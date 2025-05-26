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Новости Массированный ракетный обстрел
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Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление, - Зеленский

Зеленский прокомментировал массированный обстрел в ночь на 26 мая

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 26 мая 2025 года войсками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых - "шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры.

География удара этой ночью - от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора - ударные дроны и ракеты", - отметил он.

По словам Зеленского, только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары да еще и постоянно увеличивать масштаб.

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"В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление. Как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе - силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, которые уважают жизнь, - можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что на увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций.

"На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать", - подытожил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С каждым подобным обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве, - Зеленский о массированной атаке РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) обстрел (27672)


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Топ комментарии
+7
Гідрант, де балістичні ракети?
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26.05.2025 13:04
+6
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26.05.2025 12:41
+5
У бубы все вокруг виноваты, патужный мародер.
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26.05.2025 12:59
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26.05.2025 12:41 Ответить
В заходу зламався тонометр. Тиснути більше нема чим, окрім як язиком.
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26.05.2025 12:42 Ответить
Вони ще довго можуть тиснути руки і обійматися на камери, а потім записувати потужні відоси про допомогу
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26.05.2025 12:47 Ответить
Можуть собі дозволити, поки українців ще багато.
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26.05.2025 12:47 Ответить
Забули, що русні в рази більше.
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26.05.2025 12:51 Ответить
Ну не 2-3, а десь 8-10, як https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html тут казав Буданов.
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26.05.2025 13:00 Ответить
Захід і не збирався з початку війни сильно "тиснути " на кацапстан , бо українці б перемогли
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26.05.2025 12:52 Ответить
У бубы все вокруг виноваты, патужный мародер.
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26.05.2025 12:59 Ответить
Гідрант, де балістичні ракети?
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26.05.2025 13:04 Ответить
Зеленський замість того , щоб обʼднувати всю країну для боротьби
з кремлівським дов@ойобом і терористом ,
зелена шобла , за вказівкою дохлой портянки ,
відкриває нові справи
проти опозиціі , журналістів і Порошенка !!
Зеленський , схаменися , так як після війни , пощади не буде нікому !!

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26.05.2025 13:05 Ответить
Америку відкрив що путін зневажає світ.Як давно до тебе дійшло це?Раніше ти бачив мир в очах пуйла.Чи відповіси за свої промахи?Чи ти дуже вразливий на критику.Помилка у вас вийшла з Бенею Коломойським-нахрін ви взагалі посіли на той трон ? Не твоє те!
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26.05.2025 13:08 Ответить
путлєр зневажає Захід - з Азією Африкою Латинською Америкою в нього норм
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26.05.2025 13:11 Ответить
Диктатор зеленый, назначь выборы согласно основного закона Украины. Твои видосы страну не защищают, ты так и живешь в придуманной тобой Украине. А гибнут реальные украинцы.
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26.05.2025 13:13 Ответить
Шотам із трупопроводом Дружба?
Крипта мутиться?
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26.05.2025 13:22 Ответить
"...главнає пірістать стрілять..."
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26.05.2025 13:26 Ответить
Треба бути дипломатом,щоб домовлятися то а його нема нi в однiеi iз сторiн.Наскiльки краше воювати,та втрачати мiльони людей,невже це краше,особливо для тих хто сам не ВОЮЕ,а СИДИТЬ в крiслi президента
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26.05.2025 13:31 Ответить
А кого поважає автор спітчу?
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26.05.2025 13:36 Ответить
Втім Трамп також розкритикував і президента України Володимира Зеленського, написавши, шо той "не приносить користі своїй країні".
"Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Джерело: https://censor.net/ua/n3554282
Он уже и трампу надоел
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26.05.2025 13:45 Ответить
***** демонструє те, що ти, гундосий недієздатний імпотентний піздабол, який не здатен дати відпір ворогу і захистити країну! Ось що він демонструє! ІМПІЧМЕНТ гундосому чму!
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26.05.2025 13:54 Ответить
ЗЄ ПНХ!!!
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26.05.2025 14:01 Ответить
ху* ло демонструє ...а ти падло, шо демомонстрував ,закликаючи всіх на шашлики ,розміновуючи Чонгар , заборона для ЗСУ на контр відповідь ,відступаючи та здаючи нашу українську землю сьогодні ?!!! 🤡 паску* о , йди у відставку !!!
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26.05.2025 14:49 Ответить
 
 