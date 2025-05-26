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Новости Визит главы МИД Турции Фидана в РФ
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Глава МИД Турции Фидан встретился с Мединским в Москве: планирует встречи с Путиным и Лавровым

Фидан провел встречу с Мединским

Находясь с визитом в Москве, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.

Об этом в соцсети Х сообщил МИД Турции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Фидан прибыл в столицу РФ по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова и будет находиться там 26-27 мая.

Ранее издание Anadolu сообщало, что министр иностранных дел Турции Фидан должен посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Кроме переговоров с Мединским, у него запланированы встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Лавровым.

Как пишет СМИ, Фидан планирует подчеркнуть приверженность Турции к достижению справедливого и длительного мира в российско-украинской войне. Также министр подтвердит, что Турция готова выполнить свою роль посредника в переговорах.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26-27 мая.

Читайте также: Украина и РФ достигли принципиальной договоренности о новой встрече, - МИД Турции

Автор: 

визит (3101) россия (96001) Турция (3478) Фидан Хакан (38) Мединский Владимир (7)


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оце опустили турка! Мединський-це та сама безугла у нас ))
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26.05.2025 16:34 Ответить
Разница только в том что у Мединского лишняя хромосома а у Безуглой наоборот одной не хватает.
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26.05.2025 16:37 Ответить
но резалт один и тот же)нафиг хромосомами раскидываться)
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26.05.2025 17:36 Ответить
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26.05.2025 16:34 Ответить
чяй пілі? па турєцкі гаварілі? тоді все абгемахт.
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26.05.2025 16:37 Ответить
Мєдінскій розповів турку пару цитат від Бісмарка і той пішов до сумної коняки.
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26.05.2025 18:36 Ответить
 
 