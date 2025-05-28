РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7558 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 722 18

Мединский заявил, что РФ предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами"

Мединский о меморандуме

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ якобы предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами".

Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Мединский говорит, что он якобы позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил такую дату и место. По его словам, "на предложенном месте" Россия "готова начать содержательное обсуждение" каждого пункта будущего соглашения о прекращении огня.

"Украинская сторона пошла советоваться. Очевидно, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в указанную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать", - заявил Мединский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны. По его словам, Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались.

Читайте также: Больше недели мир ждет, когда россияне допишут свой "меморандум", - Зеленский

Автор: 

Меморандум (137) Мединский Владимир (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Це все гра ,для того, що б водити Трампа на короткому мотузку, а бо це ще має назву "водити козу".
показать весь комментарий
28.05.2025 19:23
+2
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:24
+1
ми також запропонували мiсце з 3 буков.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все гра ,для того, що б водити Трампа на короткому мотузку, а бо це ще має назву "водити козу".
показать весь комментарий
28.05.2025 19:23 Ответить
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:24 Ответить
Мудинский, сэр...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:43 Ответить
А що ви хотіли? Він же зайвохромосомний!
показать весь комментарий
28.05.2025 19:58 Ответить
ми також запропонували мiсце з 3 буков.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:25 Ответить
які ви відчайдухи ....там....в канадах
показать весь комментарий
28.05.2025 19:34 Ответить
Це Ультиматум! Ніякий не Меморандум. Москва не знає що таке дипломатія. Через імперські роздуті амбіції ті вишкварки знайомі лише з мовою ультиматумів.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:26 Ответить
Ваше место возле параши а ещё вернее в ней самой.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:26 Ответить
Он ваабчето сказал, что этот Умеров дурак. Тут с Мединским согласен. Ладно, Умеров конечно не сказочный лунатик Леха Резников, но Зелька потужно обосрал Умерова, министра обороны поставив на один уровень с никем Мединским. Нафиг обороной заниматься, надо заведомо ****...ким цирком заниматься.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:30 Ответить
"готова почати змістовне обговорення" кожного пункту..." Джерело: https://censor.net/ua/n3554891

продовжу: "...капітуляції України"
Ультиматуми можуть ставити лише московити, а якщо ультиматум ставлять їм, то "у нас є ядерна зброя!"
Вимагати виконання дво/багатосторонніх угод та міжнародних домовленностей може тільки московія. Якщо такі вимоги ставлять до неї, то це - "агалтєлая русофобія" і "у нас є ядерна зброя!"
Вказувати, що й кому робити може тільки московія, а якщо таке кажуть їм, то це "втручання у внутрішні справи" і "у нас є ядерна зброя!"

Допоки існує ця ракова пухлина, доти світ буде потерпати від московитського шантажу та погроз, ІМХО.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:32 Ответить
... и забили в Копенгагене стрелку... (с)
показать весь комментарий
28.05.2025 19:37 Ответить
Они будут исполнять и толочь воду в ступе до тех пор, покуда будут считать, что в состоянии победить. Никакое перемирие и никакая дипломатия нас не спасёт. Надеяться можно только на оружие, которое нам обещают, обещают, обещают...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:42 Ответить
Обміняйте їм на приславутий будапештській меморандум і толку буде стільки же
показать весь комментарий
28.05.2025 19:44 Ответить
як елєгантно
показать весь комментарий
28.05.2025 20:06 Ответить
Українська сторона пішла радитись. Джерело: https://censor.net/ua/n3554891
З ким радитись? З безтолкови ішаком?
показать весь комментарий
28.05.2025 20:08 Ответить
Ніт - з тобою ніхто радитись не буде !
показать весь комментарий
28.05.2025 22:57 Ответить
Медицинський, шо у тебе з пикою?
Гастрит, врослі нігті чи маленький, зате м'який пиптик?
показать весь комментарий
28.05.2025 20:58 Ответить
 
 