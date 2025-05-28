Мединский заявил, что РФ предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами"
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ якобы предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами".
Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Мединский говорит, что он якобы позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил такую дату и место. По его словам, "на предложенном месте" Россия "готова начать содержательное обсуждение" каждого пункта будущего соглашения о прекращении огня.
"Украинская сторона пошла советоваться. Очевидно, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в указанную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать", - заявил Мединский.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны. По его словам, Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались.
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продовжу: "...капітуляції України"
Ультиматуми можуть ставити лише московити, а якщо ультиматум ставлять їм, то "у нас є ядерна зброя!"
Вимагати виконання дво/багатосторонніх угод та міжнародних домовленностей може тільки московія. Якщо такі вимоги ставлять до неї, то це - "агалтєлая русофобія" і "у нас є ядерна зброя!"
Вказувати, що й кому робити може тільки московія, а якщо таке кажуть їм, то це "втручання у внутрішні справи" і "у нас є ядерна зброя!"
Допоки існує ця ракова пухлина, доти світ буде потерпати від московитського шантажу та погроз, ІМХО.
З ким радитись? З безтолкови ішаком?
Гастрит, врослі нігті чи маленький, зате м'який пиптик?