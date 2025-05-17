УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9877 відвідувачів онлайн
Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
1 614 1

Сапери ДСНС знешкодили бойову частину крилатої ракети Х-101 на Київщині. ФОТОрепортаж

У полі в Київській області сапери ДСНС вилучили та знешкодили  бойову частину ворожої крилатої ракети Х-101.

Про це у соцмережі Facebook повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У полі на території Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення бойової частини ворожої крилатої ракети Х-101. Небезпечну знахідку було виявлено посеред сільськогосподарських угідь", - ідетиься в повідомленні.

Фахівці безпечно транспортували бойову частину до спеціального полігону та знищили шляхом контрольованого підриву.

Також дивіться: Бойові частини російських ракет та БпЛА знищили вибухотехніки поліції на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Бойову частину крилатої ракети знешкодили на Київщині
Бойову частину крилатої ракети знешкодили на Київщині
Бойову частину крилатої ракети знешкодили на Київщині
Бойову частину крилатої ракети знешкодили на Київщині

 Звернення до громадян:

У разі виявлення уламків ракет, снарядів або інших підозрілих предметів — не підходьте до них, не торкайтесь і негайно повідомляйте відповідні служби!

Навіть, на перший погляд "нешкідливий" уламок може становити смертельну загрозу.

Автор: 

Київська область (4194) ракети (4150) сапер (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И там воруют тоже ! ,вместо взрывной смеси ....заправляют "опилками ".
показати весь коментар
17.05.2025 21:12 Відповісти
 
 