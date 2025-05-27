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Новости Переговоры в Турции Визит главы МИД Турции Фидана в РФ
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Турция готова стать посредником в новом раунде переговоров России и Украины, - СМИ

фідан

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hürriyet.

Ожидается, что во время визита в Россию Фидан официально подтвердит эту инициативу.

Фидан уже провел часовую встречу с Путиным, а также планирует переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым и новым министром обороны Андреем Белоусовым. По данным журналистов, во время визита он подчеркнет приверженность Турции к справедливому и устойчивому миру и подтвердит готовность присоединиться к диалогу в качестве посредника.

Напомним, накануне Фидан встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Турции Фидан планирует посетить Россию: хочет встретиться с Путиным, Лавровым и Мединским

Автор: 

переговоры с Россией (1118) Фидан Хакан (38)


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Топ комментарии
+3
І ЯКИЙ ТОЛК?? Це уже якась комедія чи скоріше фарс - РФ сує одні і ті самі умови ми кажем "ми вас почули" - ВСЕ. Ну бред реально
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27.05.2025 11:33
+2
Нехай готуються віддавати Босфор та Дарданели. Бо це єдина причина, яка може змусити кацапів піти на поступки.
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27.05.2025 11:33
+2
ПНХ своїми переговорами. Вони тільки затягують війну і не дають ввести нові санкції проти Сосії. До того ж у Турції свої шкурні інтереси не давати Сосії програти. Турція вимушена була призупинити поьоти своїх літаків до Моцкви із-за українських дронів. Тому зараз знову почнуться вимоги про заборону бити по території Сосії і тд...
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27.05.2025 11:50
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Для раші у мусульманській Туреччині ОК, а у католицькому Ватикані - ні.
Туреччина мені подобається як країна, але справа ж не в цьому.
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27.05.2025 11:25 Ответить
Туреччина не підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, а Італія так
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27.05.2025 11:34 Ответить
і як він зібрався чеканутим домовлятися
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27.05.2025 11:26 Ответить
Тим часом Вова зібрався нах Берлін, думаю, буде такий собі німецький фільм для дорослих:https://app.telepost.me/api/bot-cdn/uploads/file/AgACAgIAAyEGAASRBUnOAAKWzWg1L1b3xFsRU4VSSv06zHp0LJysAAIw8zEbvDOoSYZuw3xu29AvAQADAgADeAADNgQ/image.jpg ​​🏛️В связи с тем, что президент Зеленский вознамерился в среду посетить пределы германские дабы встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем, хотим подсказать ведомствам мистера Сибиги и госпожи Заривной, к какого рода вопросам стоит приготовиться их наивлиятельнейшему боссу.
🤗А готовиться к сложным вопросам нужно. Немцы достаточно четко дали понять, что они вполне осознают с кем имеют дело и вполне в состоянии действовать адекватно. Видимо не зря с канцлером Мерцем и рядом немецких топ-политиков успел встретиться Петр Порошенко.
😢Зная о приезде украинского президента, немцы уже сейчас заявили о передаче Украине ракет для комплексов «Patriot» и зенитно-ракетных комплексов «Iris-T». Зеленский теперь совершенно не может подать эту передачу как свое личное достижение, мол «я нарешал». Учитывая болезненное самолюбие Зеленского, со стороны немцев это была достаточно гадкая подножка.

😉Кроме того, немцы явно вознамерились играть в «доброго и злого полицейского». В роли доброго уже сейчас выступает сам канцлер Мерц, который заявляет о снятии ограничений с переданного Украине оружия и намекает на передачу нового. Роль злого полицейского сейчас на себя взвалил вице-канцлер Клингбайль. Который говорит, что Германия относительно дальности немецкого оружия ничего не меняла. Очевидно, к руке канцлера Мерца Зеленского допустят по результатам предварительных переговоров с герром Клингбайлем. Или не допустят. Или Мерц в разговоре с Зеленским обойдется исключительно протокольными фразами - все зависит от ответов, которые Зеленский даст на скользкие вопросы.

📺О каких вопросах речь? Во-первых, Зеленскому придется объяснить немцам как сочетаются два понятия «свобода слова» и «единый телемарафон»? Особенно немцев будет интересовать возможны ли одновременно понятие «демократия» без понятия «свобода слова» и как со «свободой слова» сочетаются фактическая монополия на телевидении с одной стороны и блокирование телеканалов близких к оппозиции - с другой?

🤷🏻‍♂️Тут мы осознаем, что Зеленский будет упирать на то что Украина воюет, что современная война, это еще и влияние на умы, а тут Россия крайне эффективна, о чем свидетельствует в том числе немецкий опыт множественных противостояний с Москвой. Вполне возможно, что Зеленского услышат.
😮Однако тут подъедет второй вопрос - что такое «превентивные санкции», которые вводят против лидера оппозиции? Речь, естественно, о Петре Порошенко. И тут спичрайтерам Зеленского важно помнить, что «Европейская Солидарность» Порошенко, это партия-член Европейской Народной партии, в которую входят ряд нынешних топ-политиков Германии, включая самого канцлера Фридриха Мерца. Более того. В команде канцлера Мерца Петр Порошенко - дорогой гость еще со времен президентства Порошенко, а знакомство их тянется намного дольше.

🤦🏼Кроме того. Именно у немцев понятие «превентивные санкции» вызывает весьма определенные ассоциации - подобное было в их истории, при чем недавно. Всего лишь в ХХ веке.

🤔Владимиру Зеленскому, а точнее Андрею Ермаку, который организовывает все визиты своего всенародно избранного протеже, нужно тщательно подготовиться к разговору на эти темы. Мерц - не Меркель и не Шольц. Тут разговор будет на совсем других тонах. А помощь Германии Украине нужна ка никогда. Речь идет, в том числе, о дальнейших политических перспективах Зеленского.
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27.05.2025 11:32 Ответить
І ЯКИЙ ТОЛК?? Це уже якась комедія чи скоріше фарс - РФ сує одні і ті самі умови ми кажем "ми вас почули" - ВСЕ. Ну бред реально
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27.05.2025 11:33 Ответить
Нехай готуються віддавати Босфор та Дарданели. Бо це єдина причина, яка може змусити кацапів піти на поступки.
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27.05.2025 11:33 Ответить
Крилатіє качелі летять летять летять.... До жопи. Зелений банкрот буде гасать по сімпозіумам та вмикати потужний фонтан балабольства, поки наша територія не зменшиться. Но ніщо, ніщо не змусить дебіла робити власну балістику.
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27.05.2025 11:40 Ответить
ну, туреччина готова бути посередником у будь-яких перемовинах, завжди й будь-де.
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27.05.2025 11:41 Ответить
Туречинна та щє прастітутка
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27.05.2025 11:47 Ответить
ПНХ своїми переговорами. Вони тільки затягують війну і не дають ввести нові санкції проти Сосії. До того ж у Турції свої шкурні інтереси не давати Сосії програти. Турція вимушена була призупинити поьоти своїх літаків до Моцкви із-за українських дронів. Тому зараз знову почнуться вимоги про заборону бити по території Сосії і тд...
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27.05.2025 11:50 Ответить
Навіщо. Це вже було.
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27.05.2025 13:21 Ответить
 
 