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Боевую часть ракеты X-101 обнаружили во дворе дома на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

Во дворе частного дома в Киевской области обнаружили боевую часть ракеты X-101.

Об этом сообщил Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Саперы провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты.

"Пиротехники безопасно транспортировали боеприпас на специальную площадку, где его уничтожат путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть крылатой ракеты Х-101 на Киевщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ракету X 101 обнаружили во дворе в Киевской области

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Киевская область (4187) крылатые ракеты (886) ракеты (3596) ГСЧС (5001)


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Не в сорочці , а в кожухах цілий куток села народився.
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26.05.2025 12:34 Ответить
Прочитав сьогодні у новинах: нібито у одному зі збитих "шахєдів" наші специ знайшли "Інструкцію". А в ній описана нова система управління ними. Це все одно, якби у часи ІІ Світової , у наші руки потрапили "Таблиці стрільби" до якоїсь артсистеми противника!
Цікаво - це кацапське "рукожопство", чи постарався якийсь земляк, який не забув, звідки він родом?
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26.05.2025 13:28 Ответить
Можливо, що це результат роботи антирашистів. У росії та білорусії масово активно поширюється саботаж. Саботують на заводах оборонно-промислового комплексу. Про це https://t.me/CyberATESH/20 повідомляє Telegram-канал "Кібер "АТЕШ".

Агенти "Атеш" отримали документ, де викладені заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. Дані інструкції поширюються серед працівників заводів.

"На нашу пошту надійшов лист від агентів із текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. Робітники з великим інтересом сприймають ці заклики і готові діяти", - повідомив агент.

У документі є інструкції для різної категорії працівників, у яких зазначено, що саме вони мають робити, щоб уповільнити роботу заводів.
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26.05.2025 15:08 Ответить
 
 