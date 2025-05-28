Мединський заявив, що РФ запропонувала Україні дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами"

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що РФ нібито запропонувала Україні дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами".

Про це він написав в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Мединський каже, що він нібито подзвонив міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував таку дату та місце. За його словами, "на запропонованому місці" Росія "готова почати змістовне обговорення" кожного пункту майбутньої угоди про припинення вогню.

"Українська сторона пішла радитись. Очевидно, нарада затягнулася. Чекаємо на підтвердження і готові в зазначену нами дату – найближчими днями – особисто зустрітися та почати працювати", - заявив Мединський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала від РФ пропозицій щодо врегулювання війни. За його словами, Умєров зв’язувався із Мединським, але "меморандуму" від РФ ми так і не дочекалися.

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