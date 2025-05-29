На наступні переговори від РФ поїде та ж сама делегація, що й на попередні, - МЗС РФ

На другий етап переговорів з Україною в Туреччині росіяни відправлять ту ж делегацію, що була на першому.

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Нагадаємо під час першого раунду переговорів російську делегацію очолював помічник кремлівського лідера Володимир Мединський. За словами Захарової, склад делегації не зміниться і на наступній зустрічі.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

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