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Новини Мирні перемовини
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Підготовка до наступних переговорів з РФ ведеться,- ОП

триває підготовка до нового раунду перемовин з РФ

Підготовка до наступних перемовин з Росією вже триває. Однак команда для переговорів ще не сформована.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі є три майданчики, які розглядають для проведення наступних переговорів - Стамбул у Туреччині, Ватикан та Швейцарію.

За словами Брусила, представники Росії відмовляються від Ватикану, нібито через "релігійні переконання".

"Та залишаються ще Стамбул та Швейцарія, ми відкриті до них",- сказав посадовець.

Він додав, що робота над формуванням команди для переговорів триває.

"Для визначення переговорної команди необхідний порядок денний. Його формує сторона-посередниця. Від порядку денного можна формувати команду для переговорів. Над цим триває робота",- сказав Брусило.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

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Автор: 

перемовини (2991) росія (65856) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+2
Какие переговоры,пока всем в Киеве керуе сын грушника ботокс никогда не остановится.
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27.05.2025 22:17
+1
Задохрена замів в завгоспа розвелося
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27.05.2025 22:16
+1
переговорів про що?
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27.05.2025 23:28
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Задохрена замів в завгоспа розвелося
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27.05.2025 22:16 Відповісти
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27.05.2025 22:21 Відповісти
😱
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27.05.2025 22:25 Відповісти
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27.05.2025 22:22 Відповісти
Какие переговоры,пока всем в Киеве керуе сын грушника ботокс никогда не остановится.
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27.05.2025 22:17 Відповісти
там цього, рашисти в меморандумі вже 8 областей записали
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27.05.2025 22:21 Відповісти
По слухам, делегацию свинособакии возглавит конь педальный. По аналогии делегацию Украины может возглавить мартышка из сухумского обезьяннего питомника.
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27.05.2025 22:26 Відповісти
переговорів про що?
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27.05.2025 23:28 Відповісти
"А вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь"(Басня Крылова). Может хватит "кровати двигать " там где персонал заменить надо. Переговорщики должны результат на гора выдавать а не решать кто в состав делегации войдет.
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27.05.2025 23:43 Відповісти
Для путіна першопричиною війни є бунтівна Україна яка подає поганий приклад його холопам. Відносно недавні недореволюції в Білорусі і Казахстані сильно злякали диктаторів, тому вони вирішили діяти. План А заключався в тому щоб посадити в Києві прокремлівського диктатора на російських штиках. Оскільки він провалився рашка перейшла до плану Б. Добитися зняття санкцій, залишити за собою Крим і відгородитися від европейскої України буферною зоною, щоб власні холопи були подалі від Європи. Ось чому першопричини війни ***** засекретив, бо інакше він спалиться перед своїми тупими холопами. По іншому важко якось інакше адекватно пояснити дії ***** і рашки. Просто прийшли нас вбивати бо ми їм не подобаємось чи хочуть відновити союз з тим хто їх ненавидить. Ну це таке дуже просте пояснення яке не має якоїсь опори. Хоча в процесі самої війни обопільна ненависть зявилась і вона дуже висока, але не вона була першопричиною.
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27.05.2025 23:49 Відповісти
 
 