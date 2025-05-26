Глава МИД Турции Фидан встретился с Мединским в Москве: планирует встречи с Путиным и Лавровым

Находясь с визитом в Москве, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.

Об этом в соцсети Х сообщил МИД Турции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Фидан прибыл в столицу РФ по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова и будет находиться там 26-27 мая.

Ранее издание Anadolu сообщало, что министр иностранных дел Турции Фидан должен посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Кроме переговоров с Мединским, у него запланированы встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Лавровым.

Как пишет СМИ, Фидан планирует подчеркнуть приверженность Турции к достижению справедливого и длительного мира в российско-украинской войне. Также министр подтвердит, что Турция готова выполнить свою роль посредника в переговорах.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26-27 мая.

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