Рютте про атаки РФ проти України: Підтримую зусилля Трампа щодо припинення бойових дій

Генеральний секретар Марк Рютте засудив останні масовані російські атаки проти України та підтримав "термінові мирні зусилля" президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Дейтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Рютте наголосив, що агресія Росії проти України має негайно припинитися та засудив "невибіркові" атаки проти цивільного населення.

"Я рішуче засуджую невибіркові атаки Росії на невинних цивільних протягом останніх 48 годин", – сказав генсек НАТО.

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Він наголосив, що повністю підтримуємо "термінові зусилля" американського лідера Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

"НАТО й надалі надаватиме довгострокову підтримку Україні. І йдеться не про затягування війни, а про те, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій агресії в майбутньому", – додав Рютте.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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