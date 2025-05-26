Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 26 травня 2025 року військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури.



Географія удару цієї ночі – від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. І це була вже третя ніч комбінованого російського терору – ударні дрони та ракети", - зазначив він.

За словами Зеленського, лише відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб.

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"У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск. Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - наголосив президент.

Глава держави заявив, що на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій.

"На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", - підсумував президент.

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