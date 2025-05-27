Подготовка к следующим переговорам с РФ ведется, - ОП

Подготовка к следующим переговорам с Россией уже продолжается. Однако команда для переговоров еще не сформирована.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Брусило, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас есть три площадки, которые рассматривают для проведения следующих переговоров - Стамбул в Турции, Ватикан и Швейцарию.

По словам Брусила, представители России отказываются от Ватикана, якобы из-за "религиозных убеждений".

"Но остаются еще Стамбул и Швейцария, мы открыты к ним",- сказал чиновник.

Он добавил, что работа над формированием команды для переговоров продолжается.

"Для определения переговорной команды необходима повестка дня. Ее формирует сторона-посредница. От повестки дня можно формировать команду для переговоров. Над этим идет работа",- сказал Брусило.

Читайте также: Во время следующих переговоров с РФ мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое, - Сибига

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Лавров предложил Турцию для второго раунда переговоров с Украиной, - росСМИ