Прем’єр Фінляндії Орпо сподівається, що Трамп починає розуміти, що Путін не хоче миру

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо засудив масовані російські обстріли України та прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо них.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Demoktaatti.

Орпо наголосив, що удари Росії по українських містах були свідомими ударами по мирному населенню.

Він також прокоментував нещодавні заяви експрезидента США Дональда Трампа, який назвав Путіна "божевільним". На думку глави фінського уряду, Трамп демонструє розчарування через небажання Росії досягти миру.

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"Сподіваюся, це свідчить про усвідомлення Трампом того, що Путін не хоче миру, а прагне продовжувати свою війну та вбивства невинних українців", — зазначив Орпо, додавши, що світ на власні очі побачив це в Києві.

Прем'єр Фінляндії висловив сподівання, що ця ситуація стане поштовхом для Сполучених Штатів до рішучіших кроків у відповідь на дії Кремля та приведе до реальних мирних переговорів і сталого припинення вогню.

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Як повідомлялося, Трамп розкритикував Путіна та заявив, що він зовсім збожеволів.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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