Підготовка до наступних переговорів з РФ ведеться,- ОП

Підготовка до наступних перемовин з Росією вже триває. Однак команда для переговорів ще не сформована.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі є три майданчики, які розглядають для проведення наступних переговорів - Стамбул у Туреччині, Ватикан та Швейцарію.

За словами Брусила, представники Росії відмовляються від Ватикану, нібито через "релігійні переконання".

"Та залишаються ще Стамбул та Швейцарія, ми відкриті до них",- сказав посадовець.

Він додав, що робота над формуванням команди для переговорів триває.

"Для визначення переговорної команди необхідний порядок денний. Його формує сторона-посередниця. Від порядку денного можна формувати команду для переговорів. Над цим триває робота",- сказав Брусило.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

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