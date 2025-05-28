Мединский заявил, что РФ предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами"

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ якобы предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами".

Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Мединский говорит, что он якобы позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил такую дату и место. По его словам, "на предложенном месте" Россия "готова начать содержательное обсуждение" каждого пункта будущего соглашения о прекращении огня.

"Украинская сторона пошла советоваться. Очевидно, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в указанную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать", - заявил Мединский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны. По его словам, Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались.

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