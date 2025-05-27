Премьер Финляндии Орпо надеется, что Трамп начинает понимать, что Путин не хочет мира
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо осудил массированные российские обстрелы Украины и прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно их.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Demoktaatti.
Орпо отметил, что удары России по украинским городам были сознательными ударами по мирному населению.
Он также прокомментировал недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа, который назвал Путина "сумасшедшим". По мнению главы финского правительства, Трамп демонстрирует разочарование из-за нежелания России достичь мира.
"Надеюсь, это свидетельствует об осознании Трампом того, что Путин не хочет мира, а стремится продолжать свою войну и убийства невинных украинцев", - отметил Орпо, добавив, что мир воочию увидел это в Киеве.
Премьер Финляндии выразил надежду, что эта ситуация станет толчком для Соединенных Штатов к более решительным шагам в ответ на действия Кремля и приведет к реальным мирным переговорам и устойчивому прекращению огня.
Как сообщалось, Трамп раскритиковал Путина и заявил, что он совсем сошел с ума.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
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"та те валіьодя помилився, а в мене був емоційний зрив.
а взагалі то він гуд пацан-хрюрікович!
і я теж, і пельмень і сі - всі хрюріковичи!"
За даними джерел, обговорюються різні сценарії економічного тиску, хоча нібито запровадження нових банківських санкцій наразі не є пріоритетним варіантом. Одним із можливих кроків є спроба схилити Москву до погодження на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна, але яке раніше неодноразово відкидалося Кремлем. Водночас, за словами співрозмовників, Трамп може і відмовитися від запровадження будь-яких додаткових обмежень.
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За даними WSJ, глава Білого дому втрачає віру в ефективність переговорного процесу і може повністю відмовитися від нього, якщо найближчим часом не вдасться досягнути прориву.
Наразі неясно, як США діятимуть у разі виходу з мирного процесу та чи продовжить адміністрація Трампа надавати військову допомогу Україні.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у коментарі WSJ наголосила, що Трамп і далі прагне дипломатичного вирішення війни. "Президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити мирне врегулювання шляхом переговорів. Водночас він розумно залишає всі варіанти відкритими", - заявила вона.
прокол американської розвідки - скільки бабла туди було вбухано, в афганську армію?
прогнози були - афганський уряд продережиться декілька років - а нахнуя йому тому уряду це було? - він накрав і збіг...
нагадую щє раз - указ про виведення американського контінгенту підписав саме доня - байден виконав указ, і виконав незграбно..
150 кіло ваги? - це недогодований, забіжений Україною ордловець!
ціцьку йому Україна не додала,,,
не докормила хряка...
деньгод индеец соколинный глазпростреленное ухо заметил, что у сарая нет одной стены.