій, залишити за собою Крим і відгородитися від европейскої України буферною зоною, щоб власні холопи були подалі від Європи. Ось чому першопричини війни ***** засекретив, бо інакше він спалиться перед своїми тупими холопами. По іншому важко якось інакше адекватно пояснити дії ***** і рашки. Просто прийшли нас вбивати бо ми їм не подобаємось чи хочуть відновити союз з тим хто їх ненавидить. Ну це таке дуже просте пояснення яке не має якоїсь опори. Хоча в процесі самої війни обопільна ненависть зявилась і вона дуже висока, але не вона була першопричиною.
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27.05.2025 23:49 Ответить
 
 