1 614 1

Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть крылатой ракеты Х-101 на Киевщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В поле на Киевщине саперы ГСЧС изъяли и обезвредили боевую часть вражеской крылатой ракеты Х-101.

Об этом в соцсети Facebook сообщила ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В поле на территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части вражеской крылатой ракеты Х-101. Опасная находка была обнаружена посреди сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Специалисты безопасно транспортировали боевую часть на специальный полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Также смотрите: Боевые части российских ракет и БпЛА уничтожили взрывотехники полиции на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Боевую часть крылатой ракеты обезвредили в Киевской области

Обращение к гражданам:

В случае обнаружения обломков ракет, снарядов или других подозрительных предметов - не подходите к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщайте в соответствующие службы!

Даже на первый взгляд "безобидный" обломок может представлять смертельную угрозу.

И там воруют тоже ! ,вместо взрывной смеси ....заправляют "опилками ".
17.05.2025 21:12 Ответить
 
 