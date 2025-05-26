Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з Мединським у Москві: планує зустрічі з Путіним і Лавровим

Перебуваючи з візитом у Москві, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.

Про це в соцмережі Х повідомило МЗС Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Фідан прибув до столиці РФ на запрошення глави російського МЗС Сергія Лаврова і перебуватиме там 26-27 травня.

Раніше видання Anadolu повідомляло, що міністр закордонних справ Туреччини Фідан має відвідати Росію, щоб обговорити ситуацію в Україні. Окрім перемовин із Мединським, у нього заплановані зустрічі із диктатором РФ Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Росії Лавровим.

Як пише ЗМІ, Фідан планує наголосити на прихильності Туреччини до досягнення справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні. Також міністр підтвердить, що Туреччина готова виконати свою роль посередника в переговорах.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан відвідає Росію з робочим візитом 26-27 травня.

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