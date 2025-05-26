Боевую часть ракеты X-101 обнаружили во дворе дома на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО
Во дворе частного дома в Киевской области обнаружили боевую часть ракеты X-101.
Об этом сообщил Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Саперы провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты.
"Пиротехники безопасно транспортировали боеприпас на специальную площадку, где его уничтожат путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.
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Цікаво - це кацапське "рукожопство", чи постарався якийсь земляк, який не забув, звідки він родом?
Агенти "Атеш" отримали документ, де викладені заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. Дані інструкції поширюються серед працівників заводів.
"На нашу пошту надійшов лист від агентів із текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. Робітники з великим інтересом сприймають ці заклики і готові діяти", - повідомив агент.
У документі є інструкції для різної категорії працівників, у яких зазначено, що саме вони мають робити, щоб уповільнити роботу заводів.