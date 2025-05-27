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Новости Визит главы МИД Турции Фидана в РФ
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Фидан на встрече с Путиным говорил о войне в Украине

Фдан и Путин

В понедельник, 26 мая, министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Встреча длилась час.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что на встрече обсуждались недавние инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией, а также развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений в сферах экономики и энергетики. В частности, по данным СМИ, Фидан должен был подчеркнуть преданность Турции в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

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Автор: 

путин владимир (31501) Фидан Хакан (38)


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над Трампом стібались
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27.05.2025 06:36 Ответить
Фідан зайшов зі своєю думкою,а вийшов з пуйловою
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27.05.2025 06:50 Ответить
Ботоксом не можна згенерувати ніяку думку, хіба що якусь іржаву "скрєпу" з нього витягнути.
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27.05.2025 07:52 Ответить
Якщо читаєш цю новину, то складається враження, що йшли торги
Торгували нами?
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27.05.2025 06:55 Ответить
Доброго дня. А чому прізвище путіна з великої літери у вас прописано?????
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27.05.2025 07:10 Ответить
гном править росією. Його зріст 150 см
на підборах
малий клоп, але смердючий.
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27.05.2025 07:33 Ответить
І що це за посада, голова Кремля, шось нове.
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27.05.2025 08:42 Ответить
Де зустрілись, чий міністр не скажу
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27.05.2025 08:30 Ответить
 
 