Турция готова стать посредником в новом раунде переговоров России и Украины, - СМИ

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hürriyet.

Ожидается, что во время визита в Россию Фидан официально подтвердит эту инициативу.

Фидан уже провел часовую встречу с Путиным, а также планирует переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым и новым министром обороны Андреем Белоусовым. По данным журналистов, во время визита он подчеркнет приверженность Турции к справедливому и устойчивому миру и подтвердит готовность присоединиться к диалогу в качестве посредника.

Напомним, накануне Фидан встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.





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