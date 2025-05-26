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Новини Масований ракетний обстріл
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Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск, - Зеленський

Зеленський прокоментува масований обстріл в ніч на 26 травня

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 26 травня 2025 року військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всю ніч працювали наші сили захисту неба та рятувальники. Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені люди та ураження цивільної інфраструктури.

Географія удару цієї ночі – від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. І це була вже третя ніч комбінованого російського терору – ударні дрони та ракети", - зазначив він.

За словами Зеленського, лише відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб.

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"У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск. Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", - наголосив президент.

Глава держави заявив, що на збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій.

"На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) обстріл (28993)


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Топ коментарі
+7
Гідрант, де балістичні ракети?
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26.05.2025 13:04
+6
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26.05.2025 12:41
+5
У бубы все вокруг виноваты, патужный мародер.
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26.05.2025 12:59
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26.05.2025 12:41 Відповісти
В заходу зламався тонометр. Тиснути більше нема чим, окрім як язиком.
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26.05.2025 12:42 Відповісти
Вони ще довго можуть тиснути руки і обійматися на камери, а потім записувати потужні відоси про допомогу
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26.05.2025 12:47 Відповісти
Можуть собі дозволити, поки українців ще багато.
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26.05.2025 12:47 Відповісти
Забули, що русні в рази більше.
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26.05.2025 12:51 Відповісти
Ну не 2-3, а десь 8-10, як https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html тут казав Буданов.
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26.05.2025 13:00 Відповісти
Захід і не збирався з початку війни сильно "тиснути " на кацапстан , бо українці б перемогли
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26.05.2025 12:52 Відповісти
У бубы все вокруг виноваты, патужный мародер.
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26.05.2025 12:59 Відповісти
Гідрант, де балістичні ракети?
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26.05.2025 13:04 Відповісти
Зеленський замість того , щоб обʼднувати всю країну для боротьби
з кремлівським дов@ойобом і терористом ,
зелена шобла , за вказівкою дохлой портянки ,
відкриває нові справи
проти опозиціі , журналістів і Порошенка !!
Зеленський , схаменися , так як після війни , пощади не буде нікому !!

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26.05.2025 13:05 Відповісти
Америку відкрив що путін зневажає світ.Як давно до тебе дійшло це?Раніше ти бачив мир в очах пуйла.Чи відповіси за свої промахи?Чи ти дуже вразливий на критику.Помилка у вас вийшла з Бенею Коломойським-нахрін ви взагалі посіли на той трон ? Не твоє те!
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26.05.2025 13:08 Відповісти
путлєр зневажає Захід - з Азією Африкою Латинською Америкою в нього норм
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26.05.2025 13:11 Відповісти
Диктатор зеленый, назначь выборы согласно основного закона Украины. Твои видосы страну не защищают, ты так и живешь в придуманной тобой Украине. А гибнут реальные украинцы.
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26.05.2025 13:13 Відповісти
Шотам із трупопроводом Дружба?
Крипта мутиться?
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26.05.2025 13:22 Відповісти
"...главнає пірістать стрілять..."
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26.05.2025 13:26 Відповісти
Треба бути дипломатом,щоб домовлятися то а його нема нi в однiеi iз сторiн.Наскiльки краше воювати,та втрачати мiльони людей,невже це краше,особливо для тих хто сам не ВОЮЕ,а СИДИТЬ в крiслi президента
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26.05.2025 13:31 Відповісти
А кого поважає автор спітчу?
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26.05.2025 13:36 Відповісти
Втім Трамп також розкритикував і президента України Володимира Зеленського, написавши, шо той "не приносить користі своїй країні".
"Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Джерело: https://censor.net/ua/n3554282
Он уже и трампу надоел
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26.05.2025 13:45 Відповісти
***** демонструє те, що ти, гундосий недієздатний імпотентний піздабол, який не здатен дати відпір ворогу і захистити країну! Ось що він демонструє! ІМПІЧМЕНТ гундосому чму!
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26.05.2025 13:54 Відповісти
ЗЄ ПНХ!!!
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26.05.2025 14:01 Відповісти
ху* ло демонструє ...а ти падло, шо демомонстрував ,закликаючи всіх на шашлики ,розміновуючи Чонгар , заборона для ЗСУ на контр відповідь ,відступаючи та здаючи нашу українську землю сьогодні ?!!! 🤡 паску* о , йди у відставку !!!
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26.05.2025 14:49 Відповісти
 
 