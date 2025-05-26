Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 26 травня 2025 року військами РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Всю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури.
Географія удару цієї ночі – від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. І це була вже третя ніч комбінованого російського терору – ударні дрони та ракети", - зазначив він.
За словами Зеленського, лише відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб.
"У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск. Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - наголосив президент.
Глава держави заявив, що на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій.
"На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", - підсумував президент.
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з кремлівським дов@ойобом і терористом ,
зелена шобла , за вказівкою дохлой портянки ,
відкриває нові справи
проти опозиціі , журналістів і Порошенка !!
Зеленський , схаменися , так як після війни , пощади не буде нікому !!
Крипта мутиться?
"Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Джерело: https://censor.net/ua/n3554282
Он уже и трампу надоел