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Новини Візит глави МЗС Туреччини Фідана до РФ
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Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з Мединським у Москві: планує зустрічі з Путіним і Лавровим

Фідан провів зустріч з Мединським

Перебуваючи з візитом у Москві, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.

Про це в соцмережі Х повідомило МЗС Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Фідан прибув до столиці РФ на запрошення глави російського МЗС Сергія Лаврова і перебуватиме там 26-27 травня.

Раніше видання Anadolu повідомляло, що міністр закордонних справ Туреччини Фідан має відвідати Росію, щоб обговорити ситуацію в Україні. Окрім перемовин із Мединським, у нього заплановані зустрічі із диктатором РФ Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Росії Лавровим.

Як пише ЗМІ, Фідан планує наголосити на прихильності Туреччини до досягнення справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні. Також міністр підтвердить, що Туреччина готова виконати свою роль посередника в переговорах.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан відвідає Росію з робочим візитом 26-27 травня.

Читайте також: Україна та РФ досягли принципової домовленості про нову зустріч, - МЗС Туреччини

Автор: 

візит (1604) росія (65800) Туреччина (3603) Фідан Хакан (40) Мединський Володимир (8)


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оце опустили турка! Мединський-це та сама безугла у нас ))
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26.05.2025 16:34 Відповісти
Разница только в том что у Мединского лишняя хромосома а у Безуглой наоборот одной не хватает.
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26.05.2025 16:37 Відповісти
но резалт один и тот же)нафиг хромосомами раскидываться)
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26.05.2025 17:36 Відповісти
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26.05.2025 16:34 Відповісти
чяй пілі? па турєцкі гаварілі? тоді все абгемахт.
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26.05.2025 16:37 Відповісти
Мєдінскій розповів турку пару цитат від Бісмарка і той пішов до сумної коняки.
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26.05.2025 18:36 Відповісти
 
 