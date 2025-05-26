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Новини Масований ракетний обстріл Масований удар 25 травня 2025 року
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Рютте про атаки РФ проти України: Підтримую зусилля Трампа щодо припинення бойових дій

Марк Рютте засудив останні атаки Росії проти України

Генеральний секретар Марк Рютте засудив останні масовані російські атаки проти України та підтримав "термінові мирні зусилля" президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Дейтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Рютте наголосив, що агресія Росії проти України має негайно припинитися та засудив "невибіркові" атаки проти цивільного населення.

"Я рішуче засуджую невибіркові атаки Росії на невинних цивільних протягом останніх 48 годин", – сказав генсек НАТО.

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Він наголосив, що повністю підтримуємо "термінові зусилля" американського лідера Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

"НАТО й надалі надаватиме довгострокову підтримку Україні. І йдеться не про затягування війни, а про те, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій агресії в майбутньому", – додав Рютте.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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Автор: 

обстріл (28948) Рютте Марк (417) Трамп Дональд (6014) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+5
Пердите в калюжу разом?
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26.05.2025 19:34
+5
Всі підтримують ,,зусилля,, Трампа. А запитай кожного про конкретність цих зусиль то відповідати буде нічого. Бо зусиль від Трампа немає, не було, і не буде.
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26.05.2025 19:35
+4
тобто? він підтримує велике "ні ***"?!
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26.05.2025 19:41
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Пердите в калюжу разом?
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26.05.2025 19:34 Відповісти
Трамп сказав шо путлєр хороший хлопець і він такого від нього не очікував - отакі зусилля - по Рютте
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26.05.2025 19:35 Відповісти
Всі підтримують ,,зусилля,, Трампа. А запитай кожного про конкретність цих зусиль то відповідати буде нічого. Бо зусиль від Трампа немає, не було, і не буде.
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26.05.2025 19:35 Відповісти
тобто? він підтримує велике "ні ***"?!
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26.05.2025 19:41 Відповісти
💯%
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26.05.2025 19:47 Відповісти
Схоже, так. Один своїм ні*уянеробством сприяє посиленню обстрілів кацапами цивільної інфраструктури і вбивств цивільних дорослих і дітей, а другий його в цьому підтримує. Не думаю, що Рютте настільки уинік- швидше за все це спроба підлизнути головному поки що стовпу НАТО.
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26.05.2025 19:49 Відповісти
Rutte is to Trump what Mohammed was to Allah. He is Trump's Prophet. Rutte interprets and explains to us common folk Trump's message, which otherwise could be too powerful, too overwhelming for our ears. And Rutte does it with so much love for Donald Trump, it becomes true poetry. Rutte speaks of Trump more tenderly than Dante spoke of Beatrice and Petrarch did of Laura. Who would think that in this day and age such pure love could still exist? But it does!
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26.05.2025 20:00 Відповісти
Генеральний секретар Марк Рютте засудив останні масовані російські атаки проти України та підтримав "термінові мирні зусилля" президента США Дональда Трампа.чим засудив і яким хером підтримав...???натівський 3,14стабол....
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26.05.2025 20:03 Відповісти
Нікчема..... Пиши заяву на звільнення....
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26.05.2025 20:13 Відповісти
схоже вони почали війповідати Зеленському у його ж стилі - потужно переливаючи з пустого в порожнє
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26.05.2025 20:52 Відповісти
які ***** зусилля , тільки ******* і нічого не робите
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26.05.2025 21:44 Відповісти
 
 