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На наступні переговори від РФ поїде та ж сама делегація, що й на попередні, - МЗС РФ
На другий етап переговорів з Україною в Туреччині росіяни відправлять ту ж делегацію, що була на першому.
Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Нагадаємо під час першого раунду переговорів російську делегацію очолював помічник кремлівського лідера Володимир Мединський. За словами Захарової, склад делегації не зміниться і на наступній зустрічі.
Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня.
Топ коментарі
+9 Старый зольдат
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+8 chelsea man
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+8 Володимир Омельянов
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Вялічіє…
Єдина надія на позитив, що якійсь обмін полоненими вдасться.
Що скаже і важливо, що зробить 47й... це ще та загадка невже ж знов дасть пу 2 тиждні ... на підготовку нових/старих цидулок
А вдруг вдасться ще обмін полоненими провезти і то зиск.
Вони ж не просто так свої умови не показують, а лише в Стамбулі, нарешті, на стол покладуть... а самі по кожному пункту укр.проекту вже 100 "аргументів" зформулювали...
абсурдні вимоги = фактичної капітуляції України... і те ще не все, а лише для початку перемовин.. про капітуляцію...
Важливо, щоб тр не мав грунту звинуватити Україну, що саме вона кривдить "білого і пушистого пу"