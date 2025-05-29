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Новини Переговори у Туреччині
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На наступні переговори від РФ поїде та ж сама делегація, що й на попередні, - МЗС РФ

Володимир Мединський

На другий етап переговорів з Україною в Туреччині росіяни відправлять ту ж делегацію, що була на першому.

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Нагадаємо під час першого раунду переговорів російську делегацію очолював помічник кремлівського лідера Володимир Мединський. За словами Захарової, склад делегації не зміниться і на наступній зустрічі.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Читайте: Туреччина готова стати посередником у новому раунді перемовин Росії та України, - ЗМІ

Автор: 

Туреччина (3607) Захарова Марія (358) переговори з Росією (1244)


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Топ коментарі
+9
Ну, тоді відправте когось з київського цірку, шоб уровняти ривні.
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29.05.2025 20:00
+8
вызывайте муряну безуглу)
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29.05.2025 19:57
+8
Ті самі рашиські негідники і ті самі ультиматуми що були в березні 2022 року тобто капітуляція України ,навіщо взагалі цей цирк ?
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29.05.2025 20:04
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вызывайте муряну безуглу)
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29.05.2025 19:57 Відповісти
Туди треба відправляти клоунів а не ідіотів.
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29.05.2025 20:02 Відповісти
У Мединского одна лишняя хромосома а у Марьяны одной не хватает.
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29.05.2025 20:09 Відповісти
Безугла нардеп, тоді як русня планує обговорювати питання "мирного врегулювання" агресії Росії проти України виключно на рівні жалюгідних псевдоісториків на зразок Мединського, тому сміливо можемо послати будь-якого безхатька, бо всі вони однаково нічого не вирішують
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29.05.2025 20:24 Відповісти
Ось і славно! Є певна тяглість!
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29.05.2025 19:59 Відповісти
Ну, тоді відправте когось з київського цірку, шоб уровняти ривні.
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29.05.2025 20:00 Відповісти
Опустили Трампа.Хай втираецця.
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29.05.2025 20:02 Відповісти
трам получил все что хотел, утирайся ты и иди в окоп
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29.05.2025 21:12 Відповісти
Від України направити Колю-катлєту, Мар'яшу безумну і кількох прибиральниць з ОПи, ВРУ та КМУ - саме воно буде! Ну і, звісно, без права підпису!
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29.05.2025 20:03 Відповісти
Ті самі рашиські негідники і ті самі ультиматуми що були в березні 2022 року тобто капітуляція України ,навіщо взагалі цей цирк ?
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29.05.2025 20:04 Відповісти
Умерову, як міністру оборони, просто нефіг чим занятись, тому Зельман його пошле.
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29.05.2025 20:05 Відповісти
Посилайте від нас прибиральницю бабу Маню - хай відшмагає їх сцяними ганчірками...більше користі буде ніж порожні теревені з москалями точити
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29.05.2025 20:08 Відповісти
тепер - з цитатами *****, часів його перемог над печенігами та половцями!
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29.05.2025 20:10 Відповісти
Нікого не треба посилати.... Ніяких переговорів. Крапка.😡
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29.05.2025 20:12 Відповісти
Трамп: ну я не знаааю, давайте два тижня почекаємо, може путін одумається 🤣🤣🤣
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29.05.2025 20:13 Відповісти
а мы хламидию пошлем!)))
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29.05.2025 20:18 Відповісти
ВЕЛИКИЙ плювок в писок ржавому !!!!!!!!!
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29.05.2025 20:20 Відповісти
Я б Вятровича включил в нашу делегацию. Ну пусть хоть кто-то сможет мединскому там рот заткнуть на счет "исторических" вопросов.
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29.05.2025 20:21 Відповісти
Тепер уже, АБСОЛЮТНО усьому Світу, видно, як смердить від прутіна «страхом»!!! Погнав ******, на переговори з Мирною Україною, з якою у московитів «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной)», якусь шушеру малограмотну, шлеперів з мордовії!!
Вялічіє…
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29.05.2025 20:29 Відповісти
Я б до складу української делегації включив якогось популяризатора історії - Алфьорова, чи Капранова, чи, навіть, Мараєва. Щоб швидко затикав псевдоісторичні лекції дауна Мединського.
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29.05.2025 20:29 Відповісти
...їх вимоги-це пісня про головне, починай з початку, це ясно, тому вони цей мемо-ран-дум не представляють
Єдина надія на позитив, що якійсь обмін полоненими вдасться.
Що скаже і важливо, що зробить 47й... це ще та загадка невже ж знов дасть пу 2 тиждні ... на підготовку нових/старих цидулок
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29.05.2025 20:40 Відповісти
тогда придется ехать лысому из 95 квартала
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29.05.2025 20:46 Відповісти
Да русские будут хоть каждый месяц присылать тех же клоунов с теми же требованиями. А Трамп будет хвалиться, как успешно продвигаются переговоры, чтобы не вводить санкции против своего друга Володи. Если наша власть снова поедет на этот цирк, то только тупо будет помогать двум проходимцам - Трампу и Путину и выставлять себя клоунами на весь мир. А санкций не будет при любом раскладе. А так хоть можно будет Трампа макнуть
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29.05.2025 20:57 Відповісти
Иран живёт под санкциями с 80-х годов прошлого века.
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29.05.2025 21:02 Відповісти
Ну, а як не їхати? Треба ж тр догождати
А вдруг вдасться ще обмін полоненими провезти і то зиск.
Вони ж не просто так свої умови не показують, а лише в Стамбулі, нарешті, на стол покладуть... а самі по кожному пункту укр.проекту вже 100 "аргументів" зформулювали...
абсурдні вимоги = фактичної капітуляції України... і те ще не все, а лише для початку перемовин.. про капітуляцію...
Важливо, щоб тр не мав грунту звинуватити Україну, що саме вона кривдить "білого і пушистого пу"
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29.05.2025 21:08 Відповісти
Вторую лишнюю хромосому эти "переговоры" не вынесут.
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29.05.2025 21:08 Відповісти
 
 