Бойову частину ракети X-101 виявили на подвір’ї будинку в Київській області, - ДСНС. ФОТО

На подвір'ї приватного будинку в Київській області виявили бойову частину ракети X-101.

Про це повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Сапери провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети.

"Піротехніки безпечно транспортували боєприпас на спеціальний майданчик, де його знищать шляхом контрольованого підриву", - йдеться в повідомленні.

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