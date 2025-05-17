Сапери ДСНС знешкодили бойову частину крилатої ракети Х-101 на Київщині. ФОТОрепортаж

У полі в Київській області сапери ДСНС вилучили та знешкодили бойову частину ворожої крилатої ракети Х-101.

Про це у соцмережі Facebook повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У полі на території Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення бойової частини ворожої крилатої ракети Х-101. Небезпечну знахідку було виявлено посеред сільськогосподарських угідь", - ідетиься в повідомленні.

Фахівці безпечно транспортували бойову частину до спеціального полігону та знищили шляхом контрольованого підриву.

Звернення до громадян:

У разі виявлення уламків ракет, снарядів або інших підозрілих предметів — не підходьте до них, не торкайтесь і негайно повідомляйте відповідні служби!

Навіть, на перший погляд "нешкідливий" уламок може становити смертельну загрозу.