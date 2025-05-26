Бойову частину ракети X-101 виявили на подвір’ї будинку в Київській області, - ДСНС. ФОТО
На подвір'ї приватного будинку в Київській області виявили бойову частину ракети X-101.
Про це повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Сапери провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети.
"Піротехніки безпечно транспортували боєприпас на спеціальний майданчик, де його знищать шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво - це кацапське "рукожопство", чи постарався якийсь земляк, який не забув, звідки він родом?
Агенти "Атеш" отримали документ, де викладені заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. Дані інструкції поширюються серед працівників заводів.
"На нашу пошту надійшов лист від агентів із текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. Робітники з великим інтересом сприймають ці заклики і готові діяти", - повідомив агент.
У документі є інструкції для різної категорії працівників, у яких зазначено, що саме вони мають робити, щоб уповільнити роботу заводів.