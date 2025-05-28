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Новини переговори з РФ
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Мединський заявив, що РФ запропонувала Україні дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами"

Мединський про меморандум

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що РФ нібито запропонувала Україні дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами".

Про це він написав в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Мединський каже, що він нібито подзвонив міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував таку дату та місце. За його словами, "на запропонованому місці" Росія "готова почати змістовне обговорення" кожного пункту майбутньої угоди про припинення вогню.

"Українська сторона пішла радитись. Очевидно, нарада затягнулася. Чекаємо на підтвердження і готові в зазначену нами дату – найближчими днями – особисто зустрітися та почати працювати", - заявив Мединський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала від РФ пропозицій щодо врегулювання війни. За його словами, Умєров зв’язувався із Мединським, але "меморандуму" від РФ ми так і не дочекалися.

Читайте також: Понад тиждень світ чекає, коли росіяни допишуть свій "меморандум", - Зеленський

Автор: 

Меморандум (189) Мединський Володимир (8)


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Топ коментарі
+7
Це все гра ,для того, що б водити Трампа на короткому мотузку, а бо це ще має назву "водити козу".
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28.05.2025 19:23
+2
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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28.05.2025 19:24
+1
ми також запропонували мiсце з 3 буков.
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28.05.2025 19:25
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Це все гра ,для того, що б водити Трампа на короткому мотузку, а бо це ще має назву "водити козу".
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28.05.2025 19:23 Відповісти
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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28.05.2025 19:24 Відповісти
Мудинский, сэр...
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28.05.2025 19:43 Відповісти
А що ви хотіли? Він же зайвохромосомний!
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28.05.2025 19:58 Відповісти
ми також запропонували мiсце з 3 буков.
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28.05.2025 19:25 Відповісти
які ви відчайдухи ....там....в канадах
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28.05.2025 19:34 Відповісти
Це Ультиматум! Ніякий не Меморандум. Москва не знає що таке дипломатія. Через імперські роздуті амбіції ті вишкварки знайомі лише з мовою ультиматумів.
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28.05.2025 19:26 Відповісти
Ваше место возле параши а ещё вернее в ней самой.
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28.05.2025 19:26 Відповісти
Он ваабчето сказал, что этот Умеров дурак. Тут с Мединским согласен. Ладно, Умеров конечно не сказочный лунатик Леха Резников, но Зелька потужно обосрал Умерова, министра обороны поставив на один уровень с никем Мединским. Нафиг обороной заниматься, надо заведомо ****...ким цирком заниматься.
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28.05.2025 19:30 Відповісти
"готова почати змістовне обговорення" кожного пункту..." Джерело: https://censor.net/ua/n3554891

продовжу: "...капітуляції України"
Ультиматуми можуть ставити лише московити, а якщо ультиматум ставлять їм, то "у нас є ядерна зброя!"
Вимагати виконання дво/багатосторонніх угод та міжнародних домовленностей може тільки московія. Якщо такі вимоги ставлять до неї, то це - "агалтєлая русофобія" і "у нас є ядерна зброя!"
Вказувати, що й кому робити може тільки московія, а якщо таке кажуть їм, то це "втручання у внутрішні справи" і "у нас є ядерна зброя!"

Допоки існує ця ракова пухлина, доти світ буде потерпати від московитського шантажу та погроз, ІМХО.
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28.05.2025 19:32 Відповісти
... и забили в Копенгагене стрелку... (с)
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28.05.2025 19:37 Відповісти
Они будут исполнять и толочь воду в ступе до тех пор, покуда будут считать, что в состоянии победить. Никакое перемирие и никакая дипломатия нас не спасёт. Надеяться можно только на оружие, которое нам обещают, обещают, обещают...
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28.05.2025 19:42 Відповісти
Обміняйте їм на приславутий будапештській меморандум і толку буде стільки же
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28.05.2025 19:44 Відповісти
як елєгантно
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28.05.2025 20:06 Відповісти
Українська сторона пішла радитись. Джерело: https://censor.net/ua/n3554891
З ким радитись? З безтолкови ішаком?
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28.05.2025 20:08 Відповісти
Ніт - з тобою ніхто радитись не буде !
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28.05.2025 22:57 Відповісти
Медицинський, шо у тебе з пикою?
Гастрит, врослі нігті чи маленький, зате м'який пиптик?
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28.05.2025 20:58 Відповісти
 
 