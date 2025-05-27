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Новости Массированный ракетный обстрел
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Премьер Финляндии Орпо надеется, что Трамп начинает понимать, что Путин не хочет мира

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо осудил массированные российские обстрелы Украины и прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно их.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Demoktaatti.

Орпо отметил, что удары России по украинским городам были сознательными ударами по мирному населению.

Он также прокомментировал недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа, который назвал Путина "сумасшедшим". По мнению главы финского правительства, Трамп демонстрирует разочарование из-за нежелания России достичь мира.

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"Надеюсь, это свидетельствует об осознании Трампом того, что Путин не хочет мира, а стремится продолжать свою войну и убийства невинных украинцев", - отметил Орпо, добавив, что мир воочию увидел это в Киеве.

Премьер Финляндии выразил надежду, что эта ситуация станет толчком для Соединенных Штатов к более решительным шагам в ответ на действия Кремля и приведет к реальным мирным переговорам и устойчивому прекращению огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль об атаках РФ в минувшие выходные: Путин отвечает на предложения мира от Украины грубой силой

Как сообщалось, Трамп раскритиковал Путина и заявил, что он совсем сошел с ума.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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Автор: 

путин владимир (31501) Трамп Дональд (5580) Орпо Петтери (25)


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Топ комментарии
+3
сподіванка на доню, вона дуже схожа на обіцянку і така ж сама цяцянка - дурневі радість...
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27.05.2025 01:38
+1
Trump understands everything. He understands perfectly well how the world works. If he did not, he wouldn't be where he is now.
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27.05.2025 02:03
+1
Ви що, самі вже стали ідіотами? Трумп шизоїдний дебіл. Що ви з під нього хочете? Та пох всі ваші твердження, вони не варті бздла із сраки віслюка.
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27.05.2025 02:28
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Правила форума Совет форумчан
сподіванка на доню, вона дуже схожа на обіцянку і така ж сама цяцянка - дурневі радість...
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27.05.2025 01:38 Ответить
о! це надзвичайно цінна для нас інформація

https://www.youtube.com/watch?v=aiI7XeTb7Uc

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27.05.2025 01:39 Ответить
Та куй там!
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27.05.2025 01:45 Ответить
Trump understands everything. He understands perfectly well how the world works. If he did not, he wouldn't be where he is now.
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27.05.2025 02:03 Ответить
Трамп взрощен на гэбэшных дрожжах и понимает мир точно так же как его кремлёвский куратор.
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27.05.2025 11:56 Ответить
Ви що, самі вже стали ідіотами? Трумп шизоїдний дебіл. Що ви з під нього хочете? Та пох всі ваші твердження, вони не варті бздла із сраки віслюка.
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27.05.2025 02:28 Ответить
взавтра донік скаже спросоня:
"та те валіьодя помилився, а в мене був емоційний зрив.
а взагалі то він гуд пацан-хрюрікович!
і я теж, і пельмень і сі - всі хрюріковичи!"
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27.05.2025 02:49 Ответить
У WSJ З'ЯСУВАЛИ, КОЛИ ТРАМП ЗБИРАЄТЬСЯ ВВЕСТИ НОВІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ -

За даними джерел, обговорюються різні сценарії економічного тиску, хоча нібито запровадження нових банківських санкцій наразі не є пріоритетним варіантом. Одним із можливих кроків є спроба схилити Москву до погодження на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна, але яке раніше неодноразово відкидалося Кремлем. Водночас, за словами співрозмовників, Трамп може і відмовитися від запровадження будь-яких додаткових обмежень.
........

За даними WSJ, глава Білого дому втрачає віру в ефективність переговорного процесу і може повністю відмовитися від нього, якщо найближчим часом не вдасться досягнути прориву.

Наразі неясно, як США діятимуть у разі виходу з мирного процесу та чи продовжить адміністрація Трампа надавати військову допомогу Україні.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у коментарі WSJ наголосила, що Трамп і далі прагне дипломатичного вирішення війни. "Президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити мирне врегулювання шляхом переговорів. Водночас він розумно залишає всі варіанти відкритими", - заявила вона.
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27.05.2025 04:52 Ответить
НАЗВА СТАТТІ респівського видання на кшталт блогерських хайпозаманушок - СЛУЧАЙНААА??? ???
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27.05.2025 04:55 Ответить
більше капс лаку, а щє включіть болд - вважаю це неповагою до дописувачя...- як бачю - не читаю...
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27.05.2025 05:02 Ответить
вивід віськ коаліції, нагадую:
прокол американської розвідки - скільки бабла туди було вбухано, в афганську армію?
прогнози були - афганський уряд продережиться декілька років - а нахнуя йому тому уряду це було? - він накрав і збіг...
нагадую щє раз - указ про виведення американського контінгенту підписав саме доня - байден виконав указ, і виконав незграбно..
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27.05.2025 03:57 Ответить
три підбородка - морда лиса-сонце!
150 кіло ваги? - це недогодований, забіжений Україною ордловець!
ціцьку йому Україна не додала,,,
не докормила хряка...
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27.05.2025 05:37 Ответить
Щось дуже сумнівно, що трампон взагалі "щось розуміє". Спільну мову з ним може вести тільки психіатр і то - чи витримає...
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27.05.2025 06:21 Ответить
Як би пуйло хотіло миру, воно б не полізло танками до сусіда. І взагалі, війна - суть існування московської орди. Не буде війни - цивілізація забуде той задріпаний закапелок планети.
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27.05.2025 08:50 Ответить
На третий день год индеец соколинный глаз простреленное ухо заметил, что у сарая нет одной стены.
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27.05.2025 09:31 Ответить
 
 