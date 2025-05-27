Премьер Финляндии Орпо надеется, что Трамп начинает понимать, что Путин не хочет мира

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо осудил массированные российские обстрелы Украины и прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно их.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Demoktaatti.

Орпо отметил, что удары России по украинским городам были сознательными ударами по мирному населению.

Он также прокомментировал недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа, который назвал Путина "сумасшедшим". По мнению главы финского правительства, Трамп демонстрирует разочарование из-за нежелания России достичь мира.

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"Надеюсь, это свидетельствует об осознании Трампом того, что Путин не хочет мира, а стремится продолжать свою войну и убийства невинных украинцев", - отметил Орпо, добавив, что мир воочию увидел это в Киеве.

Премьер Финляндии выразил надежду, что эта ситуация станет толчком для Соединенных Штатов к более решительным шагам в ответ на действия Кремля и приведет к реальным мирным переговорам и устойчивому прекращению огня.

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Как сообщалось, Трамп раскритиковал Путина и заявил, что он совсем сошел с ума.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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