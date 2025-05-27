Туреччина готова стати посередником у новому раунді перемовин Росії та України, - ЗМІ

Голова Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Москви підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Hürriyet.

Очікується, що під час візиту до Росії Фідан офіційно підтвердить цю ініціативу.

Фідан уже провів годинну зустріч із Путіним, а також планує переговорити з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і новим міністром оборони Андрієм Білоусовим. За даними журналістів, під час візиту він наголосить на прихильності Туреччини до справедливого та стійкого миру та підтвердить готовність долучитися до діалогу як посередник.

Нагадаємо, напередодні Фідан зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.





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