Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 26 мая 2025 года войсками РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых - "шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры.
География удара этой ночью - от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора - ударные дроны и ракеты", - отметил он.
По словам Зеленского, только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары да еще и постоянно увеличивать масштаб.
"В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление. Как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе - силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, которые уважают жизнь, - можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира", - подчеркнул президент.
Глава государства заявил, что на увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций.
"На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать", - подытожил президент.
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з кремлівським дов@ойобом і терористом ,
зелена шобла , за вказівкою дохлой портянки ,
відкриває нові справи
проти опозиціі , журналістів і Порошенка !!
Зеленський , схаменися , так як після війни , пощади не буде нікому !!
Крипта мутиться?
"Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Джерело: https://censor.net/ua/n3554282
Он уже и трампу надоел