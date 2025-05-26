Рютте об атаках РФ против Украины: Поддерживаю усилия Трампа по прекращению боевых действий

Генеральный секретарь Марк Рютте осудил последние массированные российские атаки против Украины и поддержал "срочные мирные усилия" президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Рютте подчеркнул, что агрессия России против Украины должна немедленно прекратиться и осудил "неизбирательные" атаки против гражданского населения.

"Я решительно осуждаю неизбирательные атаки России на невинных гражданских в течение последних 48 часов", - сказал генсек НАТО.

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Он подчеркнул, что полностью поддерживаем "срочные усилия" американского лидера Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

"НАТО и в дальнейшем будет оказывать долгосрочную поддержку Украине. И речь идет не о затягивании войны, а о том, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем", - добавил Рютте.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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