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Бойову частину ракети X-101 виявили на подвір’ї будинку в Київській області, - ДСНС. ФОТО

На подвір'ї приватного будинку в Київській області виявили бойову частину ракети X-101.

Про це повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Сапери провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети.

"Піротехніки безпечно транспортували боєприпас на спеціальний майданчик, де його знищать шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Зенітна керована ракета ЗРК MIM-23 Hawk успішно перехопила російську крилату ракету Х-101. ВIДЕО

Ракету X 101 виявили на подвір’ї в Київській області

Автор: 

Київська область (4081) крилаті ракети (1079) ракети (4051) ДСНС (5139)


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Не в сорочці , а в кожухах цілий куток села народився.
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26.05.2025 12:34 Відповісти
Прочитав сьогодні у новинах: нібито у одному зі збитих "шахєдів" наші специ знайшли "Інструкцію". А в ній описана нова система управління ними. Це все одно, якби у часи ІІ Світової , у наші руки потрапили "Таблиці стрільби" до якоїсь артсистеми противника!
Цікаво - це кацапське "рукожопство", чи постарався якийсь земляк, який не забув, звідки він родом?
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26.05.2025 13:28 Відповісти
Можливо, що це результат роботи антирашистів. У росії та білорусії масово активно поширюється саботаж. Саботують на заводах оборонно-промислового комплексу. Про це https://t.me/CyberATESH/20 повідомляє Telegram-канал "Кібер "АТЕШ".

Агенти "Атеш" отримали документ, де викладені заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. Дані інструкції поширюються серед працівників заводів.

"На нашу пошту надійшов лист від агентів із текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. Робітники з великим інтересом сприймають ці заклики і готові діяти", - повідомив агент.

У документі є інструкції для різної категорії працівників, у яких зазначено, що саме вони мають робити, щоб уповільнити роботу заводів.
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26.05.2025 15:08 Відповісти
 
 