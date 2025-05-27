Турция готова стать посредником в новом раунде переговоров России и Украины, - СМИ
Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Украиной и Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hürriyet.
Ожидается, что во время визита в Россию Фидан официально подтвердит эту инициативу.
Фидан уже провел часовую встречу с Путиным, а также планирует переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым и новым министром обороны Андреем Белоусовым. По данным журналистов, во время визита он подчеркнет приверженность Турции к справедливому и устойчивому миру и подтвердит готовность присоединиться к диалогу в качестве посредника.
Напомним, накануне Фидан встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.
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Туреччина мені подобається як країна, але справа ж не в цьому.
🤗А готовиться к сложным вопросам нужно. Немцы достаточно четко дали понять, что они вполне осознают с кем имеют дело и вполне в состоянии действовать адекватно. Видимо не зря с канцлером Мерцем и рядом немецких топ-политиков успел встретиться Петр Порошенко.
😢Зная о приезде украинского президента, немцы уже сейчас заявили о передаче Украине ракет для комплексов «Patriot» и зенитно-ракетных комплексов «Iris-T». Зеленский теперь совершенно не может подать эту передачу как свое личное достижение, мол «я нарешал». Учитывая болезненное самолюбие Зеленского, со стороны немцев это была достаточно гадкая подножка.
😉Кроме того, немцы явно вознамерились играть в «доброго и злого полицейского». В роли доброго уже сейчас выступает сам канцлер Мерц, который заявляет о снятии ограничений с переданного Украине оружия и намекает на передачу нового. Роль злого полицейского сейчас на себя взвалил вице-канцлер Клингбайль. Который говорит, что Германия относительно дальности немецкого оружия ничего не меняла. Очевидно, к руке канцлера Мерца Зеленского допустят по результатам предварительных переговоров с герром Клингбайлем. Или не допустят. Или Мерц в разговоре с Зеленским обойдется исключительно протокольными фразами - все зависит от ответов, которые Зеленский даст на скользкие вопросы.
📺О каких вопросах речь? Во-первых, Зеленскому придется объяснить немцам как сочетаются два понятия «свобода слова» и «единый телемарафон»? Особенно немцев будет интересовать возможны ли одновременно понятие «демократия» без понятия «свобода слова» и как со «свободой слова» сочетаются фактическая монополия на телевидении с одной стороны и блокирование телеканалов близких к оппозиции - с другой?
🤷🏻♂️Тут мы осознаем, что Зеленский будет упирать на то что Украина воюет, что современная война, это еще и влияние на умы, а тут Россия крайне эффективна, о чем свидетельствует в том числе немецкий опыт множественных противостояний с Москвой. Вполне возможно, что Зеленского услышат.
😮Однако тут подъедет второй вопрос - что такое «превентивные санкции», которые вводят против лидера оппозиции? Речь, естественно, о Петре Порошенко. И тут спичрайтерам Зеленского важно помнить, что «Европейская Солидарность» Порошенко, это партия-член Европейской Народной партии, в которую входят ряд нынешних топ-политиков Германии, включая самого канцлера Фридриха Мерца. Более того. В команде канцлера Мерца Петр Порошенко - дорогой гость еще со времен президентства Порошенко, а знакомство их тянется намного дольше.
🤦🏼Кроме того. Именно у немцев понятие «превентивные санкции» вызывает весьма определенные ассоциации - подобное было в их истории, при чем недавно. Всего лишь в ХХ веке.
🤔Владимиру Зеленскому, а точнее Андрею Ермаку, который организовывает все визиты своего всенародно избранного протеже, нужно тщательно подготовиться к разговору на эти темы. Мерц - не Меркель и не Шольц. Тут разговор будет на совсем других тонах. А помощь Германии Украине нужна ка никогда. Речь идет, в том числе, о дальнейших политических перспективах Зеленского.