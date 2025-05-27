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Новини Масований ракетний обстріл
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Прем’єр Фінляндії Орпо сподівається, що Трамп починає розуміти, що Путін не хоче миру

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо засудив масовані російські обстріли України та прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо них.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Demoktaatti.

Орпо наголосив, що удари Росії по українських містах були свідомими ударами по мирному населенню.

Він також прокоментував нещодавні заяви експрезидента США Дональда Трампа, який назвав Путіна "божевільним". На думку глави фінського уряду, Трамп демонструє розчарування через небажання Росії досягти миру.

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"Сподіваюся, це свідчить про усвідомлення Трампом того, що Путін не хоче миру, а прагне продовжувати свою війну та вбивства невинних українців", — зазначив Орпо, додавши, що світ на власні очі побачив це в Києві.

Прем'єр Фінляндії висловив сподівання, що ця ситуація стане поштовхом для Сполучених Штатів до рішучіших кроків у відповідь на дії Кремля та приведе до реальних мирних переговорів і сталого припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль про атаки РФ минулими вихідними: Путін відповідає на пропозиції миру від України грубою силою

Як повідомлялося, Трамп розкритикував Путіна та заявив, що він зовсім збожеволів.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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Автор: 

путін володимир (24060) Трамп Дональд (6027) Орпо Петтері (29)


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сподіванка на доню, вона дуже схожа на обіцянку і така ж сама цяцянка - дурневі радість...
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27.05.2025 01:38 Відповісти
о! це надзвичайно цінна для нас інформація

https://www.youtube.com/watch?v=aiI7XeTb7Uc

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27.05.2025 01:39 Відповісти
Та куй там!
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27.05.2025 01:45 Відповісти
Trump understands everything. He understands perfectly well how the world works. If he did not, he wouldn't be where he is now.
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27.05.2025 02:03 Відповісти
Ви що, самі вже стали ідіотами? Трумп шизоїдний дебіл. Що ви з під нього хочете? Та пох всі ваші твердження, вони не варті бздла із сраки віслюка.
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27.05.2025 02:28 Відповісти
взавтра донік скаже спросоня:
"та те валіьодя помилився, а в мене був емоційний зрив.
а взагалі то він гуд пацан-хрюрікович!
і я теж, і пельмень і сі - всі хрюріковичи!"
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27.05.2025 02:49 Відповісти
У WSJ З'ЯСУВАЛИ, КОЛИ ТРАМП ЗБИРАЄТЬСЯ ВВЕСТИ НОВІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ -

За даними джерел, обговорюються різні сценарії економічного тиску, хоча нібито запровадження нових банківських санкцій наразі не є пріоритетним варіантом. Одним із можливих кроків є спроба схилити Москву до погодження на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна, але яке раніше неодноразово відкидалося Кремлем. Водночас, за словами співрозмовників, Трамп може і відмовитися від запровадження будь-яких додаткових обмежень.
........

За даними WSJ, глава Білого дому втрачає віру в ефективність переговорного процесу і може повністю відмовитися від нього, якщо найближчим часом не вдасться досягнути прориву.

Наразі неясно, як США діятимуть у разі виходу з мирного процесу та чи продовжить адміністрація Трампа надавати військову допомогу Україні.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у коментарі WSJ наголосила, що Трамп і далі прагне дипломатичного вирішення війни. "Президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити мирне врегулювання шляхом переговорів. Водночас він розумно залишає всі варіанти відкритими", - заявила вона.
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27.05.2025 04:52 Відповісти
НАЗВА СТАТТІ респівського видання на кшталт блогерських хайпозаманушок - СЛУЧАЙНААА??? ???
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27.05.2025 04:55 Відповісти
більше капс лаку, а щє включіть болд - вважаю це неповагою до дописувачя...- як бачю - не читаю...
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27.05.2025 05:02 Відповісти
вивід віськ коаліції, нагадую:
прокол американської розвідки - скільки бабла туди було вбухано, в афганську армію?
прогнози були - афганський уряд продережиться декілька років - а нахнуя йому тому уряду це було? - він накрав і збіг...
нагадую щє раз - указ про виведення американського контінгенту підписав саме доня - байден виконав указ, і виконав незграбно..
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27.05.2025 03:57 Відповісти
 
 