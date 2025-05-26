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Новости Массированный ракетный обстрел Массированный удар 25 мая 2025 года
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Рютте об атаках РФ против Украины: Поддерживаю усилия Трампа по прекращению боевых действий

Марк Рютте осудил последние атаки России против Украины

Генеральный секретарь Марк Рютте осудил последние массированные российские атаки против Украины и поддержал "срочные мирные усилия" президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Рютте подчеркнул, что агрессия России против Украины должна немедленно прекратиться и осудил "неизбирательные" атаки против гражданского населения.

"Я решительно осуждаю неизбирательные атаки России на невинных гражданских в течение последних 48 часов", - сказал генсек НАТО.

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Он подчеркнул, что полностью поддерживаем "срочные усилия" американского лидера Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

"НАТО и в дальнейшем будет оказывать долгосрочную поддержку Украине. И речь идет не о затягивании войны, а о том, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем", - добавил Рютте.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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Автор: 

обстрел (27626) Рютте Марк (374) Трамп Дональд (5569) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+5
Пердите в калюжу разом?
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26.05.2025 19:34
+5
Всі підтримують ,,зусилля,, Трампа. А запитай кожного про конкретність цих зусиль то відповідати буде нічого. Бо зусиль від Трампа немає, не було, і не буде.
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26.05.2025 19:35
+4
тобто? він підтримує велике "ні ***"?!
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26.05.2025 19:41
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Пердите в калюжу разом?
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26.05.2025 19:34 Ответить
Трамп сказав шо путлєр хороший хлопець і він такого від нього не очікував - отакі зусилля - по Рютте
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26.05.2025 19:35 Ответить
Всі підтримують ,,зусилля,, Трампа. А запитай кожного про конкретність цих зусиль то відповідати буде нічого. Бо зусиль від Трампа немає, не було, і не буде.
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26.05.2025 19:35 Ответить
тобто? він підтримує велике "ні ***"?!
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26.05.2025 19:41 Ответить
💯%
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26.05.2025 19:47 Ответить
Схоже, так. Один своїм ні*уянеробством сприяє посиленню обстрілів кацапами цивільної інфраструктури і вбивств цивільних дорослих і дітей, а другий його в цьому підтримує. Не думаю, що Рютте настільки уинік- швидше за все це спроба підлизнути головному поки що стовпу НАТО.
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26.05.2025 19:49 Ответить
Rutte is to Trump what Mohammed was to Allah. He is Trump's Prophet. Rutte interprets and explains to us common folk Trump's message, which otherwise could be too powerful, too overwhelming for our ears. And Rutte does it with so much love for Donald Trump, it becomes true poetry. Rutte speaks of Trump more tenderly than Dante spoke of Beatrice and Petrarch did of Laura. Who would think that in this day and age such pure love could still exist? But it does!
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26.05.2025 20:00 Ответить
Генеральний секретар Марк Рютте засудив останні масовані російські атаки проти України та підтримав "термінові мирні зусилля" президента США Дональда Трампа.чим засудив і яким хером підтримав...???натівський 3,14стабол....
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26.05.2025 20:03 Ответить
Нікчема..... Пиши заяву на звільнення....
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26.05.2025 20:13 Ответить
схоже вони почали війповідати Зеленському у його ж стилі - потужно переливаючи з пустого в порожнє
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26.05.2025 20:52 Ответить
 
 