Фидан на встрече с Путиным говорил о войне в Украине

В понедельник, 26 мая, министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Встреча длилась час.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что на встрече обсуждались недавние инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией, а также развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений в сферах экономики и энергетики. В частности, по данным СМИ, Фидан должен был подчеркнуть преданность Турции в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

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