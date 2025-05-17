Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть крылатой ракеты Х-101 на Киевщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В поле на Киевщине саперы ГСЧС изъяли и обезвредили боевую часть вражеской крылатой ракеты Х-101.
Об этом в соцсети Facebook сообщила ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В поле на территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части вражеской крылатой ракеты Х-101. Опасная находка была обнаружена посреди сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.
Специалисты безопасно транспортировали боевую часть на специальный полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Обращение к гражданам:
В случае обнаружения обломков ракет, снарядов или других подозрительных предметов - не подходите к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщайте в соответствующие службы!
Даже на первый взгляд "безобидный" обломок может представлять смертельную угрозу.
